La couverture des Jeux Olympiques de la BBC à Tokyo 2020 n’est pas assez bonne, selon le public | Royaume-Uni | Nouvelles

Un énorme 79% des personnes pensent que la couverture des Jeux Olympiques par la BBC a été mauvaise ou très mauvaise sur 1 033 personnes interrogées entre 11h25 le 28 juillet et 9h42 le 30 juillet. Seulement 1,6% des votants ont trouvé que la couverture de la BBC était excellente, un autre 1,7% pensaient que c’était bon, tandis que 7,7 pour cent ont dit que c’était moyen et 10 pour cent n’étaient pas sûrs. L’un de nos électeurs a déclaré que la couverture de la BBC était « de faible qualité et amateur ».

La BBC a dû changer radicalement la façon dont elle couvre les Jeux olympiques de Tokyo 2020 par rapport à ses retransmissions des Jeux olympiques de Rio 2016 et de Londres 2012.

Ils ne peuvent diffuser que deux événements en direct à la fois, car ils ont perdu face à la société privée américaine Discovery dans l’obtention des droits de diffusion.

Discovery, une chaîne par abonnement, se décrit comme la «maison du streaming des Jeux olympiques» et a conclu l’accord à 920 millions de livres sterling.

Un grand total de 712 électeurs (69 %) ont déclaré avoir manqué des événements sportifs en direct parce qu’ils n’avaient pas été diffusés sur la BBC. Certaines personnes, 19%, ont déclaré qu’il n’y avait pas eu d’événements qu’elles avaient manqués, et 12% n’étaient pas sûres d’avoir manqué un événement qu’elles auraient voulu regarder ou non.

Un lecteur a déclaré : « Ils ont tendance à montrer les gagnants des événements.

“Ça ne sert à rien de montrer les perdants.”

Un autre lecteur a plaisanté : « La couverture ? Quelle couverture ?”

L’écrasante majorité des lecteurs, 81 pour cent, pensaient que le gouvernement n’aurait pas dû accorder à la BBC une subvention pour surenchérir sur les droits de couverture des radiodiffuseurs privés.

Un lecteur a commenté : « La BBC a eu cinq ans pour régler ce problème – c’est une entreprise de 5 milliards de livres sterling, de classe mondiale apparemment. Pourquoi n’ont-ils pas soulevé cette question il y a quatre ans ?

D’autre part, les fans olympiques qui ont déclaré que le gouvernement aurait dû accorder une aide financière à la BBC, représentaient 13% des voix. Un petit six pour cent des personnes n’étaient pas sûres si elles auraient soutenu cette décision du gouvernement ou non.

LIRE LA SUITE: « Annulez les Jeux ! » Les Britanniques disent que le Japon ne se soucie pas de la vie des gens

Depuis le début des Jeux olympiques le 23 juillet, les fans britanniques se sont plaints en permanence des images limitées d’événements sportifs de BBC One, ils disent que la majorité du temps d’antenne est plutôt consacrée à des interviews et des présentateurs à discuter.

La majorité, 67,6%, des électeurs ont déclaré qu’il y avait trop d’interviews d’invités dans les émissions olympiques de la BBC. Seulement 7,4% ont déclaré qu’il y avait eu un bon nombre d’interviews d’invités, tandis que 2,5% ont déclaré qu’ils en voulaient plus.

Un lecteur a commenté : « S’il y avait une médaille d’or pour les bavardages sans fin, la BBC gagnerait haut la main. »

Un deuxième votant a déclaré: “Avons-nous vraiment besoin de TOUS ces dialogues de studio, que je trouve assez émétiques, voyons un peu de sport pour l’amour de Dieu!”

Un autre a ajouté : “La couverture est affreuse – les présentateurs passent plus de temps à s’interviewer – il s’agit d’une émission multisports et non d’une émission de discussion.”

Un nombre important d’électeurs, 22,5%, ont déclaré qu’ils n’étaient pas sûrs de leur opinion sur les interviews d’invités, indiquant que de nombreuses personnes ont peut-être éteint ou changé de chaîne lorsque les interviews d’invités ont commencé.

Lorsque la BBC a diffusé les Jeux olympiques de Londres 2012, 51,9 millions de personnes se sont connectées pendant au moins 15 minutes, et la couverture des Jeux olympiques de Rio 2016 par la BBC a attiré une audience impressionnante de 45,24 millions. Mais cette année, l’audience mondiale des jeux serait au plus bas depuis 33 ans.

La plupart des électeurs (52,6%) ont déclaré qu’ils avaient l’intention de regarder moins des Jeux olympiques de Tokyo 2020 qu’ils n’avaient regardé les Jeux olympiques de Rio 2016, 22,8% des électeurs ont déclaré qu’ils regarderaient à peu près autant qu’ils l’avaient fait en 2016.

3,8% des personnes enthousiastes ont déclaré qu’elles regarderaient plus les matchs de Tokyo que les matchs de Rio, et 20,8% des personnes ont déclaré qu’elles n’avaient pas regardé les matchs de Rio.

Plus de la moitié (52%) des participants ont déclaré qu’ils ne consommaient aucune couverture des Jeux olympiques via les réseaux sociaux, 14% ont déclaré qu’ils consommaient beaucoup et 34% ont déclaré qu’ils n’en recevaient qu’un peu.

De même, 34 % des votants ont déclaré qu’ils n’avaient regardé aucun des Jeux olympiques cette année, 45 % ont dit qu’ils avaient vu quelques heures, 17 % ont regardé de nombreuses heures et 4 % ont dit qu’ils en avaient presque tous vu.

Ces données confirment les recherches menées par YouGov qui suggèrent que la plupart des gens ne se sont pas intéressés aux Jeux olympiques cette année et ne sont donc pas susceptibles de rechercher une couverture des jeux sur une plate-forme d’information.

Un électeur a déclaré que la couverture de la BBC était « abyssale » et qu’ils avaient « déjà perdu tout intérêt ».