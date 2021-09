La couverture du 11 septembre a montré au journaliste comment gérer la pandémie de Covid et la désinformation

Comme beaucoup d’Américains, je me souviens de chaque détail du 11 septembre 2001, comme si c’était hier.

J’étais journaliste au Congrès à Washington, DC, pour Dow Jones Newswires et je me préparais ce mardi matin pour couvrir une audience lorsque j’ai remarqué une photo des tours jumelles sur CNBC au lieu des informations habituelles sur le marché. J’étais à New York la semaine précédente et j’ai manqué de peu de rencontrer une de mes colocataires, Elsa Gomez, pour déjeuner dans la tour sud, où elle travaillait au 72e étage en tant que gestionnaire de portefeuille pour Morgan Stanley.

Je venais d’éteindre mon sèche-cheveux et d’augmenter le volume pour entendre ce que disaient les journalistes de la télévision lorsque le deuxième avion s’est écrasé sur la tour sud, à 9 h 03. Mes appels frénétiques sur le téléphone portable d’Elsa sont passés à la messagerie vocale, puis mon propre téléphone a sonné.

Mon chef de bureau, John Connor, a crié : « Voyez-vous les nouvelles ? »

“Oui, je le regarde maintenant. Je me préparais pour cette audience,” dis-je.

« Oubliez l’audience. Nous sommes attaqués ! » cria Connor. “Rends-toi au Capitole tout de suite et commence à faire des reportages.”

Internet et le service cellulaire n’étaient pas très proches de ce qu’ils sont aujourd’hui. J’avais un téléphone à clapet et un téléavertisseur. La difficulté de communiquer le 11 septembre incitera plus tard Dow Jones à acheter des BlackBerry pour tout le monde, mais peu d’entre nous en avaient à l’époque, et je n’en faisais pas partie. S’il m’arrivait de recevoir une citation spontanée d’un sénateur ou d’un régulateur qui annonçait la nouvelle, j’appelais le bureau principal de l’information à Jersey City, New Jersey, et dictais mon histoire au bureau de la copie, qui envoyait les gros titres et les articles finis aux marchés.

Mon cœur battait la chamade. J’ai conduit jusqu’au Capitole et j’ai couru du côté du Sénat avec mon ordinateur portable, mon téléphone portable, mon bloc-notes et mes stylos. J’ai eu de la chance et j’ai rencontré John Glenn, l’ancien astronaute et sénateur démocrate à la retraite de l’Ohio. Glenn a déclaré qu’on lui avait dit que les accidents étaient intentionnels, une attaque quelconque, et qu’il attendait d’entendre un briefing de sécurité à ce sujet.

Alors que nous parlions, à 9h37, un troisième avion s’est écrasé, cette fois contre le Pentagone. Un officier de police du Capitole a attrapé l’un des bras de Glenn et l’un des miens en criant : « Tout le monde dehors MAINTENANT ».

Nous avons couru sur la pelouse avec d’autres employés de Hill, des journalistes et des législateurs. J’étais paniqué. À 30 ans, je n’avais aucune expérience de la couverture des zones de guerre. En tant que journaliste économique, je n’avais même jamais couvert autant qu’une mauvaise tempête tropicale, encore moins une attaque terroriste. Ma mission la plus dangereuse était de faire face au refoulement de la police du Capitole tout en menant des négociations de fin de soirée sur Gramm-Leach-Bliley, la législation qui a provoqué la crise financière en permettant aux banques endormies d’ouvrir des bras commerciaux massifs.

Nous sommes tous restés sur la pelouse du Capitole à nous regarder, ne sachant pas quoi faire. J’ai essayé d’appeler et de rapporter ce que Glenn m’avait dit, mais je n’ai pas pu obtenir de signal. C’est à ce moment-là que nous avons vu la fumée s’échapper du Pentagone et entendu ce que nous pensions être des bombes explosant à travers DC

Nous étions tous terrifiés, sauf peut-être David Rogers, un journaliste vétéran du Congrès pour le Wall Street Journal, qui aimait m’appeler « Kid ». Je l’ai regardé flâner froidement à côté de quelques membres du personnel pendant que je courais et me penchais derrière un arbre. Même Robert Byrd, l’ancien sénateur démocrate de Virginie-Occidentale, se cachait derrière un arbre à environ 20 pieds de moi. Byrd était président pro tempore du Sénat américain à l’époque, le plaçant en troisième position pour la présidence si quelque chose arrivait au président, au vice-président et au président de la Chambre.

Ma peur s’est transformée en concentration. Calmant mes nerfs, je me dirigeai vers Byrd.

“Bonjour, sénateur Byrd, je suis journaliste chez Dow Jones. Savez-vous ce qui se passe ?” demandai-je en désignant le Pentagone et les avions de chasse.

“Au diable si je sais,” répondit-il dans sa signature traînante du Sud.

« N’êtes-vous pas le président pro tem, le troisième en ligne pour la présidence ?

« Pourquoi, oui, je le suis », a-t-il dit.

« Ne devraient-ils pas t’avoir dans un endroit sûr quelque part ?

“On pourrait penser qu’ils le feraient”, a-t-il déclaré.

« N’y a-t-il pas un plan pour évacuer les dirigeants du Congrès ?

“Apparemment pas,” dit-il, tout aussi stupéfait que je l’étais.

D’autres journalistes et certains membres du personnel se sont rassemblés autour de lui, partageant ce qu’ils savaient. La rumeur disait que des bombes avaient explosé au Pentagone et au Département d’État, et ils craignaient que d’autres bombes ne soient posées autour de la ville. La plupart de ces informations se révéleraient inexactes – les “bombes” que nous avons tous entendues étaient des bangs soniques provenant d’avions de combat survolant Washington.

Le briefing impromptu du personnel nous a envoyé télégraphier des journalistes pour appeler ce que nous avions, mais aucun de nous n’a pu obtenir de signal cellulaire.

Un collaborateur de premier plan de Trent Lott, alors chef de la minorité républicaine au Sénat, se dirigeait vers le Capitole. J’ai couru pour me rattraper.

“Ce qui se passe?” J’ai demandé.

“Tu ne veux pas savoir,” dit-il.

« En fait, je le fais. C’est mon travail. »

“Officiellement, un avion se dirige vers le Capitole”, a-t-il déclaré.

En quelques minutes, la police du Capitole a commencé à éloigner tout le monde du terrain du Capitole.

J’ai campé à Bagels and Baguettes juste à l’extérieur du Capitole, inhalé du café et un bagel aux graines de sésame avec du fromage à la crème et de la tomate et j’ai écrit mon histoire. Je leur ai payé 20 $ pour utiliser leur ligne fixe pour appeler mon éditeur et transmettre l’article par modem.

Mon chef de bureau a déclaré que les opérateurs de téléphonie mobile avaient brouillé leurs signaux afin que les attaquants ne puissent pas communiquer. Il a proposé d’appeler mes parents pour leur dire que j’allais bien. Il m’a dit que mon collègue qui couvrait le Congrès avec moi n’avait pas pu se rendre à Capitol Hill, alors je volais en solo.

Le siège de la police du Capitole, à seulement deux pâtés de maisons, est devenu une salle de briefing de fortune pour les dirigeants du Congrès. La presse campait à l’extérieur. C’est alors que j’ai enfin remarqué à quel point le temps était beau. Le ciel était d’un bleu moyen vif ; il n’y avait pas un seul nuage. C’était au milieu des années 70 et une légère brise balayait la ville. La course à pied m’avait fait transpirer, alors j’ai enlevé ma veste, me sentant maladroitement informelle en portant un débardeur autour du Congrès boutonné.

Nous avons attendu des heures à l’extérieur du quartier général pour les briefings. Les journalistes se sont relayés pour faire des courses de café. Le journalisme à Washington est impitoyable, mais il existe une entente tacite selon laquelle nous nous faisons savoir si l’un d’entre nous manque quelque chose en allant, par exemple, aux toilettes ou en déjeunant lors d’une surveillance.

Il devait être près de 23 heures lorsque les législateurs sont sortis pour dire qu’un terroriste du nom d’Oussama ben Laden était responsable des attentats. J’ai pu obtenir un signal à ce moment-là et j’ai appelé dans l’histoire. Je ne savais même pas comment épeler son nom.

Les dirigeants du Congrès ont déplacé le dernier briefing de la nuit sur le terrain du Capitole – avec une belle photo du bâtiment à l’arrière – pour une conférence de presse en direct à la télévision nationale peu après minuit. Je ne me souviens pas de l’heure exacte. J’étais bien éveillé, mais épuisé. Je suis rentré à la maison vers 2 h 45. Mes colocataires étaient encore debout. Nous avons regardé CNN rejouer l’effondrement des tours encore et encore. J’ai appelé mes éditeurs à Jersey City pour voir ce que j’avais raté ; ils m’ont dit de me reposer. J’ai eu environ deux heures de sommeil agité et j’étais de retour sur la Colline vers 7 heures du matin.

Les mois qui ont suivi ont été parmi les plus difficiles de ma carrière. Il faudrait deux jours éprouvants pour les nerfs avant que l’un d’entre nous puisse rejoindre notre ancien colocataire de l’université. Elsa avait laissé son téléphone portable à son bureau en échappant de peu au crash d’avion initial puis à l’effondrement des tours. Mais elle était en sécurité, contrairement à beaucoup de ses collègues et à plus de 3 000 autres personnes décédées dans les attentats.

J’étais trop occupé, trop concentré, j’avais trop d’adrénaline pour ressentir quoi que ce soit ces premiers jours – jusqu’à samedi soir, quand j’ai eu mon premier temps d’arrêt de la semaine. Ma colocataire Katrina, qui était une assistante du Sénat, et moi avons partagé une bouteille de vin et avons pleuré ensemble lors d’interviews déchirantes de la femme de Todd Beamer et des familles d’autres victimes.

La couverture du 11 septembre a été un tournant dans ma carrière.

Cela m’a donné l’endurance dont j’avais besoin pour couvrir plus tard la crise financière en tant que journaliste du logement et des marchés basé à Washington et maintenant en tant que rédacteur en chef de CNBC pour la santé et la science, supervisant une grande partie de notre couverture de la pandémie de Covid. Cela m’a appris à rester calme au milieu d’une crise, m’a aidé à comprendre les complexités de la couverture d’événements catastrophiques et m’a montré l’importance d’apporter des informations rapides et précises au public.

Beaucoup d’informations mauvaises ou à moitié exactes sortent rapidement au début de tout événement d’actualité catastrophique. Il faut faire preuve de discernement. Qui écoutez-vous ? Sont-ils qualifiés, ont-ils des connaissances de première main, ont-ils un programme ? Répétent-ils simplement ce qu’ils ont entendu des personnes que vous avez déjà interrogées ? Les rumeurs peuvent être déclenchées ou alimentées par inadvertance par des journalistes qui appellent et posent des questions. Le journalisme est une première ébauche de l’histoire, mais nous nous efforçons tous de clarifier les faits dès le départ.

Je ne m’offusque pas personnellement des personnes sur les réseaux sociaux qui ne comprennent pas comment fonctionnent les organes de presse et attaquent aveuglément tous les médias. Il y a quelques personnalités de l’actualité et des médias politiquement biaisés qui ne semblent pas se soucier des faits, et ils ont considérablement nui à la réputation du journalisme objectif au cours de la dernière décennie. Mais vous devez savoir que la grande majorité d’entre nous essaie de bien faire les choses. Couvrant le 11 septembre, la crise financière et maintenant la pandémie, le journalisme de service public est à son niveau le plus élémentaire, et nous prenons tous cette responsabilité très au sérieux.

Alors que j’édite des histoires cette semaine sur le 20e anniversaire du 11 septembre, je suis toujours en deuil avec le reste de l’Amérique. Tout en coordonnant la couverture de la pandémie de Covid, je pleure également les vies perdues à cause de cette attaque plus récente sortie de nulle part. Mais c’était alors et c’est toujours un honneur et un privilège d’informer le public.