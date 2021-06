La couverture du coronavirus, George Floyd, les problèmes raciaux balayent les Pulitzers 2021 ⋆ .

La couverture de la pandémie de SRAS-Cov-2 et des manifestations de George Floyd a dominé les prix Pulitzer cette année, reflétant la dernière année de crises simultanées impliquant à la fois la propagation de COVID-19 et les mois de manifestations, d’activisme et de calcul racial qui ont saisi le États-Unis à la suite du meurtre par la police du résident de Minneapolis George Floyd.

Le New York Times a remporté un Pulitzer pour sa «couverture courageuse, prémonitoire et radicale de la pandémie de coronavirus qui a révélé les inégalités raciales et économiques [and] défaillances du gouvernement aux États-Unis et au-delà », a annoncé vendredi le conseil d’administration de Pulitzer.

Le journal a également “comblé un vide de données qui a aidé les gouvernements locaux, les prestataires de soins de santé, les entreprises et les particuliers à être mieux préparés et protégés”, a déclaré le conseil d’administration.

Un prix a également été décerné au personnel du Minneapolis Star-Tribune pour la “couverture urgente, faisant autorité et nuancée de la mort de George Floyd aux mains de la police de Minneapolis et des réverbérations qui ont suivi”.

Plusieurs autres lauréats ont également été honorés pour leur couverture liée aux problèmes raciaux et à la pandémie.

Un prix spécial a également été décerné à Darnella Frazier, une résidente de Minneapolis, pour « avoir enregistré avec courage le meurtre de George Floyd, une vidéo qui a suscité des protestations contre la brutalité policière dans le monde, soulignant le rôle crucial des citoyens dans la quête des journalistes pour la vérité et la justice. “

