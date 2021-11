La couverture du fils de Michael Jackson refait surface et apparaît à l’émission du matin

Bigi Jackson, le plus jeune fils de Michael Jackson, a fait une rare apparition devant la caméra lors de l’émission Good Morning Britain de lundi, guidant l’un des animateurs de l’émission à travers une pièce remplie de souvenirs de famille. Le jeune homme de 19 ans, qui s’appelait auparavant Blanket et est né Prince Michael Jackson II, s’est exprimé sur le changement climatique et l’héritage de son père avant que son frère aîné, Prince Jackson, n’organise sa soirée d’Halloween annuelle Thriller Night au domaine de Hayvenhurst des Jackson. L’événement était au profit de la Heal Los Angeles Foundation, qui vise à améliorer la qualité de vie des jeunes de la ville.

Lors de sa comparution, Bigi a déclaré qu’il était important pour toute personne de son âge de se soucier du changement climatique. « Je pense qu’il est important que nous le sachions tous », a déclaré Bigi, dont le père était également un environnementaliste, rapporte le New York Post. « Et je pense que nous avons du travail à faire, mais notre génération sait à quel point c’est important. »

EXCLUSIF : Bigi Jackson parle pour la première fois de son père, l’héritage de Michael Jackson. Bigi, anciennement connu sous le nom de Blanket, utilise sa voix pour appeler les dirigeants mondiaux à s’attaquer au problème du changement climatique au début de la COP26. pic.twitter.com/920Zlk4usK – Good Morning Britain (@GMB) 1er novembre 2021

En parcourant la salle des souvenirs de son père, Bigi a reconnu l’histoire musicale qui l’entoure, lui et sa famille, au domaine Hayvenhurst. « Il y a beaucoup d’histoire dans cette maison et le studio ici », a-t-il déclaré. « C’est ce qu’il était. C’est ce que chacun de nous veut faire : faire des choses que les gens peuvent apprécier et, espérons-le, profiter à leur vie. »

Bigi n’avait que 7 ans lorsque Jackson est décédé en juin 2009 d’un arrêt cardiaque après que son médecin lui ait administré un mélange mortel de médicaments. La chanteuse de « Thriller » avait 50 ans. La mère de Bigi était une mère porteuse dont l’identité n’a jamais été révélée. Il a deux frères et sœurs plus âgés, Prince, 24 ans, et Paris Jackson, 23 ans, dont la mère était la deuxième épouse de Jackson, Debbie Rowe. Alors que Paris s’est taillé une carrière de chanteuse et d’actrice, ses frères ont été plus timides sous les projecteurs, en particulier Bigi.

Prince a fait plus d’interviews publiques cependant. Il a récemment déclaré à The Mix de Fox Soul qu’Halloween était l’une des fêtes préférées de sa famille car elle offrait la possibilité de porter des masques en public et d’éviter d’être suivi par les médias. « Halloween est une fête tellement géniale pour moi parce que quand nous grandissions, évidemment, nous portions des masques pour cacher notre identité, mais Halloween est l’une de ces rares vacances où il est normal que tout le monde porte un masque, ce jour-là de l’année où nous avons pu sortir avec mon père chez des amis de la famille et faire une sorte de tour de passe-passe et faire une sorte de célébration normale d’Halloween », a déclaré Prince, rapporte Today.