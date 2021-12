La couverture du magazine W de Kylie Jenner et Travis Scott a fuité dans le sillage d’Astroworld

Kylie Jenner et Travis Scott ont été mis sur la glace par W Magazine – ils étaient censés apparaître sur la couverture mais le magazine a débranché après Astroworld – mais la photo de couverture a apparemment fuité.

Cette vidéo fait maintenant le tour … c’est en fait juste une vidéo de la photo de couverture présumée, et vous pouvez voir pourquoi W a estimé que c’était le mauvais moment et le mauvais endroit. Il montre une Kylie et Travis enceintes avec Stormi dans une pose douce. Travis semble écouter les battements du cœur de leur enfant à naître.

La couverture ne conviendrait sûrement pas aux familles des 10 personnes décédées lors du fiasco d’Astroworld et des centaines de blessés, et cela expliquerait pourquoi W voudrait 86 la photo de couverture.

Un initié d’AW a déclaré à Page Six : » Les rédacteurs en chef de W ont supprimé toute couverture prévue de Travis et Kylie de leur site Web, mais le magazine était déjà imprimé, et maintenant ils essaient d’arrêter les camions de livraison « , ajoutant : » À la lumière de ce qui s’est passé à Astroworld, l’interview et les lignes de couverture semblent pour le moins inappropriées. »

Il est clair que beaucoup de familles sont en colère contre Travis… la famille de Ezra Blount, l’enfant de 9 ans qui décédés au Festival, a rejeté l’offre de Travis pour couvrir les frais funéraires, et ils ne sont pas seuls.

TMZ s’est entretenu avec des avocats représentant les familles d’un adolescent de 14 ans John Hilgert et 27 ans Baig danois — qui ont tous deux péri pendant l’événement. Dans chacun de leurs cas… les familles ont a choisi de snober TS, avec une famille suggérant que c’est une gifle au visage.

Avocat Michel Lyon — qui représente la famille de Baig dans un procès civil contre Travis et d’autres — nous dit… « Nous avons reçu une offre écrite de l’avocat de Travis Scott Dan Petrocelli indiquant qu’il paierait 7 500 $ en frais d’enterrement funéraire et mes clients rejettent cela. »

BTW… les retombées ne se limitent pas à W Magazine… Nike a retardé la sortie d’une nouvelle chaussure Travis Scott.