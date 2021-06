La couverture mobile du métro de Londres atteindra 100 % d’ici 2024

in

La couverture mobile du métro de Londres sera étendue à toutes les stations et tous les tunnels d’ici la fin de 2024. Cependant, à l’heure actuelle, seule la couverture 4G (LTE) est garantie, et il appartiendra aux opérateurs individuels de décider d’offrir ou non la prise en charge de la 5G.

Transport for London indique que cinq des stations de métro les plus fréquentées bénéficieront d’une couverture complète d’ici la fin de l’année prochaine…

Actuellement, la couverture mobile n’est disponible que sur les stations en surface et les sections de voie, ainsi que sur la moitié est de la Jubilee Line, entre Westminster et Canning Town, qui a été utilisée comme test avant le déploiement complet.

TfL a fait l’annonce aujourd’hui.

Les clients du métro de Londres pourront accéder à une connectivité mobile complète et à un accès Internet dans chaque station et tunnel, a annoncé aujourd’hui le maire de Londres. […] Cela permettra aux clients de vérifier les dernières informations de voyage, de rester au courant de leurs e-mails et des dernières nouvelles, de se tenir au courant des réseaux sociaux, de regarder des vidéos ou de passer des appels tout au long de leur voyage. […] Le réseau hôte neutre livré dans le cadre de cette concession sera le réseau le plus avancé de ce type au monde et disponible pour tous les opérateurs mobiles. L’infrastructure sera également prête pour la 5G, permettant une mise à niveau transparente pour les opérateurs mobiles à l’avenir.

Cinq stations ont été priorisées et seront mises en ligne d’ici la fin de l’année prochaine.

Les travaux vont maintenant commencer pour préparer certaines des stations les plus fréquentées de Londres à la connectivité mobile, notamment Oxford Circus, Tottenham Court Road, Bank, Euston et Camden Town, avant d’être parmi les premières à être connectées d’ici la fin de 2022.

BAI Communications gérera le réseau, ce qui implique l’installation de 1 243 miles de câblage, puis vendra l’accès à chacun des opérateurs mobiles britanniques. Pour les utilisateurs d’iPhone et d’Android, le processus sera transparent, leurs appareils se connectant automatiquement à leur propre opérateur.

BAI paie des frais à TfL pour cette opportunité, générant des revenus indispensables pour un réseau de transport dévasté par la pandémie car de nombreux travaux à domicile.

De plus, le même câblage transportera des câbles à fibres optiques pour une connectivité haut débit filaire et sans fil dans toute la ville, ainsi que le nouveau réseau de services d’urgence utilisé par la police, les pompiers et les services d’ambulance.

Photo : Max Patel/Unsplash

