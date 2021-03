La couverture par Fox News de la première conférence de presse officielle de Biden était hilarante et mesquine

Après des semaines d’attaque contre le président Joe Biden pour ne pas avoir tenu de conférence de presse officielle, Fox News a immédiatement déposé une nouvelle plainte concernant la transparence de Biden après avoir tenu sa première plainte jeudi: qu’il n’en a pas fait plus.

«BIDEN SIGNED 37 EO’S MAIS HOLDS JUST 1 NEWS CONF», lit-on dans le chyron Fox News affiché immédiatement après la fin de la conférence de presse.

Le changement soudain a résumé l’approche de mauvaise foi du réseau pour couvrir Biden. Il est damné s’il le fait et damné s’il ne le fait pas.

Fox News a diffusé la conférence de presse de Biden en direct, mais l’a fait au-dessus d’une série de chyrons chargés qui ont offert aux téléspectateurs un langage alarmiste sur des préoccupations politiques telles que l’immigration d’Amérique centrale. Celles-ci étaient en grande partie une continuation de la façon dont le réseau couvrait la politique administrative.

Mais la conférence de presse rendra plus difficile pour le réseau d’insinuer que Biden cache quelque chose. Ses réponses aux questions étaient en grande partie cohérentes et approfondies – ce qui va à l’encontre des affirmations que Sean Hannity fait tous les soirs à propos de Biden se cachant parce qu’il est en déclin. Et donc, dans une remarquable volte-face de la ligne de Hannity, l’ancre Sandra Smith a immédiatement lu après la conférence de presse une partie d’un tweet d’Ari Fleischer, ancien attaché de presse du président George W.Bush, attaquant Biden pour être trop préparé.

«L’ancien attaché de presse de la Maison Blanche, Ari Fleischer, a noté l’utilisation de notes que le président a utilisées tout au long de cette conférence de presse, les référençant souvent, semblant parfois lire directement d’elles», a déclaré Smith.

Encore une fois, Biden était damné s’il venait préparé, et damné s’il ne le faisait pas.

Fox News n’a pas pu poser de question – et n’en était pas satisfaite

Biden a répondu à environ 10 questions, toutes émanant de journalistes travaillant pour des médias grand public comme CNN et PBS. Visiblement, il n’a pas répondu à une question de Fox News.

Sans surprise, Fox News a fait tout un plat à ce sujet après la conférence de presse. Le réseau a affiché un chyron qui disait: «BIDEN SNUBS FOX NEWS DURING FIRST NEWS CONF», et l’ancre Dana Perino s’est plainte que «Peter Doocy n’est pas [CNN reporter] Jim Acosta. Il a de bonnes questions.

Fox a passé une grande partie de son commentaire post-presseur à se plaindre de ne pas avoir été appelé Ancre de Fox: J’aurais certainement dit au président de faire appel à Peter Doocy, ce n’est pas Jim Acosta. … Pourquoi faire de Peter Doocy une histoire, répondez à sa question et passez à autre chose. pic.twitter.com/z6tlC8XLgP – Lis Power (@ LisPower1) 25 mars 2021

Doocy a même brandi un cartable de questions qu’il n’a pas eu l’occasion de poser à Biden.

Doocy s’est distingué lors des briefings quotidiens de l’attachée de presse Jen Psaki en posant des questions de style gotcha sur des sujets allant du Hymne national à la Jeux olympiques à politique énergétique à la réouverture des écoles. Il a indiqué aux présentateurs lors d’un segment suivant le presser de Biden qu’il espérait poser au président des questions chargées sur sa «grande idée de transformer l’économie, de la rendre toute verte» et sur «les origines de Covid».

Il y a des questions sur lesquelles Doocy aurait pu insister sur Biden qui n’impliquent pas de peur des emplois ou de la xénophobie. Biden n’est pas au-dessus de tout reproche. Par exemple, sa réponse à un nombre croissant de mineurs non accompagnés traversant la frontière sud a conduit certains d’entre eux à être détenus dans des conditions de surpeuplement; une partie de cette détention a été décrite comme «semblable à une prison».

Jeudi, un certain nombre de journalistes ont en fait fait pression sur Biden sur sa gestion de cette situation. Biden a reconnu que les conditions y sont «totalement inacceptables» et s’est engagé à y remédier rapidement.

Fox News ne s’est pas bien positionné pour aborder ce genre de sujets. Déballer les commentaires de Biden sur l’immigration ou la diplomatie avec la Chine implique une nuance souvent manquante sur un réseau qui a créé des graphiques spéciaux soulignant combien de jours le président était passé sans tenir un presseur. Au lieu de cela, il a consacré du temps et des ressources à suggérer que le simple fait que le président ne soit pas pressé de jouter avec Doocy est un scandale en soi.

Maintenant que Biden a rencontré la presse dans un cadre formel, Fox News a immédiatement trouvé autre chose à se plaindre – et pas de manière substantielle. La question de savoir si un président doit soumettre régulièrement à des questions de presse et comment la presse peut tenir des personnalités influentes responsables sont des questions qui méritent d’être examinées. Mais ce n’est pas la conversation que Fox News a. Et la volonté du réseau de déplacer les objectifs en dit sans vergogne plus sur Fox News que sur Biden.