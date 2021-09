La couverture talkSPORT des qualifications pour la Coupe du monde 2022 alors que les trois Lions poursuivent leur belle course à Varsovie

in

L’Angleterre remportera son invincibilité à Varsovie lors du troisième et dernier match de qualification pour la Coupe du monde ce mois-ci.

L’équipe de Gareth Southgate a pris un bon départ au retour de sa conquête de l’Euro 2020, battant la Hongrie et l’Andorre 4-0.

.

Bukayo Saka a marqué un but en retard la dernière fois et est une figure extrêmement populaire dans le vestiaire anglais

Le match contre la Hongrie a vu la performance de l’Angleterre entachée de chants racistes et de projectiles lancés sur le terrain mais “a ri face aux abus”.

Ils sont revenus à Wembley pour la première fois depuis la défaite contre l’Italie et ont offert un cadeau aux fans, mais il n’y aura pas de cadeau d’anniversaire pour Saka, selon Southgate.

L’Angleterre est maintenant sur le point de remporter chaque match de qualification pour la Coupe du monde pour la placer bien en tête du groupe I.

Pologne v Angleterre : comment écouter

Ce match débutera à 19h45 le mercredi 8 septembre.

Une couverture complète du stade national de Varsovie sera diffusée en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 19h00.

Adrian Durham sera votre hôte et les commentaires proviendront de Jim Proudfoot et Stuart Pearce.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

L’Angleterre est revenue à Wembley pour la première fois depuis la finale de l’EURO 2020 avec une vague de soutien. Pologne v Angleterre : l’actualité de l’équipe

La formation de départ de l’Angleterre était un changement complet par rapport à celle de la victoire de la Hongrie à Budapest, mais a produit un résultat et des performances similaires en attaque et en défense.

Jesse Lingard a marqué deux buts tandis que Harry Kane et Saka ont également marqué des buts en retard et restent en lice pour l’affrontement de mercredi soir.

Southgate a expérimenté le fait de jouer Trent Alexander-Arnold au milieu de terrain avant de le ramener à son poste orthodoxe d’arrière latéral dimanche et devrait réapparaître en Pologne.

Jadon Sancho est revenu à Manchester United car il a été révélé samedi que la star raterait les matchs internationaux restants ce mois-ci.

Dominic Calvert-Lewin reste également hors de l’équipe en raison d’une fracture à un orteil qui l’a forcé à se retirer de l’équipe la semaine dernière.

Cependant, il semble probable que Southgate optera pour son équipe de base qui a été victorieuse cet été.