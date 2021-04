LA COVID-19 Cases Down, le marché aux puces de Rose Bowl va rouvrir – WWD

Le marché aux puces Rose Bowl devrait revenir à Los Angeles ce dimanche après plus d’un an.

L’opérateur du marché en plein air vieux de 50 ans, RGC Shows, propriété de RG Canning, a envoyé lundi un e-mail surprise indiquant que la puce rouvrait avec le nombre habituel de vendeurs et à son emplacement emblématique du stade Rose Bowl à Pasadena.

Certains protocoles de pandémie seront en place, y compris le port obligatoire du masque par les vendeurs et les clients du marché, ainsi que la distance sociale de six pieds. Bien que l’e-mail ait été bref, RGC a précisé: «Nous surveillerons et appliquerons ces règles pour la sécurité de nos fournisseurs, acheteurs et personnel.»

Le marché fonctionne mensuellement depuis les années 1970 et a gagné en popularité au fil des ans pour sa gamme d’offres, allant d’une gamme de vêtements et de meubles vintage aux antiquités et aux plantes. Mais le marché a été contraint de fermer en mars 2020, alors que la pandémie de coronavirus commençait tout juste à s’emparer de l’ouest et que Los Angeles était en verrouillage.

Bien que le marché se déroule à l’extérieur, sa taille l’a laissé dans la fourchette des foules interdites par la ville et l’État de Californie depuis un an. Le marché essayait de trouver un moyen de rouvrir ses portes pendant plusieurs mois l’année dernière, mais avec le nombre de personnes à Los Angeles tombant malades du virus à plusieurs reprises l’année dernière, il n’a pas été en mesure de le faire. Au lieu de cela, il a conclu un accord de licence avec Free People, mettant pour la première fois un semblant de marché en ligne.

Mais maintenant, LA pourrait enfin maîtriser la pandémie, car les cas sont au plus bas depuis mars de l’année dernière, selon le département de la santé du comté, et le déploiement du vaccin s’élargit. Le comté rapporte moins de 500 cas par jour de virus, contre plus de 14 000 début janvier.

La diminution du nombre de cas dans le comté, ainsi que la baisse spectaculaire des hospitalisations et des décès liés, l’ont amené à passer à un niveau plus assoupli de restrictions imposées par l’État sur la capacité commerciale. Sous le nouveau niveau «orange», les parcs à thème en plein air et les lieux d’événements en direct, comme les stades sportifs où se tient le Rose Bowl Flea, sont autorisés à fonctionner à 33% de leur capacité, ce qui entraîne la réouverture du marché.

D’autres entreprises de Los Angeles, comme les magasins de détail et les épiceries, se font toujours dire de fonctionner à 50% de leur capacité, tandis que les bars qui ne servent pas de nourriture sont autorisés à rouvrir à l’extérieur pour la première fois au même niveau. Ailleurs, des choses comme les cinémas, les restaurants, les églises et les musées peuvent également rouvrir à l’intérieur pour la première fois, à une capacité de 25%.