La craie blanche de PJ Harvey reviendra sur vinyle en juin

Le 25 juin voit la réédition de PJ Harvey’s septième album White Chalk, qui sortira sur vinyle, aux côtés d’un album de démos inédites qui seront disponibles sur CD, vinyle et numérique. La nouvelle réédition a été coupée par Jason Mitchell à Loud Mastering sous la direction de John Parish.

Produit par Flood et John Parish et mettant en vedette les collaborateurs Jim White et Eric Drew Feldman, White Chalk comprenait trois singles, «When Under Ether», «The Piano» et «The Devil». acclamé dès sa sortie en septembre 2007. Pour cet album, Harvey a abandonné le son traditionnel trois morceaux guitare / basse / batterie et a enregistré un ensemble de chansons pour piano, malgré son manque d’expertise sur l’instrument.

Dans une interview avec NME, Harvey a expliqué la signification du titre de l’album: «J’aime juste le son des mots craie blanche. Il peut être vieux de plusieurs millions d’années mais effacé en une seconde, et a en quelque sorte une qualité intemporelle… L’intemporalité est devenue davantage la source d’inspiration.

L’album a remporté 5 étoiles du mensuel Observer Music et les éloges de Mojo, Uncut, Rolling Stone, Village Voice et plus encore. La critique de Rolling Stone a noté que Harvey «a plongé plus loin dans une ambiance gothique dans la musique beaucoup plus calme et obsédante basée sur le piano. Uncut a salué l’album en termes élogieux, l’appelant “un album de beauté solitaire et de douleur perçante” avant de conclure: “White Chalk est PJ Harvey de retour au sommet de ses pouvoirs considérables.”

White Chalk est le dernier titre de PJ Harvey à revenir sur le vinyle dans la campagne en cours d’Island Records / UMC pour ramener le catalogue de l’auteur-compositeur-interprète britannique influent au vinyle en 2020 et 2021. La campagne a commencé en juillet 2020 avec la réédition de Harvey’s much- Débuts acclamés, Dry – aux côtés des démos – avec des rééditions en vinyle de Rid Of Me, To Bring You My Love, Dance Hall At Louse Point, Is This Desire?, Stories From The City Stories From The Sea et Uh Huh Her suivant. Harvey est largement acclamé Les sessions Peel 1991-2004 est également prévu pour une réédition vinyle le 28 mai via UMC / Island.

White Chalk sort le 25 juin et peut être précommandé ici.