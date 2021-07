La création de capacités nous aidera à nous développer sur les marchés du sud et de l’est : Ramco Cements

Au cours de l’exercice 2020-21, la société a mis en service l’unité de broyage entièrement nouvelle à Haridaspur à Odisha. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Le programme d’extension de capacité de Ramco Cements dans ses deux unités d’Andhra Pradesh la positionnera favorablement pour capitaliser sur la demande à venir, anticipée sur la base de perspectives positives pour l’industrie, a déclaré la société.

L’expansion de l’unité de Jayanthipuram de la société et de son unité intégrée à Kolimgundla est en cours. L’unité de Jayanthipuram a mis en service un système de récupération de chaleur résiduelle (WHRS) de 18 MW et le reste des projets, impliquant une capacité de clinkérisation de 1,5 MTPA (million de tonnes par an) et 9 MW WHRS, devrait bientôt commencer.

AV Dharmakrishnan, PDG de Ramco Cements, a déclaré aux actionnaires dans le rapport annuel de la société qu’après l’achèvement de ces projets, la société sera en mesure de se développer sur les marchés du sud et de l’est et d’explorer des opportunités sur d’autres marchés à partir de l’exercice 2021-22.

« Un total de Rs 1 766 crore de capex a été dépensé au cours de l’année. Cependant, notre dette n’a augmenté que de 75 crores de roupies, car une partie substantielle des exigences a été satisfaite grâce aux régularisations internes et nous avons également continué à rembourser nos dettes. Au cours des trois prochaines années, notre intention est de désendetter le bilan tout en équilibrant les opportunités de croissance en utilisant judicieusement nos solides flux de trésorerie », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que l’accent mis sur la réduction des frais généraux, la réduction des dépenses de promotion de la marque et la gestion du fonds de roulement ont également contribué à améliorer la liquidité, ce qui était essentiel pendant la pandémie. Sa trésorerie et ses soldes bancaires ont augmenté à Rs 141,86 crore au 31 mars 2021, contre Rs 91,42 crore l’année précédente.

« Malgré la baisse de la production et des revenus, nous avons enregistré une forte croissance de la rentabilité en raison de la baisse des prix du charbon et du coke de pétrole et des multiples initiatives d’optimisation des coûts entreprises. L’exercice 2020-21 nous a vu afficher l’Ebidta le plus élevé jamais enregistré à 1 583 crore de Rs contre 1 174 crore de Rs au cours de l’exercice 2019-20, enregistrant une augmentation de 35% », a-t-il déclaré.

PR Venketrama Raja, président et directeur général de Ramco Cements, a déclaré que ses nouvelles capacités, associées à un réseau de distribution solide et en croissance, aideront la société à pénétrer de nouveaux marchés et à mieux pénétrer les marchés existants. « Nos nouvelles usines étant stratégiquement situées à proximité des principaux marchés, cela facilitera cela. Ils sont bien reliés aux autoroutes nationales et étatiques et sont également équipés de voies ferrées », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que l’entreprise avait fait preuve de détermination à mener à bien les projets d’investissement malgré l’indisponibilité de la main-d’œuvre migrante. Au cours de l’exercice 2020-21, la société a mis en service l’unité de broyage entièrement nouvelle à Haridaspur à Odisha.

