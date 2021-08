La création de ViaBTC Capital renouvelle l’écosystème d’investissement Blockchain

Le 6 août, à 10h30 (UTC), le site officiel de ViaBTC Capital, la nouvelle filiale de ViaBTC, a été mis en ligne, ce qui a également marqué l’établissement officiel de la plate-forme nouvellement lancée. Dans le même temps, peu de temps après sa création, ViaBTC Capital a lancé son premier tour de fonds de capital-risque, engagé à construire un écosystème d’investissement qui intègre le capital, les ressources et les services post-investissement.

Plus d’informations sur ViaBTC Capital

Fondé en mai 2016, ViaBTC Group est une entreprise technologique innovante spécialisée dans la blockchain. Afin de mieux se concentrer sur le développement de l’industrie, d’incuber et de responsabiliser les projets phares de l’industrie de la blockchain, le groupe intègre des ressources mondiales pour établir une marque d’investissement en propriété exclusive : ViaBTC Capital.

ViaBTC Capital a pour objectif de rassembler et d’intégrer des ressources mondiales sous la direction du groupe ViaBTC, de construire l’écosystème blockchain par le biais d’investissements et de réaliser pleinement des concepts et des technologies blockchain de haute qualité. Il aspire également à devenir l’un des capitaux les plus privilégiés pour les start-up et les chercheurs de fonds dans le monde de la blockchain, en fournissant non seulement le soutien financier, mais aussi l’expertise technique, les services de promotion marketing et les opportunités de coopération avec le groupe ViaBTC, servir de pont entre les deux parties pour une situation gagnant-gagnant.

Quels projets avez-vous ou gérez-vous ?

ViaBTC Capital investit principalement dans trois domaines techniques principaux, notamment le Web 3.0, la couche 2 et le DApp sur les marchés primaire et secondaire. En plus du soutien financier, il fournit également aux clients un soutien marketing, des conseils techniques, un accès au réseau mondial d’investissement et d’autres opportunités et ressources potentielles.

Avec la riche expérience et la maturité technique de l’entreprise, ViaBTC Capital fournit des conseils techniques de haut niveau et un support de projet. S’appuyant sur des opérations médiatiques internationales multicanaux et sur la communauté mondiale de plus de 500 000 utilisateurs de la société, ViaBTC Capital aide les utilisateurs avec un support marketing et promotionnel international fiable.

Sur la base de sa coopération étroite à long terme avec des capitaux de haute qualité et des sociétés leaders du secteur, ViaBTC Capital est en mesure de canaliser des fonds et des ressources potentiels pour les clients, afin d’améliorer l’exposition de la marque et la popularité des projets.

À l’avenir, ViaBTC Capital approfondira le marché pour élargir ses horizons et incorporer une image encore plus grande. Il ne cessera d’explorer des projets potentiels pour la construction de l’écosystème blockchain, pour continuer à travailler avec toutes les équipes de startups à l’esprit innovant et entrepreneurial. Des projets d’infrastructure aux projets d’application, il contribuera à améliorer l’écosystème d’investissement et à devenir un fournisseur d’infrastructure dans le domaine de la blockchain, rejoignant ses partenaires pour créer un avenir meilleur pour l’industrie de la crypto-monnaie.

Site officiel de ViaBTC Capital : capital.viabtc.com

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport