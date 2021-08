La création de ViaBTC Capital rénove l’écosystème d’investissement Blockchain ⋆ Crypto new media

Le 6 août à 18h30 (UTC+8), le site officiel de ViaBTC Capital — la nouvelle filiale de ViaBTC a été mis en ligne, ce qui a également marqué la création officielle de la plateforme nouvellement lancée. Dans le même temps, dès sa création, ViaBTC Capital a lancé sa première série de fonds de capital-risque destinés à l’industrie mondiale de la cryptographie, s’engageant à construire un écosystème d’investissement intégrant le capital, les ressources et les services post-investissement.

Après cinq ans de pratique, nous nous concentrons sur devenir le fournisseur d’infrastructure pour l’industrie de la blockchain

Fondée en mai 2016, ViaBTC Group est une entreprise technologique innovante avec une riche expérience dans le développement technologique et l’exploitation mondiale dans le domaine de la blockchain. Afin de mieux se concentrer sur le développement de l’industrie de la blockchain et l’incubation des projets phares dans le monde de la cryptographie, le groupe intègre des ressources mondiales pour établir une marque d’investissement en propriété exclusive – ViaBTC Capital.

Au cours des cinq dernières années, le groupe ViaBTC a suivi de près l’évolution constante de l’industrie, tout en construisant et en améliorant continuellement la disposition de son écosystème pour intégrer des fonctions telles que l’émission, la circulation, l’application, la découverte de valeur et l’architecture technique sous-jacente de la blockchain dans son système. Avec sa propre force technique, le groupe ViaBTC a toujours adhéré à sa devise de « rendre le monde meilleur grâce à la blockchain ». Et aujourd’hui, elle est devenue une entreprise de blockchain digne de confiance avec quatre parties principales de l’entreprise : ViaBTC Pool, CoinEx Exchange, ViaWallet et CoinEx Smart Chain.

Sur le plan technique, ViaBTC Group a constitué une équipe d’élite composée de professionnels expérimentés et matures pour offrir des conseils techniques aux clients de ViaBTC Capital. Le fondateur du groupe, Haipo Yang, également chef d’équipe, possède une solide force technique et une expérience du secteur, et a terminé de manière indépendante le développement et le déploiement de ViaBTC Pool. Les autres membres de l’équipe principale sont issus de sociétés Internet et financières de renommée mondiale, dont beaucoup sont les premiers praticiens et investisseurs de la cryptographie qui sont plus que bien informés sur les aspects commerciaux de l’entreprise. Une équipe aussi solide a jeté les bases solides de la force commerciale, des idées, des capacités techniques et des ressources de l’industrie de ViaBTC Capital.

Prenant pied dans l’industrie de l’investissement en crypto-monnaie, ViaBTC Capital ouvre un nouveau chapitre commercial

ViaBTC Capital est déterminé à devenir une institution d’investissement blockchain de classe mondiale, vise à rassembler et à intégrer les ressources mondiales sous la gestion de ViaBTC, à construire l’écosystème blockchain au moyen d’investissements et à réaliser pleinement des concepts et des technologies blockchain de haute qualité. Il aspire également à devenir l’un des capitaux les plus favorisés par les entreprises nouvellement créées et les chercheurs de fonds dans le monde de la blockchain, en fournissant non seulement un soutien financier mais aussi une expertise technique, des services de promotion marketing et des opportunités de coopération avec le groupe ViaBTC, pour servir de pont entre le deux côtés pour une situation gagnant-gagnant.

ViaBTC Capital investit principalement dans trois domaines techniques majeurs dont Web 3.0, Layer 2 et Dapp. Respectivement, la pile technologique Web 3.0 constitue le cadre global de l’industrie de la blockchain, la solution de couche 2 est liée à l’insuffisance de mise à l’échelle actuelle qui doit être corrigée, tandis que DApp sera le développement futur de l’industrie sur la base de DAO, NFT , et DeFi. Ainsi, les trois domaines seront au cœur des luttes futures sur l’écosystème blockchain. ViaBTC Capital investira à la fois sur les marchés primaire et secondaire, y compris, mais sans s’y limiter, le placement privé et les offres publiques de jetons, l’investissement de tendance, l’investissement de valeur, l’investissement quantitatif et l’agriculture de rendement.

En plus du soutien financier, ViaBTC fournit également à ses clients des services comprenant un soutien marketing, des conseils techniques, un accès au réseau d’investissement mondial et d’autres opportunités et ressources potentielles. Grâce à la riche expérience et à la maturité technique de l’entreprise dans l’écosystème de la blockchain et dans d’autres domaines, sur la base de ses expériences de développement de projets tels que les pools miniers, les portefeuilles, les explorateurs, les échanges et les chaînes intelligentes, ViaBTC Capital peut fournir des conseils techniques supérieurs et un soutien pour les projets du client. . S’appuyant sur les opérations médiatiques internationales multicanaux et la communauté mondiale de plus de 500 000 utilisateurs de la société, ViaBTC Capital aide les utilisateurs avec un support marketing et promotionnel international fiable. Sur la base de sa coopération étroite à long terme avec des capitaux de haute qualité et des entreprises leaders du secteur, ViaBTC Capital peut canaliser des fonds et des ressources potentiels pour les clients, afin d’améliorer l’exposition de la marque et la popularité des projets. Dernier point mais non le moindre, ViaBTC Capital fournira également à ses utilisateurs un accès à CoinEx Exchange, c’est-à-dire que si un projet répond aux normes de ViaBTC, il aura des opportunités d’être listé sur CoinEx ainsi que des chances d’IEO et d’AMM.

Une seule étincelle qui déclenche une révolution industrielle

ViaBTC Capital utilisera ses propres investissements complets et diversifiés, ses avantages multidimensionnels en matière de ressources et l’avantage du premier arrivé de ViaBTC pour percer la concurrence et différencier les opérations commerciales. Il se concentrera sur les start-ups en phase de démarrage sur le marché de la cryptographie, accélérera la mise en œuvre commerciale des projets potentiels, augmentera davantage de destinations d’investissement dans différents scénarios d’utilisation et accélérera la croissance de l’ensemble de l’industrie de la blockchain.

À l’avenir, ViaBTC Capital creusera plus profondément le marché pour élargir ses horizons et incorporer une image encore plus grande. Elle ne cessera jamais d’explorer les projets potentiels de construction d’écosystème blockchain, comme de continuer à travailler avec toutes les équipes de start-up à l’esprit innovant et entreprenant. Des projets d’infrastructure aux projets d’application, il contribuera à améliorer l’écosystème d’investissement et à devenir un fournisseur d’infrastructure dans le domaine de la blockchain, et s’associera à ses partenaires pour créer un avenir meilleur pour l’industrie de la crypto-monnaie.

Site officiel de ViaBTC Capital : capital.viabtc.com