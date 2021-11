La création d’emplois dans le cadre des programmes gouvernementaux diminue

PM-SVANidhi Scheme a facilité un prêt de fonds de roulement sans garantie jusqu’à Rs 10 000 pour un an d’occupation aux vendeurs de rue, pour les aider à reprendre leurs activités.

Création d’emplois dans le cadre de deux programmes gérés par le gouvernement – Pt. Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY) et Deen Dayal Antodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM) – ont fortement chuté dans le Covid-hit 2020-21 au cours de l’exercice précédent, alors qu’il a augmenté dans le cadre d’un troisième programme , le Programme de création d’emplois du Premier ministre (PMEGP), d’environ 11 %.

DDU-GKY est un programme de développement des compétences lié au placement pour l’emploi salarié, géré par le ministère du Développement rural. La création d’emplois dans le cadre du programme est tombée à seulement 50 000 en 2020-2021, contre 1,5 lakh en 2019-2020, a déclaré lundi le ministre d’État au Travail et à l’Emploi Rameswar Teli dans une réponse écrite à Lok Sabha.

DAY-NULM, un programme mis en œuvre par le ministère du Logement et des Affaires urbaines, vise à éliminer la pauvreté et la vulnérabilité des ménages urbains pauvres. La création d’emplois, dans le cadre du programme, est tombée à seulement 7 000 en 2020-2021, contre 72 000 il y a un an.

Le PMEGP, mis en œuvre par le ministère des micro, petites et moyennes entreprises, est un programme de subventions liées au crédit visant à générer des opportunités d’emploi indépendant par la création de micro-entreprises dans le secteur non agricole en aidant les artisans traditionnels et les jeunes chômeurs.

Au total, 5,95 lakh de ces personnes ont bénéficié du programme en 2020-21, contre 5,33 lakh en 2019-2020, a déclaré Teli dans la réponse citant les données du ministère respectif.

La création d’emplois est une priorité pour le gouvernement. Pour compenser l’impact du Covid-19 sur l’emploi, il a lancé un certain nombre d’initiatives visant à promouvoir la création d’emplois dans le pays. Atmanirbhar Bharat Rojgar Yojona (ABRY) est l’une de ces initiatives dans le cadre de laquelle le gouvernement incite les employeurs à créer de nouveaux emplois. Au 20 novembre, un total de 39,43 bénéficiaires de lakh ont bénéficié du programme.

PM-SVANidhi Scheme a facilité un prêt de fonds de roulement sans garantie jusqu’à Rs 10 000 pour un an d’occupation aux vendeurs de rue, pour les aider à reprendre leurs activités.

Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) pour avoir facilité le travail indépendant. Dans le cadre du PMMY, des prêts sans garantie jusqu’à Rs 10 lakh sont accordés aux micro et petites entreprises et aux particuliers pour leur permettre de créer ou d’étendre leurs activités commerciales.

Outre ces initiatives, les programmes phares du gouvernement tels que Make in India, Digital India, Smart City Mission, Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, Housing for All, Infrastructure development and Industrial corridors and Production-Linked Incentive (PLI) Scheme sont également orientés vers la création d’opportunités d’emplois productifs.