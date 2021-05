La «création d’emplois» du gouvernement est un gros frein pour la société ⋆ .

par Peter Schiff, Schiff Gold:

Le marché du travail est en désordre.

Des millions de personnes perçoivent le chômage. Pendant ce temps, les entreprises de tout le pays ont du mal à pourvoir des postes.

Dans quel genre de monde cela a-t-il un sens?

Seulement dans un monde où le gouvernement paie beaucoup d’argent pour que les gens restent chez eux.

Le fait est que le désordre sur le marché du travail est en grande partie le produit de la politique gouvernementale. Les fermetures gouvernementales ont jeté des millions de personnes sans travail. Ensuite, le gouvernement a subventionné les chômeurs, ce qui fait de rester à la maison une meilleure affaire que d’aller travailler.

Maintenant, Biden veut intervenir et aider un peu plus.

La théorie est que tous ces programmes à forte dépense mettront les gens au travail. Mais comme l’économiste Gary Gallas le soutient dans un article récent du Mises Wire, même si le gouvernement «met les gens au travail», cela n’aide pas.

L’exemple le plus évident est celui des milliers de personnes qui travaillent dans la «folle courtepointe des agences exécutives fédérales» avec tous leurs mandats, règlements, tsars, etc.

La création pacifique de richesses découle d’accords volontaires entre les peuples, mais l’activité principale de l’État régulateur est souvent d’interférer avec des emplois mutuellement productifs, sapant la coordination sociale et détruisant la richesse. Imposer des contraintes supplémentaires aux arrangements de production volontaires crée des emplois, mais cela agit comme une taxe réglementaire massive sur les emplois qui profitent à d’autres personnes.

Les professeurs Susan Dudley et Melinda Warren ont étudié les agences de réglementation fédérales qui restreignent explicitement les transactions du secteur privé. Ils ont trouvé 277 000 régulateurs de ce type en 2015 (nettement plus nombreux que l’effectif mondial de General Motors) et une multiplication par dix-huit des budgets ajustés en fonction de l’inflation de ces agences depuis 1960, à plus de 57 milliards de dollars (en dollars de 2009).