La créativité noire abonde à l’événement 2021 Global Citizens Concert ⋆ .

Black Brilliance était au rendez-vous lors du 10e Global Citizen Live annuel, un concert et un événement d’activisme qui s’est déroulé dans plusieurs villes du monde pendant 24 heures.

Commençant à Paris samedi, l’événement mondial comprenait des festivités simultanées dans des villes telles que Los Angeles, New York, Lagos, Londres, Mumbai, Rio De Janeiro, Johannesburg, Sydney, Séoul et plus encore alors que les musiciens et les personnalités publiques ont pris une position unie contre la pauvreté mondiale, les inégalités et l’injustice climatique.

LAGOS, NIGERIA – 18 SEPTEMBRE: Nancy Isime prend la parole sur scène à Global Citizen Live, Lagos le 18 septembre 2021 à Lagos, Nigeria. (Photo par Andrew Esiebo/. pour Global Citizen)

L’événement étoilé a présenté les styles musicaux de Lizzo, Meek Mill, Chat Doja, Stevie Wonder, Le weekend, Huissier, SA, Chloé x Halle, Migos, Jon Batiste, Les Black Eyed Peas et même inclus une performance de réunion de Les Fugees après une interruption de 15 ans.

Plusieurs personnalités publiques noires ont également fait des apparitions dans différents lieux d’événements à travers le monde, notamment Meghan Markle, Billy Porter et Desus et Mero.

Lizzo a fait les gros titres non seulement pour le catsuit rose vif qu’elle a enfilé lors de sa performance à Central Park à New York, mais aussi pour avoir livré un message passionné condamnant le racisme institutionnalisé, l’inaction climatique et d’autres problèmes.

“Alors que nous parlons de changement climatique, de rendre le monde meilleur et de résoudre le problème du sans-abrisme, nous devons également parler du racisme institutionnalisé qui se produit tout le temps dans ce pays”, a déclaré Lizzo, par PEOPLE.

NEW YORK, NEW YORK – 25 SEPTEMBRE : Lizzo se produit sur scène lors du Global Citizen Live, New York, le 25 septembre 2021 à New York. (Photo de John Lamparski/.,)

« Et si nous ne parlons pas de notre histoire de manière constructive, comment pouvons-nous construire un avenir meilleur ? » a ajouté le gagnant du Grammy. « Il est temps de parler des choses, et il est temps de faire un changement. Et cela commence à l’intérieur. Vous devez vous améliorer pour vous-même, afin que vous puissiez être meilleur pour les autres.

Markle et Prince Harry ont également pris la scène lors de l’événement de New York pour livrer leur propre message dans un discours conjoint appelant à l’équité des vaccins au milieu de la pandémie de COVID-19 en cours.

NEW YORK, NEW YORK – 25 SEPTEMBRE : le prince Harry et Meghan Markle s’expriment sur scène lors du Global Citizen Live, New York, le 25 septembre 2021 à New York. (Photo de Theo Wargo/. pour Global Citizen)

«C’est tellement bon d’être de retour ici avec vous tous, mais nous savons que nous avons l’impression que cette pandémie dure depuis toujours. Nous l’avons compris », a déclaré Markle, selon ABC News. «C’est beaucoup et certaines personnes sont un peu dépassées. Mais si tout le monde en a fini avec ça, ça ne sera jamais fini. Il y a tellement de choses que nous pouvons faire aujourd’hui, maintenant, qui peuvent nous rapprocher de la fin de cette pandémie et c’est pourquoi nous sommes tous ici. »

NEW YORK, NEW YORK – 22 SEPTEMBRE : le mer. Le 22 septembre, les Fugees réunis se sont produits au Pier 17 à New York pour soutenir Global Citizen Live, un événement de diffusion mondiale unique dans une génération appelant les dirigeants mondiaux à défendre la planète et à vaincre la pauvreté, diffusé le 25 septembre. L’émission donne le coup d’envoi de la tournée mondiale des Fugees 2021. (Photo de Theo Wargo/. pour Global Citizen)

Parmi les nombreux moments forts de l’événement figurait également la réunion tant attendue des Fugees, un trio hip-hop des années 90 composé de chanteurs Lauryn Hill, Jean Wyclef et Pras-Michel. Au cours de l’événement, ils ont annoncé qu’ils se lanceraient dans leur première tournée mondiale en 25 ans.

« Respectez le miracle. Respectez le miracle de cette union », a déclaré Hill à la foule de Central Park, selon The Guardian.

