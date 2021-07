La créatrice de chaussures Amina Muaddi s’associe à Wolford pour une collaboration sur les vêtements d’intérieur – WWD

Wolford et Amina Muaddi unissent leurs forces dans le monde des sous-vêtements.

La marque européenne de sous-vêtements et le créateur de chaussures jordano-roumain ont lancé aujourd’hui la collection en édition limitée Amina Muaddi x Wolford.

Wolford, qui vend de tout, de la lingerie aux vêtements de plage et du prêt-à-porter, essaie de revenir à ses racines en tant que marque de vêtements d’intérieur – et espère que Muaddi pourra vous aider.

« Notre ADN est que nous créons des skinwear », a déclaré à WWD Silvia Azzali, directrice commerciale de Wolford, expliquant que par « skinwear », elle faisait référence à « la première couche qui touche la peau », comme les leggings, les collants et les bodys. « Nous sommes une marque de peau à peau ; la couche la plus proche de la peau. Vous utilisez Wolford pour compléter votre tenue de la meilleure manière. Lorsque vous achetez une robe incroyable, disons chez Chanel, vous combinez normalement la robe d’une manière ou d’une autre avec Wolford. C’est la meilleure façon de mettre en valeur votre robe.

“Nous ne voulons pas devenir une marque de mode complète”, a-t-elle poursuivi. « Nous ne voulons pas faire [more] prêt-à-porter, car ce n’est pas notre ADN. Nous voulons continuer à fabriquer les meilleurs skinwear au monde.

Les leggings, après tout, ont été l’une des catégories les plus fortes tout au long de la pandémie, augmentant de près de 100% en 2020, d’une année sur l’autre, a déclaré Azzali.

L’entreprise de 71 ans, basée en Autriche, a décidé de travailler avec Muaddi car une partie de sa stratégie de croissance consiste à élever les femmes créatrices.

“Amina représente un designer moderne, un jeune designer”, a déclaré Azzali. « Elle est bien connue des chercheuses de mode et de tendances et c’est une cible que nous voulons absolument attirer. D’un autre côté, Wolford peut offrir un réseau mondial de vente au détail et de gros très solide pour augmenter la visibilité et les affaires.

“Amina conçoit des chaussures”, a-t-elle poursuivi. “Mais elle a aussi une très bonne compréhension du corps de la femme.”

La créatrice de chaussures a quitté Oscar Tiye, la marque de chaussures qu’elle a cofondée en 2012 avec deux partenaires commerciaux, en mai 2017. Muaddi a lancé sa marque de chaussures éponyme l’année suivante. Elle a également conçu des chaussures pour Alexandre Vauthier et Fenty de Rihanna.

“J’ai toujours été un fan et un client de Wolford”, a déclaré Muaddi. « Pour moi, la marque représente la quintessence des collants et des bodywear de qualité et un symbole de féminité raffinée. Quand ils m’ont contacté pour une collaboration avec une marque, j’ai accepté de le faire tout de suite. J’aime créer des produits modernes qui se sentent intemporels et renforcent la confiance de la personne qui les porte et je crois que grâce à cette collaboration, nous avons pu donner vie à notre vision conflictuelle.

La collection de 17 pièces Amina Muaddi x Wolford comprend des collants, des leggings, des combinaisons, des combinaisons, des chaussettes et quelques robes ultra-moulantes. Les prix varient de 90 $ pour une paire de chaussettes à 4 990 $ pour un catsuit avec des chaussures intégrées, tandis que la plupart des pièces coûtent moins de 600 $.

Les articles peuvent être achetés sur wolfordshop.com et dans certains magasins Wolford, ainsi que quatre événements éphémères spéciaux dans le monde : les Galeries Lafayette à Paris, qui ouvrent aujourd’hui ; Selfridges à Londres, ouverture le 10 juillet ; La boutique Antonio à Milan, qui ouvre également le 10 juillet, et Bergdorf Goodman à New York, qui ouvre le 19 juillet.

Alors qu’Azzali a déclaré qu’il existe de nombreuses options de sous-vêtements sur le marché aujourd’hui, ce qui distingue la collection Amina Muaddi x Wolford, c’est qu’elle est à la fois abordable et conçue pour durer longtemps.

« Aujourd’hui, tout le monde a l’essentiel. Mais ce n’est pas si facile de trouver des pièces qui sont vraiment près du corps et qui peuvent durer longtemps », a-t-elle expliqué. « La plupart des collections ne durent qu’une saison. Amina Muaddi x Wolford est une collection que vous pouvez acheter et utiliser pour les 10 à 15 prochaines années. C’est simple et iconique à la fois. Mais, la collection peut vraiment faire la différence [to an outfit.]”

Wolford a également collaboré avec Adidas et a signé le mois dernier un accord de licence avec Delta Galil pour créer, produire et commercialiser un assortiment élargi de lingerie et de maillots de bain pour femmes tout en tirant parti de l’expertise technique de Delta Galil sur le marché des sous-vêtements.

“Delta Galil est une entreprise très solide et un leader dans les sous-vêtements et les vêtements de plage”, a déclaré Azzali. « Et si vous fabriquez des sous-vêtements, vous devez provenir d’un milieu de sous-vêtements. Wolford vient d’un milieu de bodywear. Nous sommes bien meilleurs pour produire des leggings, des collants et des vêtements de corps.

À l’avenir, Wolford continuera à collaborer avec d’autres créateurs, mais Azzali ne sait pas lesquels, bien qu’elle ait dit qu’une collaboration cosmétique était sur la table.

“Les cosmétiques sont une autre catégorie proche de la peau”, a-t-elle expliqué.

“Et les collaborations font partie de l’ADN de notre marque”, a poursuivi Azzali. « Amina est tout au sujet du corps des femmes. Et la prochaine collaboration portera sur quelque chose d’autre que nous défendons, mais sans sortir de notre ADN. »