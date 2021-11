La créatrice de « Grey’s Anatomy », Shonda Rhimes, admet qu’elle a déjà essayé d’écrire une série qui se termine plusieurs fois

Avec la saison 18 en cours, de nombreux fans se demandent combien de temps Grey’s Anatomy peut continuer. La créatrice de l’émission Shonda Rhimes s’est ouverte à Variety dans une nouvelle interview, expliquant qu’elle a écrit la fin du drame médical plusieurs fois mais que rien n’est jamais resté.

« J’ai écrit la fin de cette série, je veux dire, huit bonnes fois », a expliqué Rhimes. « Je me suis dit : ‘Et ce sera la fin !’ Ou, ‘Ce sera la dernière chose qui n’a jamais été dite ou faite !’ Et toutes ces choses sont déjà arrivées. Alors j’abandonne, tu vois ce que je veux dire ? »

Rhimes a pris du recul en tant que showrunner il y a plusieurs années et a remis les rênes à Krista Vernoff, donc elle n’est même pas sûre que la fin de la série ne dépend plus d’elle. « Est-ce que je vais être la personne qui décide de la scène finale ? Je ne sais pas ! » a-t-elle admis. Cependant, le créateur de Bridgerton aura le dernier mot sur la fermeture définitive des portes du Grey Sloan Memorial. « Suis-je la personne qui décide de la fin de la série ? Oui. Et j’en assume l’entière responsabilité quand ou si tout le monde se fâche contre moi », a déclaré Rhimes.

La star Ellen Pompeo a laissé entendre que la série pourrait se terminer plus tôt que tard, mais elle a expliqué à Entertainment Tonight qu’elle n’avait pas encore senti que le moment était venu. « Je veux dire, j’essaie de m’évader depuis des années », a plaisanté Pompeo sur le tapis rouge des Emmy Awards. « J’ai essayé. Ce n’est pas parce que je n’ai pas essayé. J’ai des relations solides au sein du réseau et elles ont été très, très bonnes avec moi et m’ont incité à rester. » D’une manière ou d’une autre, ils ne sont pas encore à court de catastrophes non plus. « Miraculeusement, nous continuons à trouver des moyens d’avoir une raison de rester et s’il y a une raison, cela le justifie », a déclaré Pompeo.