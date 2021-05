La créatrice de Sex and the City ne reviendra pas dans la série pour Emily à Paris

D’abord, nous étions sans Samantha lors du redémarrage, puis sans M. Big et maintenant sans Patricia. Dû au fait que Emily à Paris, comme Sex And The City, est une série Darren Star, il a invité Field à faire des costumes pour Emily. Avec le retour du tournage post-covid, les deux productions se produiraient en même temps et il était impossible pour Field de revenir à la série emblématique à New York.

Lily Collins dans Emily à Paris. (NETFLIX)

“Pas Je pourrais être à New York faire ça et être à Paris pour faire Emily à Paris », a-t-il dit à WWD. “Mais je leur ai dit d’appeler ma très chère amie Molly Rogers, qui travaillait également dans mon magasin à l’époque. Elle a fait Sex and the City avec moi du début à la fin. Elle le savait bien, donc elle l’est. Ma carte de visite La danse était bondée », expliqua-t-il.

En fait, ils ont déjà publié les premiers looks de Patricia pour la série Netflix.

Lily Collins sur le tournage d’Emily à Paris 2. (.)