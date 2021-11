La créatrice d’Emily in Paris dit que vous avez probablement mal prononcé le titre tout le temps

Après Emily in Paris Season 1 a frappé Netflix l’année dernière, le streamer a confondu tout le monde en annonçant que le titre de l’émission devrait être prononcé avec un accent français. Le nom de la ville lumière est censé rimer avec le nom du personnage principal de Lily Collins. Cependant, le créateur de la série Darren Star, qui a également créé Sex and the City, a déclaré que la prononciation n’avait pas vraiment d’importance.

Un mois après la sortie de la saison 1 d’Emily à Paris, Netflix a décidé que tout le monde prononçait mal le titre. « Rappel amical Emily à Paris est censée être prononcée avec un accent français, donc ‘Emily’ et ‘Paris’ riment », a tweeté la société. Mais Star a déclaré à Entertainment Weekly avant la sortie de la saison 2 qu’il n’était pas exigeant. « Pour ceux qui aiment le prononcer de cette façon, je suis tout à fait d’accord », a-t-il déclaré. « Mais pour moi, c’est Emily à Paris. »

Emily in Paris met en vedette Collins dans le rôle d’une étudiante de Chicago dans la vingtaine qui déménage à Paris pour travailler dans une entreprise de marketing française. L’incompréhension totale d’Emily de la culture française a agacé les critiques, mais la série a été un succès pour Netflix et a rapidement remporté une deuxième saison. Les fans ont embrassé le spectacle, qui a même remporté deux nominations aux Emmy. La deuxième saison arrivera sur Netflix le 22 décembre.

Dans son interview avec EW, Star a admis qu’il comprenait que les gens pouvaient être « irrités » par la description d’Emily comme une Américaine sourde en Europe, mais cela fait partie de l’histoire. « Cela fait partie de sa courbe d’apprentissage, et c’est là que réside la tension dans la série », a-t-il expliqué, Collins ajoutant qu’Emily était également dans les blagues à son sujet. « Elle est la première personne à se moquer d’elle-même », a déclaré la star.

Collins a également secoué les critiques de la série. Certaines des histoires ont été « tirées » de leurs expériences personnelles, notant que certaines des situations sont basées sur des choses réelles qui sont arrivées aux membres de l’équipe de la série. Star ne pense pas non plus que les gens ne font que « détester » la série. « Je n’ai pas vraiment l’impression que les gens perdent leur temps à regarder des choses qu’ils détestent », a-t-il déclaré. « Je donne aux gens plus de crédit que cela. »

La nouvelle saison reprendra là où la saison 1 s’est terminée. Emily a couché avec Gabriel (Lucas Bravo) avant qu’il envisage de quitter Paris. L’ex-petite amie de Gabriel, Camille (Camille Razat) espère également se réconcilier avec Gabriel, mais cela pourrait se compliquer avec l’implication d’Emily. La vie d’Emily est maintenant dans le « chaos », a déclaré Star à EW. « Je ne pense pas que ce soit une personne qui ait jamais été impliquée dans une relation désordonnée. Et plus elle essaie de contrôler les choses, plus elles deviennent incontrôlables. »