La criminalisation des Preppers en Turquie : notre pays sera-t-il le prochain ?

L’histoire nous a montré que le collectivisme déteste l’individu. L’homme qui peut exister indépendamment du système, qui pense par lui-même, qui n’est pas facilement influençable, et qui a des valeurs enracinées dans la vérité absolue qu’il refuse de renoncer, c’est l’ennemi du collectivisme.

Mais si nous examinons de plus près un aspect de l’individu – sa capacité à exister indépendamment du système – n’est-il pas clair qu’il s’agit d’un objectif final de la préparation ?

N’est-ce pas ce à quoi aspire un prepper – la capacité d’exister indépendamment du monde qui l’entoure afin que la catastrophe ne les affecte pas de la même manière qu’elle affecte les autres ?

C’est le cas, et c’est pourquoi le collectivisme criminalise encore et encore les preppers.

Nous l’avons déjà vu et nous le voyons en ce moment, notamment en Turquie.

Pour ceux qui gardent un pouls assez précis des événements mondiaux, vous savez que la monnaie fiduciaire de la Turquie – la lire – est en train de s’effondrer.

Depuis cette année, la livre a perdu environ 40 % de sa valeur et, selon toute apparence, elle ne montre aucun signe d’arrêt de sa spirale descendante de sitôt.

L’inflation conduit rapidement à une hyperinflation en Turquie et les citoyens turcs l’ont reconnu. Les gens ont commencé à essayer de s’éloigner de la lire et à se plonger dans la crypto-monnaie pour tenter de se protéger.

Et puis le gouvernement turc a rendu la cryptographie illégale en tant que moyen de paiement le 30 avril 2021. Cela a été fait pour éviter des « dommages irréparables ». Ce qui est ironique, c’est que les Turcs ont dit que c’était parce que les crypto-monnaies n’étaient « ni soumises à aucun mécanisme de réglementation et de supervision ni à une autorité de régulation centrale ». [source]

C’est une logique amusante de la part des gens qui sont en train de détruire leur propre monnaie.

La crypto – longtemps considérée comme la réponse libertaire à la monnaie centralisée – est assez effrayante à explorer si l’atterrissage dans une prison turque arrive à ceux qui sont pris avec. Et tenter de vider leurs économies personnelles de lires en dollars américains, en euros ou dans toute autre monnaie fiduciaire est également pratiquement impossible pour les Turcs. Leurs mains sont liées. Quelle est alors la réponse naturelle ?

Votre pays est secoué par l’hyperinflation. Votre monnaie fiduciaire ne vaut rien. Le Forex est réglementé au point d’en être impossible. La crypto est interdite. Le prix des aliments a grimpé de 27,1 %.

Que fais-tu?

Vous ne voulez pas simplement regarder vos économies se vaporiser. Vous n’allez pas voir votre famille mourir de faim.

Et donc, vous pouvez penser que c’est une bonne idée de mettre votre argent dans quelque chose qui conservera sa valeur. C’est la raison pour laquelle les gens investissent dans l’or et l’argent après tout, n’est-ce pas ? C’est la raison pour laquelle James Wesley Rawles pousse des armes, des outils et du matériel pour l’investissement, n’est-ce pas ?

Et c’est exactement ce que les Turcs ont commencé à faire.

Puis la criminalisation des preppers turcs a commencé.

Les gens là-bas ont commencé à se tourner vers les tangibles. Ils ont vu ce qui allait arriver – comment les choses allaient mal tourner – et ils ont donc essayé de s’y préparer.

Ensuite, le Parti de la justice et du développement (AKP) nommé ironiquement a soumis un projet de loi au Parlement turc demandant des amendes allant de 7 000 $ à 144 000 $ US pour ceux qui « accumulent… de la nourriture et d’autres biens ».

C’était la première étape de la criminalisation des preppers.

L’étape 2 a eu lieu la semaine dernière alors que 51 Turcs différents ont été arrêtés par la police pour avoir « accaparé de la panique » de nouvelles voitures. Les médias turcs ont largement rapporté que les gens investissaient dans de nouveaux véhicules comme moyen de protection contre l’inflation.

Mais cela a été considéré comme une menace.

Ces 51 personnes ont été accusées d’avoir « abaissé les stocks des concessionnaires », ce qui aurait entraîné une augmentation des prix. L’AKP manipulant son système bancaire centralisé ne pouvait certainement pas en être la cause. Ce doit être la faute des citoyens si l’inflation secoue le pays.

Et donc, quiconque tente de se protéger des totalitaires doit être arrêté.

La criminalisation des preppers coïncide avec l’inflation et la guerre.

Regardez ce que nous avons vu au Venezuela – encore une autre société collectiviste qui a été secouée par l’hyperinflation. C’est là, après que les politiques communistes ont provoqué une pénurie de 20 % de produits de première nécessité, que le procureur général Luisa Ortega Diaz a appelé les procureurs à cibler ceux qui étaient « acquéreurs » des produits de base de la vie quotidienne.

En d’autres termes, si vous aviez une provision de riz rangée dans votre sous-sol, vous n’étiez plus en sécurité. Maintenant, vous étiez une cible.

Nous avons vu cette diffamation même aux États-Unis.

Considérez que c’est au début de 2020 que les médias grand public ont critiqué à l’unisson ceux qu’ils considéraient comme des « accapareurs ». Vous avez trop de boîtes de soupe dans votre panier ? Selon les médias, vous êtes désormais digne de la honte publique.

C’est à cette même époque que nous avons vu un homme de Brooklyn se faire perquisitionner son domicile par des agents qui lui ont confisqué son stock de masques N95 pour les avoir « accaparés ». Gardez à l’esprit qu’il avait acheté tous ces masques. Ils n’ont pas été volés. Ils étaient légalement ses possessions.

« Il faut faire quelque chose pour ces gens ! » C’est ce que la télévision endoctrinée était amenée à dire, dans l’espoir que le soutien public pourrait être utilisé pour « justifier » toutes les politiques qui allaient être mises en place dans un proche avenir.

Malgré l’opinion publique, la constitution de nos stocks personnels est exactement ce que nous devons faire. Et maintenant, avant qu’il ne soit trop tard. Consultez ce guide de démarrage rapide GRATUIT pour vous aider à créer votre propre approvisionnement alimentaire rapidement et à moindre coût.

Qu’allons-nous voir ensuite ?

La Turquie est-elle le canari de la mine de charbon ? Est-ce que ce qui se passe là-bas – une inflation massive confinant à l’hyperinflation (toute causée par la politique du gouvernement), personne ne produisant rien, des pénuries massives de marchandises et la criminalisation des preppers au point d’interdire tout degré d’indépendance vis-à-vis des politiciens – est-ce simplement le premier cas de cette politique délétère ?

Aux États-Unis, nous constatons déjà des pénuries généralisées de marchandises. Nous assistons déjà à une inflation massive au point qu’il s’agit du niveau le plus élevé que les États-Unis aient jamais connu.

