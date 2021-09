La criminalité augmente de façon exponentielle sur Telegram

20/09/2021 à 15h03 CEST

Les cybercriminels utilisent Telegram depuis des années, car il est crypté et facilement accessible. Cependant, selon des recherches récentes du groupe de cyber-intelligence Cyberint, il y a eu récemment “une augmentation de plus de 100 % de l’utilisation de Telegram par les cybercriminels”. Selon les chercheurs, l’augmentation de l’activité criminelle dans l’application s’est produite après que les utilisateurs y ont afflué après un changement dans la politique de confidentialité de WhatsApp.

WhatsApp a demandé à ses utilisateurs d’accepter une politique révisée qui leur permettrait partager des données avec sa société mère Facebook plus tôt cette année. Les utilisateurs se sont indignés et WhatsApp a dû préciser qu’il ne pourra pas encore lire nos communications privées. Pourtant, les gens ont migré vers des concurrents qui offraient des capacités de messagerie sécurisée similaires. Telegram a été le principal gagnant dans cette situation.

Selon les chercheurs, il existe un réseau croissant de pirates partageant et vendant des fuites de données sur des chaînes comptant des dizaines de milliers d’abonnés. Le nombre de fois où « Email : pass » et « Combo » ont été mentionnés dans l’application au cours de la dernière année aurait quadruplé. Quelques dumps de données circulant dans l’application contiennent 300 000 à 600 000 combinaisons d’e-mails et de mots de passe pour les services de jeux et de messagerie. Les cybercriminels vendent également des informations financières telles que des numéros de carte de crédit, des copies de passeport et des outils de piratage via l’application.