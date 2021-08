La criminalité cryptographique chute en Chine, augmente à Hong Kong, selon des rapports

5 août 2021 08:30 UTC

| Actualisé:

5 août 2021 à 08:30 UTC

Par Clark

Les transactions de crypto-monnaie en Chine associées à des activités criminelles ont considérablement diminué au cours des dernières années, suggère un tout nouveau rapport. Dans le même temps, sa région corporelle spéciale de la ville connaît une augmentation de la criminalité liée à la cryptographie cette année, les autorités attribuant cette augmentation à la reconnaissance des investissements cryptographiques.

Chute des transactions cryptographiques liées à la criminalité chinoise, conformément à Chainalysis

La Chine a été un pionnier dans le monde de la cryptographie, non seulement grâce à sa gestion d’une partie démesurée du hashrate de Bitcoin, mais également en termes d’activité de ses entreprises de cryptographie et de ses utilisateurs. Cependant, avec cette offensive du gouvernement sur les espèces décentralisées, ainsi que la répression de l’extraction de crypto-monnaie et du mercantilisme, le rôle de la République populaire va probablement diminuer. Cela s’est déjà produit avec la part de la Chine dans la criminalité basée sur la cryptographie, conformément à un rapport de Chainalysis.

Entre avril 2019 et juin 2021, les adresses cryptographiques chinoises ont envoyé plus de 2,2 milliards de dollars de monnaie numérique à des adresses liées à des activités illicites telles que les escroqueries et les marchés du darknet, et ont reçu plus de 2,0 milliards de dollars, a révélé la société de criminalistique blockchain mardi. Cependant, le volume d’action de groupe du pays avec de telles adresses a considérablement diminué par rapport au montant biennal. Cette tendance est valable chacune en ce qui concerne la valeur et par rapport aux autres nations, indique l’analyse. Chainalysis a commenté :

“Bien que la Chine reste l’un des pays les mieux classés pour le volume d’actions de groupe illicites, elle veut battre tous les autres par une bonne marge, ce qui suggère que la criminalité liée à la crypto-monnaie dans le pays a diminué.”

La plupart des flux illicites de crypto-monnaie en Chine sont liés à des escroqueries, note le rapport. Au vu de ses auteurs, la baisse est essentiellement due à l’absence de stratagèmes de Ponzi à grande échelle à l’image de l’arnaque Plustoken 2019, dont les revenus étaient généralement blanchis via des plateformes chinoises. Cité par ., le directeur mondial de la technologie du secteur public chez Chainalysis Gurvais Grigg a expliqué :

“C’est peut-être à cause de l’attention suscitée par PlusToken, ainsi que des mesures de répression au sein de l’espace.”

D’autres mouvements de fonds associés à la criminalité cryptographique ont dû essayer de se cacher, impliquant généralement les bureaux d’échanges de qualité numérique de la pensée, mais comme le trafic Sublimaze – la Chine étant une plaque tournante pour le commerce mondial des analgésiques, dans plusieurs cas accélérés par des transactions de crypto-monnaie.

Hong Kong enregistre un pic dans les affaires pénales liées à la cryptographie

Pendant ce temps, les autorités de la ville ont connu une tendance opposée. Parce que la terre ferme exerce une forte pression sur la zone de cryptographie, les activités criminelles impliquant la crypto-monnaie dans la ville ont atteint des niveaux record cette année, conformément à un rapport du média crypto Forkast.

Près de 500 affaires criminelles sont enregistrées au cours du semestre 2021, proclame la publication. Les pertes de cette année se sont élevées à 214 millions de dollars (27,5 millions de dollars), soit presque le double de l’année dernière.

Les agents des forces de l’ordre ont attribué cette augmentation à la qualité croissante des investissements cryptographiques dans la région spéciale du corps chinois. Les personnes qui passent plus de temps plus longtemps en ligne tout au long de la pandémie de Covid-19 sont prises en compte comme un autre problème majeur, car cela a donné aux escrocs de nombreuses opportunités d’attirer les gens dans des stratagèmes fallacieux.

Le blanchiment d’argent, les escroqueries à l’investissement, les vols et les transactions en face-à-face sont les principales sources courantes de crime cryptographique dans la ville. Le rapport note en outre que la ville n’est pas la seule juridiction jonchée d’augmentation de la criminalité cryptographique, avec une augmentation annuelle médiane de 300 % dans des cas similaires enregistrés aux États-Unis entre 2017 et 2020.

Clark

Chef de la technologie.