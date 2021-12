La criminalité? Quel crime ? | Ligne électrique

Les démocrates se sont retrouvés dans un coin sur le problème numéro un du jour, le crime. Ils ont toléré et dans de nombreux cas glorifié les émeutes de George Floyd en tant que protestations légitimes contre l’oppression. Ils ont sympathisé avec les criminels plutôt qu’avec les forces de l’ordre, arguant que l’Amérique n’a pas de problème de criminalité, elle a un problème d’application de la loi. Ils ont attaqué les forces de l’ordre à chaque instant, essayant activement de financer la police dans certaines juridictions. Et les législateurs et procureurs du Parti démocrate ont effectivement légalisé le vol dans certaines villes et certains États.

À la surprise de personne sensée, les crimes violents et moins violents ont explosé. Les émeutes, les incendies criminels, les agressions, les homicides, les détournements de voiture, ont tous monté en flèche. Et les gangs criminels ont profité du moratoire sur l’application des lois dans un certain nombre de villes en organisant le pillage en masse de magasins comme Walgreen’s, Best Buy, Nordstrom, Apple, etc.

Ainsi, les démocrates sont en mesure d’obtenir ce qu’ils souhaitaient. Seulement, il s’avère que les électeurs veulent quelque chose de différent : la loi et l’ordre. Alors que doivent faire les démocrates ? Ils ne peuvent pas abandonner leurs condamnations les plus profondément ancrées contre les forces de l’ordre. Ainsi, Alexandria Ocasio-Cortez, pour sa part, a essayé la nouvelle approche consistant à nier la réalité de la vague de criminalité qui a englouti l’Amérique :

Les démocrates de Capitol Hill sont déconcertés par les vagues de vols de détail dans leurs États, certains nient que cela se produise et d’autres disent qu’ils ne sont pas prêts à faire du vol à l’étalage un crime. La représentante Alexandria Ocasio-Cortez, démocrate de New York, a déclaré que les détaillants pourraient fabriquer l’éruption de cambriolages et de vols à l’étalage « flash mob ». « Nous devons parler de détails car, par exemple, nous constatons en fait que beaucoup de ces allégations de vol organisé dans le commerce de détail ne se déroulent pas réellement », a-t-elle déclaré au Washington Times. « Je crois que c’est un Walgreens en Californie qui l’a cité, mais les données ne l’ont pas corroboré. »

La dissociation de la réalité n’est pas inhabituelle chez Mme Ocasio-Cortez, mais il s’agit d’un cas extrême.

L’affirmation de la représentante Alexandria Ocasio-Cortez selon laquelle la vague de criminalité smash-and-grab est un canular a suscité des hurlements de la part de ses collègues législateurs de Capitol Hill, alors que les détaillants et la police détaillaient l’énorme impact du vol organisé. Jusqu’à présent, les critiques de Mme Ocasio-Cortez sont venues exclusivement des républicains et des détaillants.

Ce qui illustre à quel point les démocrates sont liés par la question de la sécurité publique.

Le représentant Jim Banks, républicain de l’Indiana, a qualifié les propos des démocrates de New York de « sourds et offensants » envers la famille du garde de sécurité d’Oakland qui a été abattu à San Francisco la semaine dernière. Il protégeait une équipe d’informations télévisées couvrant un vol avec écrasement dans la région. La Retail Industry Leaders Association a également contesté l’affirmation de Mme Ocasio-Cortez. « Avec tout mon respect, la députée n’a aucune idée de ce dont elle parle. Les données et la pile de preuves vidéo montrent assez clairement qu’il s’agit d’un problème croissant nécessitant des solutions », a déclaré Jason Brewer, vice-président exécutif principal des communications de l’association professionnelle, dans un e-mail. « Si elle n’est pas préoccupée par le vol organisé et les attaques de plus en plus violentes contre les employés de la vente au détail, elle devrait simplement le dire. »

Walgreens a déclaré dans une déclaration au Times que « le crime organisé de vente au détail est l’un des principaux défis » auquel l’entreprise est confrontée et que le problème « a évolué au-delà du vol à l’étalage et du petit vol vers la vente de produits volés et contrefaits en ligne ».

Il est difficile d’exagérer à quel point les démocrates sont déconnectés de l’opinion publique sur le crime et la sécurité publique. De nombreux points de données pourraient être proposés, mais pour l’instant en voici un : au cours de la semaine dernière, mon organisation a mené son sondage trimestriel régulier auprès des électeurs inscrits au Minnesota. Une question que nous avons posée était la suivante : « Quelle devrait être la priorité absolue du gouverneur Tim Walz pour 2022 ? » La réponse la plus élevée, avec 28 %, était « Réagir à la recrudescence des crimes violents ». Il est à noter que c’était le double du nombre de répondants qui ont déclaré que la priorité absolue devrait être covid.

Il ne fait aucun doute que les dirigeants du Parti démocrate essaient avec anxiété de comprendre comment ils devraient faire face aux retombées politiques du tourbillon de crimes qu’ils ont déclenché. Nier son existence semble être l’une de leurs stratégies les moins prometteuses. Mais, pour être juste, il n’est pas facile de voir quelle ligne plus plausible ils peuvent adopter.