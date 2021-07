La crise à la frontière de Biden est sur le point de faire l’histoire 10z viral

Vous ne le sauriez jamais en parcourant les gros titres de la presse corporative, mais la crise frontalière s’aggrave, pas mieux, au fur et à mesure que l’été avance. En fait, cela pourrait bien devenir historique.

À la fin de la semaine dernière, les douanes et la protection des frontières américaines ont finalement publié les chiffres des arrestations aux frontières de juin, qui ont atteint un sommet en 21 ans avec plus de 188 000 arrestations le mois dernier et plus de 1,1 million jusqu’à présent cet exercice.

Mais ce n’est pas tout. Contrairement à la hausse et à la baisse saisonnières habituelles de l’immigration illégale, qui augmente généralement au printemps puis recule pendant les mois d’été les plus chauds, le nombre de personnes traversant illégalement la frontière augmente – comme chaque mois depuis avril dernier.

Si cette tendance se poursuit, nous battrons le record vieux de plusieurs décennies d’arrestations à la frontière sud-ouest, qui était de plus de 1,6 million en 2000.

Plus d’un million d’appréhensions aux frontières à ce jour au cours de l’exercice 2021. La dernière fois que nous avons eu plus d’un million d’appréhensions en une seule année, c’était en 2006. Et il nous reste encore 3 mois pour l’exercice. pic.twitter.com/D8l86oMTcS – John Daniel Davidson (@johnddavidson) 16 juillet 2021

Au-delà des chiffres, il y a l’évolution démographique de l’immigration illégale. Une part croissante d’immigrants illégaux vient désormais de pays autres que le Mexique ou les pays du Triangle du Nord que sont le Guatemala, le Honduras et le Salvador.

Les données du CBP pour juin montrent une augmentation forte et soutenue du nombre d’autres nationalités traversant le Rio Grande, passant de seulement 11 909 en février à plus de 47 000 en juin. Les migrants du Nicaragua et d’autres pays d’Amérique du Sud ont triplé depuis le début de l’année, et le nombre d’Haïtiens et de Cubains rencontrés par la patrouille frontalière est 2,5 fois plus élevé qu’en janvier.

En outre, le nombre de familles et d’enfants non accompagnés qui traversent continue d’augmenter, dépassant le mois dernier le total de juin 2019, au plus fort de la dernière crise frontalière. En effet, plus d’enfants non accompagnés ont été placés en détention fédérale jusqu’à présent cette année qu’en 2019. Le nombre d’adultes célibataires placés en détention, qui représente toujours de loin la majorité de toutes les arrestations, a diminué le mois dernier pour la première fois depuis avril dernier.

Certains à gauche et dans la presse corporative aiment souligner que ces chiffres représentent des appréhensions, pas des personnes, car certains de ceux qui sont appréhendés et expulsés sont des récidivistes. Cela a toujours été le cas, mais l’utilisation du titre 42, une mesure de santé publique invoquée par l’ancien président Trump au début de la pandémie l’année dernière, permet l’expulsion rapide de certains migrants, pour la plupart des adultes célibataires. Étant donné que l’expulsion en vertu du titre 42 n’entraîne aucune sanction pénale (comme le fait l’expulsion), de nombreux migrants adultes tentent à plusieurs reprises de traverser même après avoir été arrêtés plus d’une fois.

Mais même en tenant compte de ces multiples contrevenants, il y a eu en juin plus de 123 000 « rencontres individuelles uniques », comme le dit le CBP, ce qui signifie qu’il s’agit de personnes qui traversent pour la première fois. (Pour mettre en perspective, au plus fort de la crise de 2019, il y a eu 144 000 appréhensions en mai.)

Ensuite, il y a COVID. Fox News a rapporté cette semaine que les cas de COVID parmi les immigrants illégaux dans la vallée du Rio Grande – de loin la section la plus fréquentée de la frontière – ont augmenté de 900 % au cours des deux premières semaines de juillet par rapport aux 14 mois précédents après que 135 détenus ont été testés positifs pour le virus.

Depuis des mois maintenant, les autorités frontalières et les refuges à but non lucratif craignent que les taux d’infection au COVID chez les migrants soient supérieurs au chiffre de 5 % largement répété dans la presse. Les tests ont été aléatoires et incohérents le long de la frontière, mais des épidémies de COVID dans les refuges d’urgence pour les jeunes migrants se sont poursuivies, avec des taux d’infection oscillant entre 15 et 20 %.

Pendant ce temps, l’administration Biden continue de réduire le nombre de personnes expulsées en vertu du titre 42. Initialement, Biden a maintenu l’autorité du titre 42 de Trump afin d’expulser les adultes célibataires et les familles, craignant que le traitement d’un grand nombre de personnes dans les installations frontalières ne contribue à la propagation de COVID-19, tout en admettant des mineurs non accompagnés (et en accablant rapidement les installations fédérales).

Mais maintenant, l’administration Biden libère la grande majorité des familles appréhendées à la frontière. Sur 55 000 unités familiales appréhendées en juin, seulement 8 000 (environ 14 %) ont été expulsées en vertu du titre 42. C’est une baisse drastique par rapport à janvier, lorsque 62 % de toutes les unités familiales ont été expulsées. Bien que moins drastique, l’administration diminue également progressivement le nombre d’adultes célibataires qu’elle expulse en vertu du titre 42, de 92 pour cent en janvier à 82 pour cent en juin.

Les médias d’entreprise ne peuvent pas faire tourner les chiffres

Tant pis pour les chiffres. Ce qu’ils signalent, c’est une crise frontalière aux proportions historiques – une crise qui se déroule sans presque aucune couverture de la part d’un établissement médiatique corporatif qui veut avant tout protéger l’administration Biden.

Au milieu de ce black-out médiatique auto-imposé, les républicains du Congrès ont essayé d’attirer l’attention sur la crise du mieux qu’ils peuvent. Cette semaine, les représentants Jim Jordan, R-Ohio, et James Comer, R-Ky., ont publié un rapport analysant la crise six mois après le début de l’administration Biden, y compris un calendrier détaillant toutes les politiques et programmes de l’ère Trump que Biden a démantelés peu de temps après avoir pris bureau, ainsi que les politiques ultérieures adoptées par l’administration Biden qui ont encore aggravé la crise.

Parmi ceux-ci figurent des changements majeurs qui sont largement passés inaperçus, comme une baisse de 62% des arrestations par l’Immigration and Customs Enforcement au cours du premier mois de mandat de Biden, ce qui indique que l’application de l’immigration intérieure s’est effondrée alors que la frontière devenait submergée.

Les médias peuvent continuer à ignorer ce qui s’annonce comme une crise historique à la frontière, mais les Américains ordinaires savent que quelque chose ne va pas. Selon un récent sondage Washington Post-ABC News, une majorité d’Américains désapprouvent la gestion de la frontière par Biden, et au Texas, qui subit de plein fouet les politiques d’immigration de Biden, un autre sondage récent a révélé que l’immigration et la sécurité des frontières sont la principale préoccupation. des électeurs de l’État.

L’une des raisons de cette désapprobation et de cette inquiétude, malgré si peu de couverture médiatique, est que chaque mois le CBP publie ses chiffres à la frontière, et chaque mois depuis six mois, ces chiffres disent la même chose : il y a une crise à la frontière, et c’est devenir pire.