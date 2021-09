La crise à Tottenham Hotspur doit être arrêtée rapidement

Il y a une crise à Tottenham Hotspur et c’est l’une des créations des clubs. Le fiasco d’une recherche managériale s’est terminé par la nomination d’un directeur qui était disponible pendant la majeure partie de la recherche à Nuno Espirito Santo, à la suite de tentatives publiquement infructueuses de nommer Paulo Fonseca et Antonio Conte. En fin de compte, le club a nommé Espirito Santo pour un contrat de deux ans, mais il n’a jamais été le manager qu’ils voulaient et cela semble être une décision prise en désespoir de cause plutôt qu’avec une réflexion ou une diligence raisonnable.

Crise croissante à Tottenham Hotspur

Le manager Fiasco laisse Daniel Levy ouvert à la critique

Daniel Levy a pris la décision de limoger Jose Mourinho quelques jours seulement avant la finale de la Coupe Carabao 2021 et s’est mis à trouver le manager qui pourrait faire avancer le club.

Dans ses notes de programme de fin de saison 2020/21, Levy a déclaré aux fans qu’il avait réalisé que le club devait revenir à son ADN.

“En tant que club, nous nous sommes tellement concentrés sur la livraison du stade et la gestion de l’impact de la pandémie, que j’ai l’impression que nous avons perdu de vue certaines priorités clés et ce qui est vraiment dans notre ADN.”

Levy a parlé du football que les fans des Spurs veulent voir et vouloir attaquer, il était donc logique de rechercher des managers tels que Pablo Fonseca. Antonio Conte était un choix populaire parmi les fans et les pourparlers ont progressé, mais il est finalement parti. Fonseca a récemment déclaré qu’il était prêt à accepter le poste, mais les choses ont changé avec la nomination du nouveau directeur du football, Fabio Paratici.

Finalement, c’est l’ancien manager des Wolverhampton Wanderers, Espirito Santo, qui a pris les rênes, mais il avait été disponible tout au long du processus et cela ressemblait à un rendez-vous pris par nécessité pour tenter de réduire l’embarras que le club s’était imposé tout au long du chercher.

Les statistiques montrent que les joueurs de Tottenham n’en font pas assez

Tottenham a peut-être remporté ses trois premiers matchs de la saison 1-0, mais malgré ces neuf points, ils semblaient émoussés en attaque et manquaient de créativité, tandis que les statistiques révèlent un sentiment inquiétant que les joueurs ne savent pas ce qu’ils sont censés faire sous le nouveau manager. .

Le record d’attaque de Tottenham en Premier League cette saison : Buts – 16e

Buts du jeu ouvert – 16e

Total de tirs – 19e

Grandes occasions créées – 19e

Il s’agit d’une équipe avec Harry Kane, Son Heung-min, Sergio Reguilon, Lucas Moura, Dele Alli, mais ces statistiques sont accablantes. Sky Sports a également révélé une statistique montrant que Tottenham n’a parcouru que 99,9 kilomètres en championnat cette saison, le pire de tous les clubs. Ce manque d’énergie a été résumé par le premier but d’Arsenal lors du derby du nord de Londres en septembre. Alors qu’Arsenal attaquait, on peut voir Tanguy Ndombele et Pierre Emile-Hojbjerg revenir du milieu de terrain. Le manque de désir de revenir et de défendre incarnait la performance lamentable des Spurs et cela soulève d’autres questions sur la tactique du manager et si les joueurs sont d’accord avec ses idées.

Harry Kane – Vaincu, malheureux et l’ombre de son ancien moi

Lorsque Kane a annoncé qu’il restait avec Tottenham à la suite d’une saga de transfert d’été où son déménagement souhaité à Manchester City a été bloqué par Levy, cela a été vu par beaucoup à la suite d’une position ferme du président et avec l’attaquant ayant encore trois ans. sur son contrat, une position qui était justifiée. Garder les meilleurs joueurs du club est ce que chaque propriétaire veut faire, mais dans ce cas, il commence à sembler que Levy aurait peut-être mieux fait de réduire ses pertes et de tirer profit de Kane.

Après l’échec du transfert, Kane a l’air vaincu, malheureux et l’ombre du joueur de football a été habituée à voir saison après saison. Avant la défaite d’Arsenal, Kane n’avait eu que deux tentatives au but et dix touches dans les surfaces adverses et trouble rarement les défenses. Il vient en profondeur pour essayer de faire bouger les choses mais joue la tête baissée et ressemble à un joueur qui préfère faire autre chose que de jouer pour le club auquel il a tout donné et c’est un énorme problème pour Espirito Santo. Laisser tomber le meilleur joueur du club est peu probable, mais plus la situation perdure, plus il semble que les actions de Kane cet été continuent de déstabiliser l’équipe.

Ce qui était censé être le coup de maître de Levy est en train de devenir une décision que lui et le club pourraient regretter. La valeur de Kane baissera au fur et à mesure qu’il entrera dans les deux dernières années de son contrat et ses performances actuelles ne feront que réduire davantage cette valeur, ce qui signifie que Levy doit faire attention à ne pas perdre le joueur pour rien à la fin de son contrat.

Tottenham Hotspur en crise – Espirito Santo peut-il changer les choses

Les choses changent très rapidement dans le football et de la victoire de Tottenham contre Manchester City à trois défaites sur trois avec neuf buts encaissés en témoigne. Quelques victoires peuvent remettre les Spurs sur la bonne voie, mais de nouvelles pertes ne peuvent qu’aggraver une crise qui a commencé bien avant cette saison. Espirito Santo regardera déjà par-dessus son épaule et Levy n’est pas connu pour sa patience avec les managers, donc quelque chose doit changer rapidement.

Le problème pour le manager est qu’il a affaire à des joueurs qui n’ont pas été à leur meilleur depuis trois ans et il se pourrait bien qu’aucun manager ne puisse changer le cours du navire Tottenham pour le moment et il ne devrait y avoir aucune erreur qu’il s’agit d’un navire qui coule rapidement.

