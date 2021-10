La crise actuelle du charbon en Inde et le rôle des énergies renouvelables à l’avenir

Le charbon accessible dans les centrales électriques est un matériel roulant qui est alimenté quotidiennement par l’approvisionnement des entreprises charbonnières.

Par Ambrish Parajiya,

L’Inde connaît l’une des plus fortes pénuries d’approvisionnement en charbon cette année et cela a suscité beaucoup de buzz. L’Inde semble être au bord d’une catastrophe électrique, alors que l’approvisionnement en charbon des centrales électriques a chuté à des niveaux record et que les États ont émis des avertissements de panne d’électricité. Le Premier ministre Modi et le ministre de l’Intérieur Amit Shah ont tous deux assisté à quelques réunions avec des responsables, illustrant la gravité de l’affaire. Cependant, la tournure des événements a souligné à juste titre que l’Inde doit se concentrer sur les sources d’énergie renouvelables, car il s’agit de la seule alternative rentable et durable concernant sa consommation croissante. Nous verrons également pourquoi des villes futuristes comme Dholera SIR ont des références de consommation d’énergie 100% renouvelables.

Comprendre la crise actuelle du charbon

L’approvisionnement en charbon des centrales thermiques est dangereusement bas, selon les gouvernements des États de l’Inde. Les centrales électriques au charbon fournissent 72 % de l’électricité indienne.

Le problème est que le charbon est bon marché et que les économies émergentes comme l’Inde privilégient les sources d’énergie à faible coût. Le charbon est la source d’énergie la plus abondante à l’heure actuelle. Ceci, ainsi que l’expansion des secteurs industriels consommateurs de charbon tels que l’acier, explique pourquoi la source de combustible solide restera vitale pour l’économie indienne au cours des prochaines décennies.

L’offre actuelle de charbon de CIL à l’industrie électrique est de plus de 14 tonnes lakh par jour, et cette offre a déjà atteint 15 tonnes lakh avec le recul des pluies et devrait atteindre plus de 16 tonnes lakh par jour d’ici la fin de Octobre 2021, selon le ministère du Charbon.

Le charbon accessible dans les centrales électriques est un matériel roulant qui est alimenté quotidiennement par l’approvisionnement des entreprises charbonnières.

Malgré de fortes pluies en août et septembre 2021, une forte augmentation de la demande d’électricité due à la reprise économique et une augmentation du prix du charbon importé, l’approvisionnement national en charbon a permis aux centrales électriques de fonctionner et tous les efforts sont déployés pour assurer une alimentation électrique complète. aux DISCOM selon leurs besoins.

Les différents États de l’Inde font face à la crise de l’électricité

L’approvisionnement en charbon des centrales thermiques, qui convertissent la chaleur du charbon en électricité, est dangereusement bas, selon les gouvernements des États de l’Inde.

Selon les statistiques de la Central Electricity Authority de l’Inde, plus de 80 % des centrales électriques au charbon du pays étaient au stade critique, ou « supercritique », ce qui signifie que leurs approvisionnements pourraient s’épuiser en moins de cinq jours.

Gujarat: Tata Power a interrompu la production de sa centrale électrique au charbon importée à Mundra, dans le Gujarat, qui avait signé des contrats pour fournir 1 850 MW d’énergie au Gujarat, 475 MW au Pendjab, 380 MW au Rajasthan, 760 MW au Maharashtra et 380 MW à l’Haryana.

Pendjab: PSPCL, une entreprise publique, a annoncé que des coupures de courant quotidiennes pouvant aller jusqu’à trois heures seraient en vigueur jusqu’au 13 octobre. La Punjab State Electricity Corporation Limited (PSPCL) a été obligée de réduire la puissance de sortie et de mettre en œuvre un délestage en raison de une grave pénurie de charbon.

Rajasthan: Au Rajasthan, l’alimentation est coupée pendant une heure chaque jour.

Tamil Nadu: La Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation (Tangedco) a annoncé que le courant serait coupé dans les zones de Chennai pour des travaux de maintenance.

Andhra Pradesh: Des pénuries aiguës d’approvisionnement entraînent des pannes de courant inattendues dans l’État, les cultures risquant de se dessécher si les pompes d’irrigation ne sont pas alimentées en électricité.

Kerala: Le ministre de l’Électricité du Kerala, K Krishnankutty, a déclaré dimanche que si un déficit électrique du pool central persistait pendant longtemps en raison d’un manque de charbon pour les centrales thermiques, le gouvernement de l’État pourrait devoir recourir à des délestages.

Madhya Pradesh: Le ministre de l’Énergie du Madhya Pradesh, Pradhuman Singh Tomar, a déclaré dimanche que l’État était dans une meilleure situation. Le gouvernement de l’État a également lancé des appels d’offres pour l’acquisition de huit tonnes métriques de charbon pour ses centrales électriques, selon le ministre.

La pénurie de charbon fait également des ravages dans le Jharkhand et le Bihar.

Énergie renouvelable dans le rétrospective

L’Inde est le troisième plus gros consommateur d’électricité et en même temps, c’est aussi le troisième plus gros producteur d’énergie renouvelable. Sur 388 GW de capacité installée, 26,03 % soit 101 GW sont générés à l’aide de sources d’énergie non conventionnelles. C’est également le quatrième marché des énergies renouvelables le plus attractif au monde. En outre, le Premier ministre Modi a clairement indiqué que l’Inde se tournerait vers des sources d’énergie durables avec son objectif ambitieux de capacité de 175 GW (qui est largement atteint.)

Même si l’Inde a connu une expansion économique rapide et impressionnante, l’énergie est toujours rare. La forte croissance économique de l’Inde entraîne une augmentation de la demande d’énergie, nécessitant le développement de nouvelles sources d’énergie pour répondre à ce besoin. Dans le même temps, le pays est confronté au problème du développement à long terme en raison de l’augmentation de la population et de la dégradation de l’environnement.

Les énergies renouvelables ont trouvé une grande pertinence parmi les futures villes intelligentes comme Dholera SIR. Lorsque nous parlons de Dholera, il y a un grand héritage qui vient avec cette ville. Il se trouve que c’est l’une des anciennes villes de la civilisation harappéenne (à ne pas confondre avec Dholavira) et aujourd’hui, elle est en train de devenir le porte-flambeau des urbanistes de toute l’Inde. Il aura une capacité de production d’énergie solaire de 2000 MW et 15 MW est déjà sur le point d’être mis en service. ReNew Power prévoit d’installer 2 GW par an de capacité de production d’électricité basée sur des modules solaires dans le SIR de Dholera en utilisant le PERC monocristallin et la technologie des grandes tranches. Ainsi, Dholera est prête à devenir une ville intelligente entièrement nouvelle et autonome avec quelques autres dispositions pour la rendre économe en énergie.

Ainsi, il est clair que les décideurs politiques et la communauté mondiale se concentrent sur les énergies renouvelables comme solution à long terme aux répercussions environnementales et financières des combustibles fossiles comme le charbon. L’Accord de Paris témoigne de l’engagement mondial

Derniers mots

On dit que la crise actuelle du charbon n’est pas entièrement nouvelle puisqu’il y a un écart entre l’offre et la demande au coude à coude chaque année après les moussons. Mais en même temps, il est nécessaire de réduire notre dépendance aux centrales électriques au charbon et de se concentrer sur des solutions telles que les toits solaires domestiques, les appareils économes en énergie et la planification urbaine pour un avenir durable. Les futures villes intelligentes feront office de pionnières mais il sera intéressant de voir comment nous transformons également les villes existantes.

(L’auteur est Director GAP Associates et travaille également en tant que principal agent immobilier de Dholera Smart City, Gujarat. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

