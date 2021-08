La crise afghane doit mettre fin à l’empire américain de guerre, de corruption et de pauvreté 10z viral

par Medea Benjamin et Nicolas JS Davies

Les Américains ont été choqués par les vidéos de milliers d’Afghans risquant leur vie pour fuir le retour des talibans au pouvoir dans leur pays, puis par un attentat suicide de l’État islamique et le massacre qui s’en est suivi par les forces américaines qui ont tué au moins 170 personnes, dont 13 soldats américains. .

Alors même que les agences de l’ONU mettent en garde contre une crise humanitaire imminente en Afghanistan, le Trésor américain a gelé la quasi-totalité des 9,4 milliards de dollars de réserves de devises étrangères de la Banque centrale afghane, privant le nouveau gouvernement des fonds dont il aura désespérément besoin dans les mois à venir pour nourrir ses personnes et fournir des services de base.

Sous la pression de l’administration Biden, le Fonds monétaire international a décidé de ne pas débloquer 450 millions de dollars de fonds qui devaient être envoyés en Afghanistan pour aider le pays à faire face à la pandémie de coronavirus.

Les États-Unis et d’autres pays occidentaux ont également interrompu l’aide humanitaire à l’Afghanistan. Après avoir présidé un sommet du G7 sur l’Afghanistan le 24 août, le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que la suspension de l’aide et de la reconnaissance leur donnait « un poids très considérable – économique, diplomatique et politique » sur les talibans.

Les politiciens occidentaux formulent cet effet de levier en termes de droits de l’homme, mais ils essaient clairement de s’assurer que leurs alliés afghans conservent un certain pouvoir dans le nouveau gouvernement et que l’influence et les intérêts occidentaux en Afghanistan ne s’arrêtent pas avec le retour des talibans. Cet effet de levier s’exerce en dollars, en livres et en euros, mais il se paiera en vies afghanes.

À lire ou à écouter les analystes occidentaux, on pourrait penser que la guerre de 20 ans des États-Unis et de leurs alliés a été un effort bénin et bénéfique pour moderniser le pays, libérer les femmes afghanes et fournir des soins de santé, une éducation et de bons emplois, et que cela a tout a maintenant été balayé par la capitulation devant les talibans.

La réalité est bien différente, et pas si difficile à comprendre. Les États-Unis ont dépensé 2,26 billions de dollars pour leur guerre en Afghanistan. Dépenser ce genre d’argent dans n’importe quel pays aurait dû sortir la plupart des gens de la pauvreté. Mais la grande partie de ces fonds, environ 1 500 milliards de dollars, a été consacrée à des dépenses militaires absurdes et stratosphériques pour maintenir l’occupation militaire américaine, larguer plus de 80 000 bombes et missiles sur les Afghans, payer des entrepreneurs privés et transporter des troupes, des armes et du matériel militaire dans les deux sens. dans le monde depuis 20 ans.

Depuis que les États-Unis ont mené cette guerre avec de l’argent emprunté, cela a également coûté un demi-billion de dollars en paiements d’intérêts, ce qui se poursuivra longtemps dans le futur. Les coûts médicaux et d’invalidité pour les soldats américains blessés en Afghanistan s’élèvent déjà à plus de 175 milliards de dollars, et ils continueront également d’augmenter à mesure que les soldats vieillissent. Les frais médicaux et d’invalidité pour les guerres américaines en Irak et en Afghanistan pourraient éventuellement dépasser les mille milliards de dollars.

Alors qu’en est-il de la « reconstruction de l’Afghanistan » ? Le Congrès a affecté 144 milliards de dollars à la reconstruction de l’Afghanistan depuis 2001, mais 88 milliards de dollars ont été dépensés pour recruter, armer, former et payer les « forces de sécurité » afghanes qui se sont maintenant désintégrées, les soldats retournant dans leurs villages ou rejoignant les talibans. 15,5 milliards de dollars supplémentaires dépensés entre 2008 et 2017 ont été documentés comme « déchets, fraudes et abus » par l’inspecteur général spécial des États-Unis pour la reconstruction de l’Afghanistan.

Les miettes restantes, moins de 2% des dépenses totales des États-Unis en Afghanistan, s’élèvent à environ 40 milliards de dollars, ce qui aurait dû apporter des avantages au peuple afghan en termes de développement économique, de soins de santé, d’éducation, d’infrastructure et d’aide humanitaire.

Mais, comme en Irak, le gouvernement que les États-Unis ont installé en Afghanistan était notoirement corrompu, et sa corruption est devenue de plus en plus ancrée et systémique au fil du temps. Transparency International (TI) a régulièrement classé l’Afghanistan occupé par les États-Unis parmi les pays les plus corrompus au monde.

Les lecteurs occidentaux peuvent penser que cette corruption est un problème de longue date en Afghanistan, par opposition à une caractéristique particulière de l’occupation américaine, mais ce n’est pas le cas. TI note qu’« il est largement reconnu que l’ampleur de la corruption dans la période post-2001 a augmenté par rapport aux niveaux précédents ». Un rapport de 2009 de l’Organisation de coopération et de développement économiques a averti que « la corruption a atteint des niveaux jamais vus dans les administrations précédentes ».

Ces administrations incluraient le gouvernement taliban que les forces d’invasion américaines ont retiré du pouvoir en 2001, et les gouvernements socialistes alliés soviétiques qui ont été renversés par les précurseurs déployés par les États-Unis d’Al-Qaïda et des talibans dans les années 1980, détruisant les progrès substantiels qu’ils avaient réalisés. dans l’éducation, la santé et les droits des femmes.

Un rapport de 2010 de l’ancien responsable du Pentagone Reagan Anthony H. Cordesman, intitulé “Comment l’Amérique a corrompu l’Afghanistan”, a réprimandé le gouvernement américain pour avoir jeté des masses d’argent dans ce pays sans pratiquement aucune responsabilité.

Le New York Times a rapporté en 2013 que chaque mois pendant une décennie, la CIA avait déposé des valises, des sacs à dos et même des sacs à provisions en plastique remplis de dollars américains pour que le président afghan soudoie des chefs de guerre et des politiciens.

La corruption a également miné les domaines mêmes que les politiciens occidentaux considèrent désormais comme les succès de l’occupation, comme l’éducation et les soins de santé. Le système éducatif a été criblé d’écoles, d’enseignants et d’étudiants qui n’existent que sur papier. Les pharmacies afghanes sont approvisionnées en médicaments contrefaits, périmés ou de mauvaise qualité, dont beaucoup sont importés en contrebande du Pakistan voisin. Au niveau personnel, la corruption était alimentée par des fonctionnaires comme des enseignants qui ne gagnaient qu’un dixième des salaires des Afghans mieux connectés travaillant pour des ONG étrangères et des entrepreneurs.

Éradiquer la corruption et améliorer la vie des Afghans a toujours été secondaire par rapport à l’objectif principal des États-Unis de combattre les talibans et de maintenir ou d’étendre le contrôle de leur gouvernement fantoche. Comme TI l’a signalé, « les États-Unis ont intentionnellement payé différents groupes armés et fonctionnaires afghans pour assurer la coopération et/ou l’information, et ont coopéré avec les gouverneurs, quel que soit leur degré de corruption… La corruption a sapé la mission américaine en Afghanistan en alimentant les griefs contre les Afghans. gouvernement et en acheminant un soutien matériel à l’insurrection.

La violence sans fin de l’occupation américaine et la corruption du gouvernement soutenu par les États-Unis ont renforcé le soutien populaire aux talibans, en particulier dans les zones rurales où vivent les trois quarts des Afghans. La pauvreté insoluble de l’Afghanistan occupé a également contribué à la victoire des talibans, car les gens se sont naturellement demandé comment leur occupation par des pays riches comme les États-Unis et leurs alliés occidentaux pouvait les laisser dans une pauvreté aussi abjecte.

Bien avant la crise actuelle, le nombre d’Afghans déclarant avoir du mal à vivre avec leur revenu actuel est passé de 60 % en 2008 à 90 % en 2018. Un sondage Gallup de 2018 a révélé les niveaux les plus bas de « bien-être » autodéclaré. que Gallup n’a jamais enregistré n’importe où dans le monde. Les Afghans ont non seulement signalé des niveaux record de misère, mais aussi un désespoir sans précédent quant à leur avenir.

Malgré quelques progrès dans l’éducation des filles, seulement un tiers des filles afghanes fréquentaient l’école primaire en 2019 et seulement 37% des adolescentes afghanes étaient alphabétisées. L’une des raisons pour lesquelles si peu d’enfants vont à l’école en Afghanistan est que plus de deux millions d’enfants âgés de 6 à 14 ans doivent travailler pour subvenir aux besoins de leurs familles pauvres.

Pourtant, au lieu d’expier notre rôle dans le maintien de la plupart des Afghans dans la pauvreté, les dirigeants occidentaux coupent maintenant l’aide économique et humanitaire désespérément nécessaire qui finançait les trois quarts du secteur public afghan et représentait 40 % de son PIB total.

En effet, les États-Unis et leurs alliés réagissent à la perte de la guerre en menaçant les talibans et le peuple afghan d’une seconde guerre économique. Si le nouveau gouvernement afghan ne cède pas à son « effet de levier » et ne répond pas à ses exigences, nos dirigeants affameront leur peuple et accuseront ensuite les talibans de la famine et de la crise humanitaire qui s’ensuivent, tout comme ils diabolisent et accusent d’autres victimes de la guerre économique américaine. , de Cuba à l’Iran.

Après avoir dépensé des milliers de milliards de dollars dans une guerre sans fin en Afghanistan, le principal devoir des États-Unis est maintenant d’aider les 40 millions d’Afghans qui n’ont pas fui leur pays, alors qu’ils tentent de se remettre des terribles blessures et traumatismes de la guerre que l’Amérique leur a infligés, ainsi que comme une sécheresse massive qui a dévasté 40% de leurs récoltes cette année et une troisième vague paralysante de Covid-19.

Les États-Unis devraient débloquer les 9,4 milliards de dollars de fonds afghans détenus dans les banques américaines. Il devrait consacrer les 6 milliards de dollars alloués aux forces armées afghanes aujourd’hui disparues à l’aide humanitaire, au lieu de les détourner vers d’autres formes de dépenses militaires inutiles. Il devrait inciter les alliés européens et le FMI à ne pas retenir de fonds. Au lieu de cela, ils devraient financer entièrement l’appel de l’ONU 2021 pour 1,3 milliard de dollars d’aide d’urgence, qui, fin août, était financé à moins de 40 %.

Il était une fois, les États-Unis ont aidé leurs alliés britanniques et soviétiques à vaincre l’Allemagne et le Japon, puis ont aidé à les reconstruire en tant que pays sains, pacifiques et prospères. Malgré toutes les fautes graves de l’Amérique – son racisme, ses crimes contre l’humanité à Hiroshima et Nagasaki et ses relations néocoloniales avec les pays les plus pauvres – l’Amérique tenait une promesse de prospérité que les habitants de nombreux pays du monde étaient prêts à suivre.

Si tout ce que les États-Unis ont à offrir aux autres pays aujourd’hui, c’est la guerre, la corruption et la pauvreté qu’ils ont amenées en Afghanistan, alors le monde est sage d’aller de l’avant et de chercher de nouveaux modèles à suivre : de nouvelles expériences de démocratie populaire et sociale ; accent renouvelé sur la souveraineté nationale et le droit international; alternatives à l’utilisation de la force militaire pour résoudre les problèmes internationaux; et des moyens plus équitables de s’organiser à l’échelle internationale pour faire face aux crises mondiales comme la pandémie de Covid et la catastrophe climatique.

Les États-Unis peuvent soit trébucher dans leur tentative infructueuse de contrôler le monde par le militarisme et la coercition, soit saisir cette opportunité pour repenser leur place dans le monde. Les Américains devraient être prêts à tourner la page de notre rôle qui s’estompe d’hégémonie mondiale et à voir comment nous pouvons apporter une contribution significative et coopérative à un avenir que nous ne pourrons plus jamais dominer, mais que nous devons aider à construire.

Notre travail est sous licence Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0). N’hésitez pas à republier et à partager largement.

_______

Médée Benjamin