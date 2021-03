La crise alimentaire mondiale prévue en 2021 commence! Faites le plein et soyez prêt pour les pénuries d’eau et de nourriture ⋆ .

de Silver Doctors:

La crise sanitaire était une promenade dans le parc par rapport à ce qui s’en vient…

La crise alimentaire mondiale de 2021 a commencé. Après que je vous ai parlé des dernières nouvelles et des derniers signes concernant une grave pénurie d’eau, une pénurie alimentaire et même des pénuries de semences dans cette vidéo, si vous n’êtes pas déjà préparé, vous devriez commencer immédiatement.

Prenez 2021 très au sérieux tant qu’il est encore temps. De nombreux pays, en particulier la Chine, qui connaît le grand désastre que la crise alimentaire va provoquer, se préparent en conséquence.

Si vous pensez que des compétences vitales comme la pêche, la culture de votre propre nourriture, etc. ne sont que des passe-temps, vous vous trompez. Ces soi-disant passe-temps vous aideront à rester en vie dans les années à venir.

Si vous pensez qu’il n’est pas nécessaire de garder votre garde-manger suffisamment approvisionné en eau et en nourriture d’urgence, vous vous trompez à nouveau.

Après avoir vu les achats de panique et les étagères vides dans les supermarchés pendant plus d’un an, il faudrait être volontairement aveugle pour penser que les préparateurs sont fous. En fait, si vous pensez que les récentes pénuries énormes au Texas ces derniers temps ne sont que temporaires et que tout sera rétabli à la normale, alors vous vous trompez à nouveau.

Permettez-moi d’abord de vous expliquer la gravité de la situation, puis je décrirai les dernières nouvelles et les derniers signes de pénurie alimentaire …

Des revenus en baisse, des chiffres de chômage records, une économie américaine effondrée et sans espoir, une fausse bulle boursière avec des drapeaux rouges partout, et le dollar américain, avec une valeur qui diminue de jour en jour… Ce ne sont que quelques-uns des premiers signes qui nous indiquent ce que est à venir.

Oubliez les catastrophes économiques et sociales passées que nous avons connues. Si je disais que la crise sanitaire était une promenade dans le parc par rapport à ce qui s’en vient, peut-être que vous comprendrez vraiment la gravité de la situation qui va se dégrader au cours des prochains mois.

La situation des banques alimentaires aux États-Unis est déplorable. Dans de nombreux États, les banques alimentaires travaillent au-dessus de leurs capacités. Les responsables parlent de l’augmentation spectaculaire du nombre de familles ayant besoin de nourriture. Chaque semaine, de nouvelles familles arrivent à la banque alimentaire. Bien que la situation semble durable pendant un certain temps grâce aux dons et aux bénévoles, de nombreuses banques alimentaires seront bientôt incapables de répondre à cette demande croissante. Lorsque cela se produira, que feront ces gens?

