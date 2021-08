La crise climatique et la Corée ⋆ 10z viral

— de Foreign Policy In Focus

Le nouveau rapport de l’ONU sur la crise climatique est vraiment effrayant. Le rapport nous dit ce que nous savons déjà sur les raisons des vagues de chaleur actuelles, des inondations, des incendies de forêt, de la fonte des glaces et des événements météorologiques extrêmes qui balaient la planète. Nous, les humains, sommes à l’origine de ces changements, principalement en brûlant des combustibles fossiles dans nos voitures, nos avions et nos usines.

Le rapport nous dit également ce que nous ne savons peut-être pas : que même si les pays tiennent leurs engagements actuels de réduire les émissions de carbone, cela n’entraînera qu’une diminution d’un pour cent des émissions mondiales d’ici 2030 (par rapport aux niveaux de 2010). Pour s’assurer que la planète ne dépasse pas le point de non-retour, du point de vue climatique, ces émissions mondiales doivent être réduites de 50 % avant la fin de cette décennie.

Comme le dit le chef de l’ONU António Guterres, le nouveau rapport de l’ONU est un “code rouge pour l’humanité”.

La crise climatique affecte différemment les régions du monde. D’énormes incendies de forêt flambent en Sibérie, en Grèce et en Californie. La perte de glace au Groenland et en Antarctique contribue à une élévation significative du niveau de la mer qui empiète sur les côtes et menace de couler un certain nombre d’îles dans le monde. L’Allemagne a récemment connu des précipitations sans précédent qui ont entraîné l’inondation de plusieurs villes du bassin rhénan.

En Asie, le principal impact du changement climatique se situe sur le cycle de la mousson. Essentiellement, les zones qui reçoivent traditionnellement beaucoup de pluie en recevront encore plus tandis que les régions sèches deviendront encore plus sèches.

Rien que ce mois-ci, des précipitations record dans le centre de la Chine ont provoqué des inondations et des coulées de boue qui ont fait plus de 300 morts.

La Corée a connu les mêmes catastrophes. L’été dernier, de fortes pluies ont balayé le centre de la Corée du Sud, inondant la ville de Daejeon et débordant même les rives du Han à Séoul. Ce fut la mousson la plus longue en sept ans : 42 jours consécutifs de pluie.

La Corée du Nord a également subi de fortes pluies l’été dernier. Et maintenant, il est à nouveau confronté aux inondations. Dans le nord-est du pays, de fortes pluies ont détruit des maisons et des terres agricoles. Au moins 5 000 personnes ont été évacuées des zones inondables.

Pour la Corée du Sud, le changement climatique sera largement ressenti par des événements météorologiques extrêmes, principalement des inondations dans certaines régions et des sécheresses dans d’autres. Les vasières vont disparaître. L’agriculture sera affectée par la hausse des températures et l’afflux de nouveaux insectes. Mais avec moins de 5 pour cent de la population travaillant dans le secteur agricole et le pays important une grande partie de sa nourriture, les conséquences ne seront pas graves. L’agriculture sud-coréenne peut s’adapter.

En Corée du Nord, cependant, le changement climatique aura un effet dévastateur sur la sécurité alimentaire de la population. Le gouvernement a admis que le pays est maintenant confronté à sa situation « la pire de tous les temps », qui a été aggravée par le COVID-19 et la réduction spectaculaire du commerce en provenance de la Chine voisine.

Selon un récent rapport sur la sécurité et les risques climatiques en Corée du Nord, « les projections climatiques indiquent que les régions des provinces du Sud Hamgyong et du Nord Pyŏngan, qui cultivent ensemble 38 % du riz du pays et 30 % de son soja, connaîtront jusqu’à 3 mois supplémentaires de sécheresse sévère chaque année d’ici 2035. Dans d’autres régions, de graves inondations perturberont la production alimentaire.

Si cela vous semble familier, c’est exactement la même combinaison de sécheresse et d’inondations qui a déclenché la crise alimentaire de la Corée du Nord au début des années 1990, qui a conduit à la « marche ardue » du pays de famine et de rupture institutionnelle. Le système politique et économique nord-coréen n’est pas mieux préparé aujourd’hui à faire face à ces tensions systémiques qu’il ne l’était dans les années 90.

Les deux Corées ne peuvent à elles seules arrêter la crise climatique. À l’heure actuelle, en raison de sa production industrielle et agricole plutôt faible, la Corée du Nord a une empreinte carbone très faible, comparable à celle de Trinité-et-Tobago. Depuis 1990, il a en fait réduit ses émissions de carbone de plus de 70 pour cent, bien que, encore une fois, cela n’ait pas été un choix conscient mais plutôt le sous-produit d’un déclin économique abrupt.

La Corée du Sud, en revanche, est l’un des dix premiers émetteurs de carbone au monde. Il a pris des mesures pour réduire ses propres émissions, promettant d’être neutre en carbone d’ici 2050. Mais même si Séoul respecte cet engagement, il n’arrêtera pas à lui seul le changement climatique.

Mais voici ce que les deux Corées peuvent faire. Ils peuvent s’unir dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ils peuvent composer un plan péninsulaire pour faire la transition ensemble vers un avenir énergétique propre. Les deux Corées peuvent mettre de côté toutes les différences qui les divisent – ​​la confrontation militaire, le vaste fossé économique, l’énorme divergence des systèmes politiques – et se concentrer plutôt sur la menace commune du changement climatique.

Dans cette seule catégorie, la Corée du Nord a en fait un certain avantage dans la mesure où sa production de carbone est actuellement relativement faible. Avec un capital relativement modeste, la Corée du Nord peut passer plus facilement à une économie neutre en carbone.

La Corée du Sud est celle qui doit rattraper son retard en réduisant drastiquement ses émissions de carbone. Et il en coûtera beaucoup plus cher à son économie avancée pour pivoter. Mais la Corée du Sud a aussi la capitale pour aider les deux moitiés de la péninsule à faire cette transition.

Ainsi, les deux Corées ne transformeront pas à elles seules l’économie mondiale. Mais en mettant de côté leurs innombrables différences, la Corée du Nord et la Corée du Sud peuvent montrer au reste du monde que la lutte contre l’urgence climatique doit primer sur tous les autres désaccords. Et si les deux Corées peuvent effectivement ignorer la DMZ qui divise la péninsule, cela peut montrer la voie au reste du monde pour combler le fossé tout aussi profond qui sépare le Nord global du Sud global.

Coopérer à la réouverture du complexe industriel de Kaesong ? Constituer une équipe commune pour les Jeux Olympiques ?

Ce sont des projets intercoréens méritoires. Mais ils ne se comparent tout simplement pas à la coopération nécessaire, immédiatement, pour faire face à l’urgence climatique qui affecte négativement la péninsule coréenne et le monde en général.

À propos de l'auteur

John Feffer est codirecteur de Foreign Policy In Focus à l'Institute for Policy Studies.

Il est l’auteur de plusieurs livres et de nombreux articles. Il a été Writing Fellow à Provisions Library à Washington, DC et PanTech Fellow en études coréennes à l’Université de Stanford. Il est un ancien rédacteur en chef adjoint du World Policy Journal. Il a travaillé comme représentant des affaires internationales en Europe de l’Est et en Asie de l’Est pour l’American Friends Service Committee.

Il a étudié en Angleterre et en Russie, a vécu en Pologne et au Japon et a beaucoup voyagé à travers l’Europe et l’Asie. Il a enseigné un cours de deuxième cycle sur les conflits internationaux à l’Université Sungkonghoe de Séoul en juillet 2001 et a donné des conférences dans diverses institutions universitaires, notamment l’Université de New York, Hofstra, Union College, Cornell University et Sofia University (Tokyo).

John a été largement interviewé dans la presse écrite et à la radio. Il siège aux comités consultatifs de l’Alliance of Scholars Concerned about Korea. Il est récipiendaire de la bourse Herbert W. Scoville et a été écrivain en résidence au Blue Mountain Center et à la Wurlitzer Foundation.

Son site Web est : www.johnfeffer.com