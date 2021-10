La crise d’approvisionnement fait une nouvelle victime : Raspberry Pi | La technologie

La crise des processeurs commence à affecter de plus en plus d’entreprises et de produits, le Raspberry Pi 4 étant le dernier à tomber dans les griffes de cette pénurie.

La crise des processeurs a une nouvelle victime. Au cours des derniers mois, nous avons vu des entreprises de téléphonie mobile et d’ordinateurs confrontés à ce problème et la vérité est qu’elles ne gagnaient pas.

C’est maintenant au tour du Raspberry Pi 4, ce produit peut ne pas vous sembler très familier. Mais cette carte mère à bas prix avec des possibilités presque infinies a un public vraiment fidèle.

Et, est-ce que, puisque pratiquement tout peut être fait avec cette carte mère, la demande est assez élevée. De plus, avoir un prix accessible à presque toutes les bourses fait que la demande augmente encore plus.

La nouvelle que nous avons entendue aujourd’hui que le Raspberry Pi 4 augmentera son prix dans certains modèles et ramènerait un modèle avec moins de RAM. Le modèle qui verrait son prix augmenter serait celui de 2 Go de RAM.

Le modèle qui reviendrait serait le 1 Go de RAM qui avait été abandonné. L’augmentation des prix ne serait pas beaucoup, en fait, ce qu’on a vu c’est qu’elle serait de 10 dollars et elle passerait de 35 dollars à 45 dollars.

Bien sûr, il y a de la lumière au bout du tunnel. La société s’attend à recevoir la quantité nécessaire de processeurs au silicium 28 nm pour pouvoir répondre à la demande de modèles Raspberry Pi 4 qui est générée.

L’avenir est le seul qui a la réponse, pour le moment ce qu’il faut faire c’est attendre et voir si tout redevient normal. L’augmentation de prix n’est pas trop importante si on la compare avec d’autres types de composants.

Mais la vérité est que dans un Raspberry Pi, les 10 dollars sont plus importants que dans d’autres types d’équipements électroniques. La crise des processeurs dure depuis longtemps et il est fort probable que davantage d’entreprises et d’équipes soient affectées.