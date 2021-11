La crise de Covid pourrait être TERMINÉE alors que le verrouillage hivernal redouté «est loin» | Royaume-Uni | Nouvelles

GMB: Ranvir Singh dit que les jabs de rappel sont « cinq semaines trop tard »

Les dernières données du gouvernement montrent que les cas sont tombés à 30 305 hier, contre 38 009 la semaine précédente. Lorsqu’on lui a demandé si le Royaume-Uni avait dépassé le pic, le professeur James Naismith, directeur du Rosalind Franklin Institute de l’Université d’Oxford, a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: « En termes de cas, nous semblons certainement maintenant baisser assez rapidement et c’est certainement ce que nous espérions. »

Il a averti que le nombre d’admissions à l’hôpital de plus de 1 000 par jour et d’un peu plus de 1 000 décès par semaine restait « toujours assez élevé » mais que, à mesure que les cas diminueraient, les décès et les hospitalisations diminueraient « dans le temps ».

Et il a prédit que Covid « s’effacerait au second plan » en tant que maladie grave pour les personnes au Royaume-Uni, en fonction de la durée de l’immunité contre les vaccins et du nombre de jeunes vaccinés.

Le professeur Mike Tildesley, membre du groupe de modélisation scientifique de la grippe pandémique conseillant les ministres sur le virus, a également noté une note positive, déclarant à Sky News que le pays est « loin loin » d’un verrouillage hivernal.

Il a déclaré: « Si le NHS est soumis à de fortes pressions, si le nombre de décès commence malheureusement à augmenter, alors il peut évidemment y avoir des discussions pour savoir si davantage de restrictions doivent entrer en vigueur. J’espère qu’avec une campagne de vaccination très réussie, l’idée d’un confinement hivernal est loin.

Certains pays ont commencé à vacciner les moins de 12 ans, dont les États-Unis (Image : John Rudoff/SIPA USA/PA Images)

Un verrouillage hivernal est un « long chemin », disent les scientifiques (Image: Jane Barlow/PA Archive/PA Images)

« Mais il est certainement vrai que si nous n’obtenons pas une bonne immunité dans la population, il faudra peut-être prendre des mesures supplémentaires. »

Il a exhorté tous ceux qui sont éligibles à obtenir leurs jabs.

Les chiffres du gouvernement montrent que 87,4 % de la population âgée de 12 ans et plus ont reçu une première dose, 79,7 % une seconde et 17,5 % ont reçu un rappel.

Il y a eu 62 décès dans les 28 jours suivant un test positif pour le coronavirus signalé le 7 novembre 2021.

Entre le 1er et le 7 novembre, il y a eu 1 174 décès dans les 28 jours suivant un test de coronavirus positif, soit une augmentation de 6,8% par rapport aux sept jours précédents.

Au total, 9 160 patients étaient hospitalisés pour un coronavirus le 4 novembre, avec un peu plus de 1 000 sous respirateurs.

Nadhim Zahawi a révélé aujourd’hui que le Royaume-Uni avait l’intention de mettre en œuvre des programmes de rappel annuels. (Image : WIktor Szymanowicz/NurPhoto/PA Images)

M. Zarhawi a déclaré qu’il n’était pas nécessaire que les moins de 11 ans se voient offrir le vaccin (Image: Owen Humphreys/PA Archive/PA Images)

Le professeur Peter Openshaw, qui préside le Groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouveaux et émergents (Nervtag) qui conseille le gouvernement, a déclaré qu’il était devenu évident que l’immunité contre les vaccins diminuait et qu’ils ne durent pas éternellement.

Il a déclaré à Times Radio : « Nous ne savons pas combien de temps un vaccin va durer jusqu’à ce que nous ayons eu suffisamment de temps pour regarder l’immunité baisser et je pense que c’est quelque chose qui est devenu très clair récemment, c’est que ces vaccins ne le font pas. semblent être éternels – ils offrent beaucoup de protection, mais ils doivent être renforcés. »

Il a ajouté que le Covid reste une situation grave qui n’est pas terminée.

« Il y a encore énormément de Covid dans les parages », a-t-il déclaré.

Il y a trois plans pour lutter contre Covid cet hiver (Image: Express)

L’ancien ministre des Vaccins Nadhim Zahawi a révélé aujourd’hui que le Royaume-Uni avait l’intention de mettre en œuvre des programmes de rappel annuels.

M. Zarhawi a déclaré au Sun: « En fin de compte, nous serons, je l’espère, la première grande économie à passer d’une pandémie à une endémie et à avoir un programme de vaccination annuel. »

Il a déclaré qu’il n’était pas nécessaire que les moins de 11 ans se voient offrir le vaccin malgré l’extension des déploiements dans d’autres pays à ce groupe d’âge.

« Je suis confiant pour le moment. Nous ne sommes pas complaisants mais les preuves indiquent que nous n’avons pas besoin de nous éloigner d’où nous sommes », a-t-il ajouté.

L’actuel secrétaire à l’Éducation a également suggéré que les couvre-visages pour les élèves dans les zones communes pourraient revenir avec la poursuite des tests quotidiens si cela signifiait que les élèves restaient à l’école.

Le Dr Rosena Allin-Khan a déclaré que le gouvernement n’aurait pas dû supprimer le port de masque (Image: Matt Crossick/Matt Crossick/Empics Entertainment via PA)

« C’est gênant, mais un petit prix à payer pour garder les écoles ouvertes. Nous ne voulons absolument pas les fermer », a-t-il déclaré.

Le gouvernement a subi une pression croissante pour dynamiser son déploiement de boosters. Dix millions de personnes auraient reçu une troisième dose le 6 novembre.

La députée travailliste, le Dr Rosena Allin-Khan, s’exprimant à la Chambre des communes, a accusé le gouvernement de ne pas avoir mis en place une ventilation améliorée, des indemnités de maladie adéquates et des équipes de recherche des contacts entièrement dotées en ressources.

« Bien que le programme de rappel soit si lent, le gouvernement n’aurait jamais dû supprimer le port de masques et le travail à domicile », a-t-elle déclaré.

Le verrouillage hivernal d’un programme de jabs « réussi » est « loin » (Image : Jane Barlow/PA Archive/PA Images)