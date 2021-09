La crise de la dette des collèges éloigne davantage d’étudiants des écoles de quatre ans

in

Avant la pandémie, l’université était une évidence pour de nombreux lycéens. Maintenant, de plus en plus de personnes découvrent qu’il existe des alternatives abordables qui pourraient avoir du sens.

Kate Lillemoen, 21 ans, a récemment terminé un bootcamp de codage au lieu de terminer son diplôme de quatre ans.

Armé d’une certification de Tech Elevator, Lillemoen travaille maintenant comme ingénieur logiciel à Columbus, Ohio.

“Le prix était définitivement un facteur”, a déclaré Lillemoen à propos de sa décision de quitter l’école et de s’inscrire au programme de 14 semaines.

“Si j’avais su alors ce que je sais maintenant, j’aurais probablement sauté l’université”, a-t-elle déclaré.

Kate Lillemoen a choisi d’assister à un bootcamp de codage au lieu de terminer ses études universitaires.

Source : Kate Lillemoen

Alors que les coûts des collèges continuent de monter en flèche, l’intérêt pour ces programmes a augmenté pendant la crise des coronavirus. Dans le même temps, de plus en plus de gros employeurs, dont Apple, Bank of America, Google et IBM, ont cessé d’exiger des diplômes universitaires.

“Avant la pandémie, il s’agissait d’un marché assez niche”, a déclaré James Rhyu, PDG de Stride Inc., la société mère de Tech Elevator.

“Au cours des dernières années, nous avons élargi notre offre”, a déclaré Rhyu. “Nous pensons vraiment que les compétences d’une grande partie de la main-d’œuvre ne dépendront pas nécessairement d’un diplôme de quatre ans.

“L’université va devenir une alternative moins viable, en partie à cause de l’économie”, a-t-il ajouté.

Alors que certaines offres de Stride commencent à 1 000 $, le programme à temps plein de 14 semaines de Tech Elevator coûte 15 950 $.

Les emplois technologiques sont parmi les postes les mieux rémunérés, même au niveau d’entrée, selon les données de Glassdoor.

Une récente enquête auprès d’élèves du secondaire a révélé que la probabilité de fréquenter une école de quatre ans a baissé de près de 20 % en moins d’un an – jusqu’à 53 %, contre 71 %, selon ECMC Group, une organisation à but non lucratif visant à aider les étudiants emprunteurs.

Près d’un tiers des lycéens ont déclaré que l’impact financier de la pandémie rendait moins probable qu’ils fréquentent un collège de quatre ans, selon le rapport. Les étudiants ont dit qu’ils mettent davantage l’accent sur la formation professionnelle et l’emploi post-universitaire.

Plus de la moitié ont déclaré qu’ils peuvent réussir professionnellement avec trois ans ou moins d’études collégiales, et seulement un quart pensent qu’un diplôme de quatre ans est la seule voie vers un bon emploi. Le groupe ECMC a interrogé plus de 1 000 élèves du secondaire à trois reprises au cours de la dernière année.

« Il y a eu un changement important dans le choix des élèves du cheminement traditionnel de quatre ans », a déclaré Katherine Pastor, conseillère scolaire à Flagstaff, en Arizona.

Pastor, qui a travaillé au lycée de Flagstaff pendant 16 ans, a déclaré qu’environ la moitié des étudiants iraient dans un établissement de quatre ans après l’obtention de leur diplôme. Aujourd’hui, ce chiffre est passé de 35 à 40 %. D’autres optent pour un collège communautaire, une école de métiers ou un programme de certification.

“L’année dernière, tout dans leur monde a complètement changé”, a déclaré Pastor. « Leurs priorités ont changé à cause de la pandémie. »

Une majorité d’étudiants du secondaire et d’étudiants actuels ont déclaré que les préoccupations concernant l’abordabilité des collèges avaient un impact sur leurs projets après le lycée et pour les inscriptions à l’université cet automne, selon une enquête distincte menée par Citizens, qui a interrogé environ 2 000 étudiants actuels ou potentiels et parents.

“Il existe des opportunités phénoménales pour les gens de construire de grandes carrières qui peuvent ne pas être un diplôme complet de quatre ans et vous n’avez pas à emprunter 100 000 $”, a déclaré Christine Roberts, responsable des prêts aux étudiants chez Citizens.

Dans l’ensemble, les inscriptions au premier cycle ont chuté de plus de 4% l’année dernière, selon les données du National Student Clearinghouse Research Center, la classe des étudiants de première année de l’automne représentant la plus forte baisse, en baisse de 13% par rapport à l’année précédente.

Cette année, 63 % des parents ont déclaré que les projets post-secondaire de leur enfant étaient revenus à ce qu’ils étaient avant la pandémie, selon un autre rapport de Discover Student Loans.

Mais parmi ceux qui ont modifié leurs plans d’études collégiales, la plupart ont déclaré qu’ils iraient désormais dans une école plus proche de chez eux, fréquenteraient une université en ligne ou opteraient pour une alternative moins chère.

