La crise de la pénurie de main-d’œuvre s’étend aux pubs et aux bars alors que l’industrie lance un appel désespéré à Boris | Royaume-Uni | Nouvelles

Le manque de personnel dans le secteur de l’hôtellerie est tel que certains lieux exhortent le gouvernement à délivrer des visas d’urgence aux travailleurs de l’UE. Alors que les sites ont du mal à pourvoir les postes vacants, certains ont averti qu’ils pourraient s’effondrer si le gouvernement n’intervenait pas. Le gouvernement a appelé les entreprises à employer davantage de personnel basé au Royaume-Uni, mais divers sites ont averti que cette solution ne serait pas assez rapide pour pourvoir les postes vacants. .

Charles Tyler, directeur général du restaurant Paladar de Southwark : « C’est très bien pour le gouvernement de dire que nous devons développer notre personnel et le former – cela prend des années.

“Nous avons besoin d’une solution rapide pour cela.

“Je ne dis pas que les Britanniques ne sont pas de bons travailleurs, mais nous avons besoin de plus.”

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a également déclaré à City AM: “Le gouvernement encourage tous les secteurs à rendre l’emploi plus attrayant pour les travailleurs domestiques britanniques en leur offrant une formation, des options de carrière, des augmentations de salaire et des investissements.”

En raison d’une combinaison du Brexit et de la pandémie, on estime que 300 000 travailleurs étrangers ont quitté le Royaume-Uni.

En conséquence, Kate Nicholls, directrice de Hospitality UK, a affirmé que le secteur avait besoin d’un soutien gouvernemental continu.

Elle a déclaré : « Il est crucial que le gouvernement cherche à fournir un soutien continu au secteur, en veillant à ce que les initiatives existantes telles que le programme Kickstart fonctionnent efficacement, ainsi qu’en travaillant avec les entreprises pour attirer davantage de personnes dans l’apprentissage et la formation. »

Les dirigeants de l’industrie ont appelé le Royaume-Uni à instituer un programme de visa de 12 mois pour aider les entreprises à se remettre de la pandémie.

Auparavant, elle avait déclaré: “Les établissements hôteliers sont toujours dans un état fragile avec des dettes importantes, faisant leurs premiers pas sur la voie de la reprise et reconstruisant des bilans brisés, tout revers au cours des prochains mois entraînera davantage de fermetures d’entreprises.

« L’hôtellerie souffre clairement le plus par rapport à d’autres secteurs. »

Dans d’autres nouvelles pour le secteur de l’hôtellerie, les patrons de restaurants, de cafés et de pubs devraient être interdits de laisser les pourboires au personnel.

Comme les travailleurs comptent sur l’argent supplémentaire pour compléter leurs revenus, il sera désormais illégal pour les employeurs de retenir les pourboires.

Le ministre du Marché du travail, Paul Scully, a déclaré que les plans « garantiraient que les pourboires iront à ceux qui ont travaillé pour cela ».

Si un employeur enfreint la nouvelle loi, il peut être traduit devant un tribunal du travail.