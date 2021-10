La crise de la zone euro s’aggrave avec seulement sept pays sur le point de revenir aux niveaux de PIB d’avant Covid | Monde | Nouvelles

Seules sept des 19 économies de la zone euro correspondront à leurs chiffres d’avant le coronavirus, l’Espagne, l’Italie et le Portugal devant figurer en bas de la liste.

Dans la zone euro, la divergence est aussi la tendance générale : 12 des 19 pays qui partagent la monnaie unique devront attendre 2022 pour retrouver le PIB dont ils bénéficiaient juste avant le déclenchement de la pandémie, selon les chiffres publiés

mardi par le Fonds monétaire international (FMI).

Comme après la Grande Récession de 2008 et 2009, ces écarts sévères compliquent la tâche de la Banque centrale européenne (BCE), qui devra relever dans les prochains mois le difficile défi de normaliser sa politique monétaire et de tirer progressivement les voiles sur les très grandes des achats de dette publique qui ont empêché l’effondrement financier, mais en prenant bien garde de ne pas frapper les pays qui restent.

Aucun des cinq plus grands pays du bloc, l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne et les Pays-Bas, et aucun des pays du sud, de loin les plus durement touchés, ne figure sur la liste des pays qui se sont déjà rétablis.

Mais les trois pays baltes que sont l’Estonie, la Lituanie et la Lettonie, qui n’auront même pas à attendre la fin de l’année pour regagner tout le terrain perdu, deux pays d’Europe centrale que sont la Slovénie et le Luxembourg font partie de ceux qui reviennent sur la bonne voie, aux côtés de la Finlande et Irlande.

Ce dernier cas est de loin le plus frappant : c’est le seul pays de la zone euro et l’un des 31 États membres du FMI – moins de 20 % du total – qui n’a même pas vu son PIB diminuer en 2020.

Alors que ses partenaires se débattaient, l’île a excellé avec une croissance de 5,9%.

LIRE LA SUITE: Les crises de pêche de Macron ne « dérangent pas beaucoup les autres pays de l’UE »

Les chiffres sont tout aussi illustratifs en 2020-2021 : par rapport à une contraction de près de deux points de pourcentage dans la zone euro par rapport au point de départ fin 2019, l’Irlande clôturera la même période avec une croissance de 20 %.

Les pays d’Europe du Sud fortement dépendants du tourisme et des services, comme l’Espagne, l’Italie et le Portugal, retrouveront, espérons-le, les niveaux d’activité d’avant la pandémie au cours de la dernière partie de 2022.

En revanche, l’économie britannique a progressé en août, la levée complète des restrictions sur les coronavirus ayant stimulé les événements et l’hospitalité.

L’Office for National Statistics (ONS) a déclaré que le PIB avait augmenté de 0,4% entre juillet et août au cours du premier mois complet après la fin de toutes les restrictions COVID-19 en Angleterre le 19 juillet.

A NE PAS MANQUER :

Brexit EN DIRECT : l’UE se déchire face aux exigences de Frost [LIVE BLOG]

L’Irlande met en garde les dirigeants mondiaux contre les accords commerciaux avec le Royaume-Uni sur le Brexit [INSIGHT]

Macron ne recule pas : les Français mettent en garde contre la guerre commerciale britannique [ANALYSIS]

Les Britanniques se précipitant vers les festivals, les parcs à thème et les événements ont aidé à voir le secteur des arts, du divertissement et des loisirs durement touché rebondir avec une croissance de 8,5%.

La hausse du PIB en août signifie que l’économie n’est plus que de 0,8% plus petite qu’elle ne l’était avant la pandémie.

Et les données ont montré d’autres signes que la reprise s’atténue alors que les problèmes de la chaîne d’approvisionnement mondiale font des ravages.

La croissance en août a été plus faible que prévu, tandis que l’ONS a également révisé à la baisse son estimation pour juillet à une contraction de 0,1% par rapport à l’expansion de 0,1% signalée précédemment.

L’économie devra également monter en flèche de 2,1% en septembre pour rester sur la bonne voie avec les prévisions de la Banque d’Angleterre pour une croissance globale de 2,1% au troisième trimestre.

Des données distinctes de l’ONS mercredi ont montré que l’écart commercial total du Royaume-Uni s’est élargi à 3,7 milliards de livres sterling en août, contre 2,9 milliards de livres sterling en juillet.

Mais les données suggèrent que l’impact du Brexit sur le commerce entre le Royaume-Uni et l’Europe s’atténue.

Alors que les importations en provenance de pays non membres de l’UE étaient toujours supérieures à celles du bloc en août, l’écart était le plus faible depuis le Brexit du 1er janvier.

Les importations de marchandises en provenance de l’UE ont diminué de 100 millions de livres sterling en août, a indiqué l’ONS, les importations totales ayant chuté de 1,3 milliard de livres sterling.

Les exportations britanniques de marchandises ont également chuté de 1,3 milliard de livres sterling, les exportations vers l’UE ayant baissé de 4,3% mais de plus de 5% vers les pays non membres de l’UE.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega