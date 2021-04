La crise de la zone euro se profile alors que la dette italienne et grecque augmente – les craintes d’un effondrement de l’économie européenne | Monde | Nouvelles

Zone euro: Varoufakis discute du « plus grand bénéficiaire » en 2018

Entre 2010 et 2012, la zone euro a basculé au bord de l’effondrement à la suite de la crise financière mondiale de 2009 qui a frappé le secteur bancaire européen. Sous la direction des dirigeants européens, une sévère austérité a été imposée aux membres de la zone euro comme la Grèce et l’Espagne, les poussant plus loin dans l’austérité.

Le Fonds monétaire international estime que la dette italienne est passée de 135% du PIB avant la pandémie à 156% à la fin de 2020.

Ce chiffre aurait pu encore augmenter alors que le déploiement lent du vaccin contre les coronavirus dans l’UE stoppe la croissance économique.

La zone euro a temporairement supprimé ses restrictions sur les emprunts publics pour faire face à la crise, mais doit les rétablir lorsque la pandémie est sous contrôle.

Selon les règles européennes, la dette au-dessus d’un certain niveau n’est autorisée que lors d’un «événement inhabituel hors du contrôle» des États membres.

S’adressant au Daily Telegraph, le gestionnaire de fonds M&G, Eric Lonergan, a averti que la situation financière de la zone euro était précaire.

Il a commenté: «L’Europe est ironiquement vulnérable à la reprise car il semble que vous n’obtenez une élimination temporaire du risque de crédit des souverains européens que lorsque vous êtes dans une situation d’urgence, auquel cas la Banque centrale européenne (BCE) souscrit votre marché obligataire.

« Le problème est que lorsque vous sortez d’une situation d’urgence, vous êtes de retour aux forces du marché sur le marché obligataire, et certains de ces chiffres semblent vraiment, vraiment mauvais. »

Pour contenir les retombées économiques du coronavirus, la BCE a acheté 1,85 billion d’euros (1,6 billion de livres sterling) d’obligations.

Cependant, les critiques disent que ce niveau de dépenses est insoutenable et sera probablement suivi d’une nouvelle austérité.

La hausse des taux d’intérêt aux États-Unis, dont on prévoit une reprise plus rapide que l’UE, pourrait également inciter certaines entreprises à quitter la zone euro.

M. Lonergan a averti que la situation pourrait se détériorer davantage si des problèmes économiques entraînaient une racialisation politique, comme cela s’est produit en 2010-15.

En 2015, le parti d’extrême gauche Syriza a remporté les élections législatives grecques tandis que l’extrême droite Golden Dawn est arrivée troisième.

Un sondage récent suggère que la dirigeante d’extrême droite Marine le Pen est à quelques points de battre Emmanuel Macron à l’élection présidentielle française de 2022.

M. Lonergan a déclaré: «Dans deux ans, à moins que quelque chose ne change, il est très difficile de voir autre chose que l’austérité budgétaire.

« Cela signifiera à nouveau une énorme dépendance à la politique monétaire, et si vous lancez n’importe quelle sorte de populisme n’importe où, il y a une probabilité matérielle de réémergence de la souveraineté souveraine.

«Je ne vois absolument aucune raison pourquoi pas, car la cause fondamentale s’est aggravée.»

Althea Spinozzi, une analyse de Saxo Bank, a averti que la crise pourrait commencer par une vente massive de la dette grecque.

Elle a averti: «Les investisseurs étrangers détiennent près de 90% de la dette grecque.

«De plus, la dette grecque est considérée comme indésirable en raison de ses graves problèmes de solvabilité, que l’épidémie de coronavirus a exacerbés.

«Une liquidation de la dette grecque serait immédiatement suivie de la dette portugaise et espagnole, les investisseurs étrangers détenant près de la moitié de la dette de ces pays.»

Les données du FMI suggèrent que la dette publique grecque a dépassé 200% du PIB en 2020.

De nombreux membres de l’UE envisagent une autre vague de coronavirus avec leurs programmes de vaccination considérablement en retard par rapport au Royaume-Uni et aux États-Unis.