La crise de l’approvisionnement a signifié que la planification des vacances «a commencé en avril»

Les problèmes de chaîne d’approvisionnement affectent presque toutes les industries, car les tensions économiques de l’ère pandémique continuent de provoquer des ralentissements de la fabrication, la congestion des ports et des retards de livraison.

À l’approche de cette période des fêtes, les détaillants sont confrontés à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement qui pourraient limiter la disponibilité des vêtements, jouets, appareils électroniques et autres produits.

Cependant, ce n’est pas le cas dans les magasins Batteries Plus, avec plus de 700 magasins dans 49 États et 280 franchisés, ce qui en fait le plus grand détaillant de batteries du pays. Il a commencé à mettre en place ses plans d’urgence de Thanksgiving à Noël bien avant que les problèmes n’atteignent des niveaux de crise.

« Nous devons vraiment envisager les vacances à partir d’avril », a déclaré jeudi Scott Williams, PDG de Batteries Plus, à Yahoo Finance.

« Nous avons commencé à examiner ce que le port [were] va ressembler à l’automne après que nous ayons eu une congestion précoce », a ajouté l’exécutif.

Williams a expliqué que son entreprise est une entreprise « basée sur les besoins ». Si un client casse son téléphone ou a besoin d’un remplacement de batterie de voiture, ses magasins sont prêts – parfois capables de dépasser le redressement des détaillants Internet, se vante Williams.

« Nos clients qui vont en ligne et achètent en ligne [and] ramassage en magasin, le temps de ramassage moyen est inférieur à cinq heures », a-t-il ajouté. « Le besoin de vitesse est réel et c’est encore plus rapide que les détaillants Internet.

‘Quatre mois d’inventaire’

SAN RAFAEL, CA – 13 NOVEMBRE : les batteries Duracell sont exposées sur une étagère dans un magasin Batteries Plus le 13 novembre 2014 à San Rafael, en Californie. (Photo de Justin Sullivan/.)

Pour minimiser le stress des consommateurs, de nombreuses entreprises ont été encouragées à prendre une longueur d’avance sur les achats des Fêtes dans un contexte de contraintes d’approvisionnement généralisées. Cette année, cependant, Batteries Plus, a modifié ses opérations pour lutter contre ces problèmes.

« Nous avons environ quatre mois d’inventaire, ce qui représente un inventaire environ 50 % plus élevé que ce que nous aurions généralement », a déclaré Williams, qui a déclaré qu’il était de la responsabilité de l’entreprise d’adopter des approches proactives pour aider les propriétaires de petites entreprises lors des goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement.

« Ce que nous faisons, c’est examiner les achats et mettre l’inventaire sur le marché pour nos propriétaires de franchises locales », a ajouté le dirigeant.

Selon l’article ou le service, les consommateurs paient plus pour à peu près tout qu’il y a un mois, en grande partie en raison des perturbations de l’ère COVID-19. Les prix des batteries, par exemple, ont augmenté en raison des coûts des produits de base et des augmentations des frais d’expédition.

Pourtant, la stratégie de Batteries Plus consiste à s’assurer qu’ils ont une « excellente proposition de valeur » pour leurs clients et reflètent les coûts des intrants à l’avenir.

« Nous constatons que nos consommateurs accordent autant d’importance à la disponibilité qu’au prix. Et donc nous voulons être là pour eux en cas de besoin », a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, les entreprises se démènent pour attirer des travailleurs et les garder également. Les stratégies comprennent l’augmentation des salaires d’entrée à au moins 15 $ de l’heure, l’offre de nouveaux avantages et le temps et les ressources consacrés au recrutement.

Pourtant, malgré leurs efforts, beaucoup ont du mal à pourvoir les postes vacants et à maintenir leur entreprise en activité dans un contexte de crise du travail en cours. Williams a déclaré que conserver leurs employés actuels était une priorité absolue pour Batteries Plus.

« Nous mettons également en œuvre des systèmes dans lesquels ils ont non seulement un salaire de base, mais ils ont également la possibilité d’obtenir des incitations basées sur une grande partie de notre produit », a-t-il déclaré à Yahoo Finance. « Nous parlons à nos employés de la rémunération totale par rapport à la rémunération horaire et cela nous a aidés à traverser la tempête. »

Malgré l’incertitude économique et un marché du travail volatil, la pandémie a entraîné une augmentation de la franchise. Williams a expliqué que la société a signé 100 nouveaux accords de franchise au cours des 18 derniers mois, ce qui est un « niveau record » pour eux, et qu’elle prévoit d’ouvrir plus de 50 franchises l’année prochaine.

Alors que le franchisage permet à un propriétaire d’entreprise de prendre moins de risques lors du démarrage de l’entreprise, un autre grand moteur a été le partenariat avec Samsung, selon Williams.

« Nous sommes vraiment excités à ce sujet pour amener les gens à venir dans notre famille », a déclaré l’exécutif.

