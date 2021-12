La crise de l’approvisionnement de Fox & Friends ruinée par des ventes record pour les fêtes

Si une crise est évitée et n’existe plus vraiment, est-il responsable de la signaler comme une crise ? En d’autres termes, les faits ont-ils encore de l’importance ? Eh bien, apparemment pas aux producteurs de Fox & Friends, qui ont ouvert un segment sur une prétendue « crise de la chaîne d’approvisionnement » qu’ils avaient précédemment signalée n’était plus vraiment une chose.

Depuis la fin de l’été, l’émission matinale conservatrice a consacré d’innombrables heures de programmation à la façon dont la crise de la chaîne d’approvisionnement ruinerait Noël. Il s’avère, cependant, que pour diverses raisons, les problèmes de chaîne d’approvisionnement en grande partie dus à la pandémie n’empêcheront PAS les cadeaux d’apparaître sous le sapin.

Le New York Times a signalé cette pénurie de cadeaux de Noël, et cet article a été largement partagé par les responsables de Biden, vantant le fait que le récit de l’absence de cadeaux de Noël était faux. La guerre de Noël a été vaincue, et on pourrait penser qu’elle provoquerait une célébration qui transcende une amère division partisane, n’est-ce pas ?

Malheureusement, même si la crise de la chaîne d’approvisionnement avait été évitée, cela n’a pas empêché Fox & Friends de frapper le non-story plusieurs fois. Plus tôt dans l’émission jeudi, Carly Shimkus et Brian Kilmeade semblaient se moquer de la Maison Blanche pour avoir célébré Noël (bizarre), puis plus tard dans l’émission, ils ont fait appel à un expert en expédition pour aborder ce sujet.

Steve Doocy a ouvert l’interview en demandant si son invité pensait qu’il était trop tôt pour que les responsables de Biden fassent un «tour de victoire» auquel l’invité a accepté, mais uniquement parce que, après avoir rendu visite aux responsables de Biden, il a noté que personne ne prenait réellement un tour de victoire.

Christophe Conner a été présenté comme le PDG de l’Association américaine des autorités portuaires, puis a repoussé le récit auquel Fox News semble être si attaché, malgré les faits tels qu’ils sont actuellement connus.

Conner a souligné ce qu’il a appelé un « point de données assez clé » de la National Retailers Federation, qu’il a décrite comme « l’association commerciale fédérale qui représente les détaillants à travers le pays et a publié un rapport lundi sur ce même problème ».

« 2021 sera la meilleure saison des fêtes de tous les temps avec des ventes de produits de Noël, 11,5 % de plus que ce qui était nouvellement sorti en 2020», a déclaré Conner, «nous sommes donc loin de déclarer la victoire dans la crise de la chaîne d’approvisionnement, mais évidemment, il y a eu un travail incroyable et une excellente collaboration pour faire avancer les marchandises pendant cette crise. »

Agissant comme s’il n’avait pas entendu son invité révéler la bonne nouvelle, Doocy a repéré le b-roll de navires bloqués en mer de qui sait quand, ajoutant une touche de gris aux nouvelles argentées de joie fournies par son invité.

Ainsi, la réponse à la question rhétorique d’ouverture semble être un « non » catégorique. Peu importe qu’une crise soit réelle, la programmation d’opinion peut juste inventer des conneries et ignorer les faits.

Dans d’autres nouvelles, les cotes d’écoute de Fox News sont à un niveau record, avec plus de téléspectateurs souvent à l’écoute du point de vente largement conservateur par rapport aux autres câblodistributeurs combinés. Aussi? Président chez Joe Biden les taux d’approbation ont chuté à un plus bas historique.

Regardez ci-dessus via Fox News.

Ceci est un article d’opinion. Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que l’auteur.