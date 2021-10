La crise de l’approvisionnement en Californie était entièrement prévisible : il suffit de demander à Hayek

Qu’est-ce que les théories de Friedrich Hayek ont ​​à voir avec notre crise d’approvisionnement actuelle, avec des porte-conteneurs qui s’entassent sur la côte californienne ?

Voyons voir.

Hayek, un économiste autrichien, est surtout connu pour son livre, The Road to Serfdom, dans lequel il exprime sa profonde préoccupation face à la propagation du socialisme et à la menace qui en résulte pour l’indépendance économique et la liberté en général.

Ce sont les travaux de Hayek, après avoir pris un poste à l’Université de Chicago, qui ont déclenché le mouvement connu sous le nom de « Chicago School » de l’économie. Les noms associés au mouvement incluent Milton Friedman et George Stigler.

En bref, Hayek et « l’école de Chicago » soutiennent qu’aucune planification centrale n’est adéquate pour anticiper et répartir les ressources économiques dans une société. Aucun despote individuel ou groupe de planificateurs centraux n’a suffisamment de connaissances pour agir avec prudence et prévoyance. Au contraire, cela entraînera toujours des inefficacités, des distorsions de l’offre et de la demande et une croissance économique réduite.

De plus, parce que les planificateurs centraux, par définition, doivent retirer le contrôle aux individus, cela réduit les gens à une forme de « servage ». Les gens dans un système socialiste sont contraints de se conformer.

Nous n’avons pas encore de système politique socialiste dans ce pays, même si la Californie est peut-être aussi proche que nous l’avons fait avec sa portée gouvernementale excessive en matière économique, d’emploi, d’éducation et sociale.

L’infatigable économiste et écrivain Thomas Sowell est un étudiant de Friedman’s à Chicago. L’une de ses idées est que les transactions économiques ne sont jamais clairement une proposition gagnant-perdant, mais qu’il s’agit plutôt d’une question de compromis.

Lorsqu’on envisage un changement de politique économique ou sociale, il faut comprendre le compromis et envisager ses conséquences, ce qui peut être gagné ainsi que ce qui peut être perdu. Cette approche comprend la réflexion sur les conséquences imprévues possibles, dont certaines peuvent s’avérer une agréable surprise tandis que d’autres s’avèrent tout à fait dévastatrices.

Dans plusieurs de ses livres, Sowell donne des critiques tranchantes des planificateurs sociaux qu’il appelle les « non contraints » ou les « oints ».

Ce sont eux, des politiciens de gauche pour la plupart, qui veulent apporter des solutions ultimes à nos problèmes sociaux. Avec des visions utopiques dépassant leur compréhension intellectuelle, ils mettent en œuvre des politiques sociales dans le but de corriger certains torts perçus dans la société.

Les pauvres? Eh bien, légiférons simplement les mesures de la « Grande Société » dans une guerre contre la pauvreté. Lyndon Johnson a essayé. Et comment ça s’est passé ? Une pauvreté accrue, des familles – en particulier des familles noires – détruites et des milliards de dollars perdus.

Mais c’est la vision des « Oints », qui sont libérés de la réalité et des contraintes du monde réel. C’est leur intention de faire le bien qui est avant tout dans leur esprit, d’instaurer la « justice cosmique » sans trop se soucier de l’éventail complet des conséquences de leurs actions. Au lieu de cela, ils sont suffisants dans leur auto-congratulation et leur orgueil. En fait, c’est plus un signal de vertu que de Vertu.

Ils rappellent un vers du poète allemand Friedrich Hölderlin : « Ce qui a toujours fait de l’État un enfer sur terre, c’est précisément que l’homme a essayé d’en faire le paradis.

Qu’est-ce que cela a à voir avec les porte-conteneurs au large de la Californie ? Eh bien, en 2019, la législature de l’État de Californie a adopté le projet de loi 5 (AB-5) de l’Assemblée qui, en fait, interdisait les entrepreneurs indépendants. Il est devenu loi le 1er janvier 2020.

Pour lui donner son meilleur aspect, les législateurs ont cherché à protéger les entrepreneurs indépendants et à leur permettre une assurance maladie payée par l’employeur, une assurance invalidité, des retraites, un salaire minimum et d’autres avantages sociaux et publics.

Destiné aux chauffeurs Uber et Lyft, par exemple, il corrige un système dans lequel les chauffeurs sont payés après chaque trajet mais le passager (c’est-à-dire l’employeur) ne paie pas de prestations de santé. Idem pour les autres travailleurs dans une économie de travail comme les jardiniers, les femmes de chambre, les esthéticiennes et les puéricultrices. Alors, n’est-ce pas une bonne chose d’augmenter leurs salaires et leurs avantages sociaux ?

Mais voilà, certaines personnes aiment être des entrepreneurs indépendants. Ils aiment le fait de décider eux-mêmes de leurs horaires, de leurs jours de travail, de fixer leur propre salaire, de rester à la maison ou non pour l’anniversaire de leur enfant. Ils aiment ne pas avoir à se plier aux ordres d’un employeur qui peut, ou non, être un tyran qui les harcèle constamment. Ils aiment l’indépendance d’être leur propre patron.

Une version moins positive de l’AB-5 est de noter que de nombreux groupes d’intérêt, y compris les syndicats et les organisations professionnelles (par exemple, les chauffeurs de taxi), ont fait pression sur les législateurs pour adopter la loi. Ce faisant, ils pourraient prendre le contrôle de camionneurs indépendants et d’autres professionnels, les forçant à devenir des membres cotisants, puis utiliser ces cotisations pour contribuer aux politiciens généralement de gauche en Californie afin qu’ils continuent à faire leurs enchères dans le processus législatif.

Et ainsi le cycle continue de tourner. Et, bien sûr, les avocats (la plupart des législateurs sont des avocats) et les médecins et autres intermédiaires rémunérés sont exemptés de la loi.

Selon la California Truckers Association, il y a plus de 70 000 camionneurs indépendants dans l’État. Alors, quand vous entendez aux infos que les porte-conteneurs ne peuvent pas être déchargés faute de chauffeurs routiers, sachez que le problème n’est pas un manque de chauffeurs routiers mais une loi californienne qui interdit aux chauffeurs routiers indépendants de faire le travail.

Ainsi, la genèse d’un énorme d’une conséquence imprévue, malgré les meilleures intentions.

Heureusement, il existe parmi le peuple assez de désir de liberté et de liberté pour qu’il y ait encore des entrepreneurs indépendants. Si les législateurs de Californie avaient ce qu’ils voulaient, chaque travailleur serait un employé d’une entité plus grande qui, à son tour, pourrait être contrôlée par le gouvernement par le biais de réglementations administratives de l’État.

Ainsi, les « planificateurs » de la législature californienne ont élaboré une loi qui, en fait, entraîne des inefficacités économiques, des distorsions de l’offre et de la demande et une baisse de la croissance économique, tout comme Hayek nous l’avait prévenu.

Ce gâchis pourrait bien remplacer ce qui était jusqu’à présent mon exemple « incontournable » de planification gouvernementale menant à une conséquence imprévue dévastatrice.

À la fin des années 1980, le Congrès a décidé de s’en tenir aux riches pour aider à équilibrer le budget et offrir plus d’avantages aux pauvres. Ils l’ont fait en instituant une taxe de luxe sur divers articles, y compris les yachts.

En conséquence, les riches ont cessé d’acheter des yachts, ou s’ils l’ont fait, ils les ont achetés en Europe. Les recettes de la taxe de luxe par le Trésor américain étaient au mieux maigres, et la construction de yachts – ainsi que les bijoutiers, les fourreurs et les fabricants d’avions privés – ont été écrasés.

Au lieu d’équilibrer le budget et d’aider les pauvres, la taxe a détruit une industrie et envoyé des milliers de travailleurs de la construction de bateaux au chômage. Au lieu d’aider les pauvres, ils ont ajouté à ses chiffres.

Edmund Burke a écrit : «[W]Qu’est-ce que la liberté sans sagesse et sans vertu ? C’est le plus grand de tous les maux possibles ; car c’est folie, vice et folie, sans cours [i.e., education, virtue] ou de retenue. Ceux qui savent ce qu’est la liberté vertueuse, ne peuvent supporter de la voir déshonorée par des têtes incapables, à cause de leurs paroles ronflantes.

Les Pères fondateurs avaient raison d’insister pour que le gouvernement soit décentralisé afin de créer autant de groupes d’intérêts concurrents que possible et ainsi éviter une tyrannie de la majorité.

James Madison a averti dans Federalist 51 que trop d’homogénéité, trop de pensée grégaire, dans la structure politique tend à l’oppression. Malheureusement, avec des super majorités démocrates dans toute la structure politique en Californie, une telle tyrannie semble être à l’œuvre.

Il existe une philosophie alternative à ce genre de régime autocratique de la majorité. Au lieu d’une approche parrainée par le gouvernement, une taille unique pour tous les problèmes sociaux qui ne sait pas à quel point les circonstances sont différentes dans différentes communautés – sans parler des professions – pourquoi ne pas laisser les individus s’occuper des problèmes sociaux au niveau local.

Et quoi de plus local qu’un entrepreneur indépendant.

En travaillant de bas en haut, les gens apprennent à résoudre les problèmes dans le contexte des traditions et des valeurs de leur propre communauté. Pensez à Edmund Burke ici. Et à mesure que les problèmes auxquels ils sont confrontés grandissent, ils peuvent s’appuyer sur leur propre expérience de ce qui fonctionne réellement dans le monde réel pour résoudre ces problèmes plus vastes. Mais toujours en sachant qu’il y a des compromis. Toujours savoir qu’on ne peut pas en savoir assez pour éliminer tous les problèmes et les conséquences imprévues. Toujours humble en sachant qu’ils pourraient se tromper.

Une telle humilité serait bienvenue parmi nos dirigeants politiques actuels.

La photo est une capture d’écran de CBS 2, Los Angeles

Contenu syndiqué de TheBlueStateConservative.com avec permission.