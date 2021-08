La “crise de liquidité” d’Ethereum pourrait voir un nouveau record historique pour l’ETH avant Bitcoin: analyste

in

Le jeton natif Ether (ETH) d’Ethereum pourrait surpasser Bitcoin (BTC) à de nouveaux sommets historiques, révèle une nouvelle analyse.

Dans un tweet mercredi, Ki Young Ju, PDG du service d’analyse en chaîne CryptoQuant, a souligné une “crise de liquidité côté vente” qui pourrait encore donner à l’ETH un avantage sur BTC.

Le manque de liquidités d’Ether “s’intensifie”

Avec Bitcoin en hausse de plus de 50% par rapport à ses plus bas de 29 000 $, les altcoins ont également commencé à se réveiller, et Ether ne fait pas exception.

Le plus gros altcoin a récupéré 3 000 $, un niveau qui, cette semaine, est maintenant en train d’être retesté pour le support.

Malgré l’accent mis sur la récupération de 50 000 $ de Bitcoin, l’optimisme concernant l’Ether reste élevé après son déploiement réussi de hard fork à Londres au début du mois.

Grâce en partie aux fluctuations de l’offre entraînées par le hard fork, un manque de liquidités pourrait enfin servir à pousser l’ETH / USD vers de nouveaux sommets historiques avant que BTC / USD ne parvienne à faire de même.

“Le $ ETH pourrait atteindre son plus haut niveau historique avant le $ BTC à long terme”, a résumé Ki.

« Le prix actuel du $ ETH est plus proche de l’ATH que du $ BTC. Demande plus élevée, offre plus faible. La crise de liquidité côté vente de $ ETH s’intensifie encore, tandis que la réserve de change de $ BTC a stoppé sa tendance à la baisse en mai. »

Tableau des réserves d’échange BTC. Source : CryptoQuant

En termes de chiffres, les réserves de change de Bitcoin ont diminué depuis mai, pour revenir fin juillet. D’un sommet de 2,54 millions le 26 juillet, les réserves de BTC sont tombées à 2,44 millions cette semaine.

En revanche, l’ETH a connu une tendance à la baisse principalement linéaire par rapport au sommet local de la fin mai de 21,43 millions sur les bourses. Depuis cette semaine, le solde des changes est d’environ 19,25 millions.

Tableau des réserves de change ETH. Source : CryptoQuant

Bataille de chocs d’approvisionnement

Ki n’est pas le seul à prévoir une charge haussière plus endémique pour Ether par rapport à Bitcoin.

Comme l’a rapporté Cointelegraph, Bloomberg Intelligence s’est également prononcé en faveur de l’ETH par rapport à la BTC dans un rapport récent, prévoyant même un “changement radical” pour la plus grande crypto-monnaie.

Pendant ce temps, les données continuent également de montrer un choc d’offre continu pour Bitcoin, quelque chose qui a son propre précédent historique pour déclencher des pics de prix BTC.

“L’indice de choc d’offre illiquide a été un bon indicateur avancé au cours des derniers mois”, a commenté l’analyste William Clemente III à propos des derniers chiffres de la ressource d’analyse en ligne Glassnode.

« Les impulsions dans les deux sens ont conduit à un suivi de l’action des prix. Alors que la métrique continue d’augmenter lentement, actuellement aux niveaux précédents. 58K BTC, en attente d’un autre gros coup de pouce. ”

Graphique annoté de l’impact de l’offre de Bitcoin. Source : William Clément III / Twitter

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.