La “crise” de Mercedes

06/07/2021

Le à 15:53 ​​​​CEST

Après sept ans d’hégémonie absolue, Mercedes et son septuple champion Lewis Hamilton ils ont commencé à souffrir. Il y a deux semaines, à Monaco, ils ont vécu un grand prix frustrant. Et ce dimanche, la course d’Azerbaïdjan a été un véritable cauchemar pour les “flèches d’argent”. Le résultat?. Max Verstappen, malgré son accident à Bakou, conserve 4 points d’avance et Red Bull porte son avance à 26 au championnat par équipes. Un coup à part entière.

La « crise » va bien au-delà des derniers résultats. C’est plutôt un cumul de circonstances difficiles à intégrer pour un groupe humain habitué à toujours gagner. Du dôme dirigé par Toto loup, même son champion Lewis Hamilton, qui à 36 ans négocie sa continuité dans le championnat du monde dans les bureaux, tandis que sur la piste il tente d’obtenir sa huitième couronne en piste, un succès qui lui permettrait de prendre sa retraite en tant que pilote le plus titré de tous les temps.

Il reste beaucoup de championnat, 17 grands prix à venir. Et la situation d’Hamilton est loin d’être désespérée.. C’est juste une question de nuances. Pour la première fois depuis longtemps, le Britannique a rencontré un rival, Verstappen (23 ans), qui peut vous défier et vous battre sur toutes sortes de circuits. Le Néerlandais s’est imposé à Imola et Monaco, à une écrasante majorité. A Bahreïn, seule une erreur de calcul à la fin l’a laissé sans victoire. Et à Bakou, une crevaison de son pneu arrière gauche à quatre tours de la fin l’a empêché de remporter une nouvelle victoire anthologique.

Hamilton, quant à lui, a profité de son opportunité à Bahreïn, dominé à Portimao et Barcelone, a coulé à Monaco (7e) et a raté une occasion en or à Bakou après le retrait de Max.

Sous pression

Dans le point culminant, il a essayé d’attaquer Sergio Perez à la recherche de la victoire mais son W12 est allé tout droit et Lewis s’est retrouvé à court de points. Ce n’était pas dû à une erreur de pilotage, mais c’était une erreur technologique. “C’est difficile à expliquer, mais j’ai donné un interrupteur et les freins n’ont pas fonctionné. Le bouton en question est le ‘Brake Magic’, qui sert à soulager les freins arrière grâce à la régénération hybride, mais il doit être désactivés avant le départ car sinon cela les bloque.

De à 🤩 à 😱 en secondes. Ça a été des montagnes russes émotionnelles ce week-end, Team. pic.twitter.com/NQAAb8rkjJ – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 6 juin 2021

Pour la première fois en trois ans, Hamilton n’a pas marqué. Et c’est la première fois cette saison que Mercedes laisse son casier à zéro, parce que Valtteri Bottas, totalement perdu avant d’arriver en Azerbaïdjan, n’a pas ajouté pour son équipe dans un autre week-end à oublier. C’est peut-être l’un des aspects à prendre en compte dans le pouls Mercedes – Red Bull. Alors que les performances de Sergio Perez, vainqueur à Bakou, va à plus et le Mexicain a marqué dans cinq des six grands prix joués à ce jour, la performance Bottas Cela pèse sérieusement sur les intérêts de Mercedes.

Le Finlandais s’est écrasé avec Russel à Imola, il a vu avec désespoir sa roue se bloquer lors de l’arrêt au stand à Monaco, obligé de repartir et en Azerbaïdjan, après une qualification désastreuse, se sacrifier pour rien comme Hamilton Il n’a pas pu profiter du sillage pour signer la pole, a commencé 10e et a terminé encore pire (12e). Bottas n’a pas pris un point à Verstappen, tandis que Checo a déchaîné Hamilton ce dimanche et compte deux courses consécutives devant l’anglais. Dans une Coupe du monde d’égalité maximale, c’est peut-être le détail qui finit par déséquilibrer la balance.

Performances “inacceptables”

Le chef d’équipe Toto loup il retentit dans son autocritique. “Je pense qu’il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas aussi bien que ces dernières années. Sur le plan opérationnel, nous ne sommes pas au mieux de notre forme. Nous n’avons vraiment pas trouvé le point optimal de la voiture pour les qualifications et la course, pour avoir une voiture . rapide en qualifications et rapide en course. Il y a tellement de choses que nous devons améliorer que tout ce que je veux faire maintenant, c’est de m’assurer que nous sommes vraiment en mesure de concourir pour ce championnat. Monaco et ici. C’est juste une performance inacceptable pour tout le monde.”