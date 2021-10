La crise des Boston Celtics s’aggrave après avoir perdu contre les Wizards avec 7,7% en triple

Halloween pour certains Celtics de Boston qui ne lèvent pas la tête et qui ont besoin de changer de cap s’ils veulent opter pour des choses importantes. S’il est vrai que deux de leurs quatre défaites cette année sont survenues en duels avec deux prolongations, comme celle qu’ils ont perdue contre Les sorciers de Washington pour 115-112, quelque chose ne va pas avec ce bloc. Jaylen Brown (34 points) et Jayson Tatum (25) ont encore une fois été très seuls et ont montré que marquer 2/26 en triple est impossible pour gagner un match. Chez Wizards, Bradley Beal et Montrezl Harrell étaient les meilleurs.

