La crise des e-déchets: 50 millions de tonnes de déchets électroniques rejetés en 2019

Selon l’ONU, plus de 50 millions de tonnes de déchets électroniques ont été jetées en 2019, la grande majorité se retrouvant dans des décharges et sur des tas de ferraille. Ce n’est pas tout. Le Forum économique mondial suggère que les déchets électroniques sont désormais le flux de déchets qui connaît la croissance la plus rapide au monde. On estime que le flux de déchets a atteint 48,5 millions de tonnes en 2018.

À l’échelle mondiale, la société ne traite que 20% des déchets électroniques de manière appropriée et le reste finit dans une décharge ou est éliminé par des travailleurs informels dans de mauvaises conditions. Les déchets électroniques représentent en fait au moins 62,5 milliards de dollars par an, soit plus que le PIB de la plupart des pays. Au niveau mondial, il est nécessaire de créer une industrie durable pour générer moins de déchets, afin que le matériel soit mieux recyclé, ajoutant de bonnes opportunités d’emploi, une activité économique supplémentaire, une meilleure éducation et un meilleur commerce. Avant de jeter notre ancien téléphone, ordinateur ou appareil électronique, nous devons également nous demander: pouvons-nous le réutiliser ou le transformer en œuvre d’art?

Le mois dernier, les entreprises technologiques Google, Microsoft et Dell ont annoncé leur intention de s’attaquer à la crise des déchets électroniques d’ici 2030 et ont rejoint une nouvelle initiative visant à créer une économie circulaire pour l’électronique. L’engagement de Microsoft est d’atteindre les objectifs de «zéro déchet» d’ici 2030, comme l’a proposé le président Brad Smith. «Pour ce faire, nous construirons des centres circulaires Microsoft, les premiers en son genre, pour réutiliser et réutiliser les serveurs et le matériel de nos centres de données, éliminer les plastiques à usage unique dans les emballages et utiliser la technologie pour améliorer la comptabilisation des déchets», a écrit Smith sur son Blog. Le plan est de détourner au moins 90% des déchets solides, dirigés vers les décharges et l’incinération, des campus et des centres de données, de fabriquer des dispositifs de surface 100% recyclables, d’utiliser des emballages 100% recyclables (dans l’Organisation de coopération et de développement économiques, OCDE, pays ) et réaliser, au minimum, 75% de réacheminement des déchets de construction et de démolition pour tous les projets.

De plus, les services cloud Azure de Microsoft aident l’équipe de Pranshu Singhal, le fondateur de la startup Karo Sambhav, à héberger des informations sur le transport des déchets. Présente dans 28 États et trois territoires de l’Union du pays aujourd’hui – où elle a collaboré avec plus de 500 entreprises et institutions gouvernementales, 22 700 écoles, 5 000 agrégateurs du secteur informel et 800 ateliers de réparation – la startup s’efforce de s’attaquer au problème des déchets électroniques en Inde en apportant ensemble les fabricants, les distributeurs et les recycleurs pour coordonner leurs efforts de recyclage. Alors que l’Inde recycle une grande partie des 3,2 millions de tonnes métriques estimées de déchets électroniques qu’elle génère chaque année, une grande partie de ce recyclage n’est pas réglementée et a lieu dans des conditions insalubres. Karo Sambhav travaille avec les marques pour mettre en œuvre son programme de responsabilité élargie des producteurs (REP) et documente les expéditions de déchets électroniques à travers le processus de recyclage.

Google s’assure également que les produits sont conçus, emballés et recyclés de manière durable. Le site Web du système d’assistance de Google partage des informations sur la façon dont certaines substances utilisées dans les équipements électroniques peuvent nuire à l’environnement et même menacer la santé humaine si elles sont jetées dans une poubelle ordinaire. La directive de l’Union européenne sur les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) exige des niveaux élevés de collecte de ces appareils pour une élimination écologiquement rationnelle. Le Google Store, par exemple, travaille avec un partenaire de recyclage tiers et accepte les appareils électroniques usagés qui sont équivalents à un appareil que Google fabrique. On peut rendre gratuitement jusqu’à trois anciens appareils. Une fois que le partenaire de recyclage tiers a reçu les anciens appareils, ils deviennent la propriété du partenaire de recyclage.

Delhi prévoit également de créer un parc de gestion des déchets électroniques pour l’élimination sûre et scientifique des produits électroniques, des appareils et des batteries de véhicules électriques. Une étude réalisée en 2018 par l’organisation à but non lucratif Toxics Link a révélé que 15 points chauds informels de traitement des déchets électroniques à Delhi fonctionnaient sans aucune protection sanitaire ou environnementale. Les nouveaux et anciens Seelampur (Shahadara), Mustafabad (nord-est de Delhi), Behta Hazipur et Loni (Ghaziabad) sont les plus grands points chauds de ce type, suivis de Turkman Gate, Daryaganj, Shastri Park, Mayapuri, Saeed Nagar, Jafrabad, Mata Sundari Road, Mandoli, Brijpuri et Seemapuri.

À l’échelle mondiale, de nombreuses entreprises se battent pour mieux gérer les déchets électroniques. Waste Shark de Ranmarine Technologies, basé aux Pays-Bas, un appareil télécommandé qui collecte les déchets de l’eau, peut surveiller les niveaux de pollution et d’autres indicateurs environnementaux. L’appareil navigue dans l’eau pour identifier des morceaux de plastique ou d’autres déchets, amenant les déchets à terre pour qu’un drone à voile les récupère.

Un groupe de recherche allemand utilise également des drones au Cambodge pour éliminer les déchets plastiques flottant dans les cours d’eau. Le groupe de recherche Marine Perception d’Oldenburg, en Allemagne, qui fait partie du Centre de recherche allemand pour l’intelligence artificielle (DFKI), le plus grand institut de recherche sous contrat à but non lucratif au monde pour la technologie logicielle basée sur des méthodes d’intelligence artificielle, a développé un concept de surveillance environnementale. pollution à l’aide de drones.

De même, la startup technologique Kinetica, à l’aide d’une plate-forme de données sur Oracle Cloud Infrastructure, peut créer un algorithme de détection des déchets. Kinetica a également travaillé avec l’Institut à but non lucratif de l’estuaire de San Francisco, en Californie, pour suivre les déchets entrant dans les cours d’eau.

