La crise des Hawks s’aggrave

Les jours se succèdent et la dérive de la saison ne semble pas changer. Mauvais matchs, mauvais bilans et égalité extrême au sein de chaque Conférence. Cette fois, le protagonisme a été pour l’Est : un duel entre les perdants de la zone basse et la victoire du Jazz, c’est ce que l’on a vu de l’Ouest. En plus de cela, et la perte des Cavaliers (contre Utah), une belle victoire de Charlotte contre un Hawks embourbé dans une grande crise et une belle démonstration des Raptors de Nick Nurse, qui s’est terminé avec quelques Wizards qui continuent en haut du classement d’une manière à la fois inattendue et méritée. Nous allons maintenant résumer les matchs de la journée.

CAVALIERS DE CLEVELAND 108 – 109 UTAH JAZZ

ATLANTA HAWKS 127 – 130 CHARLOTTE HORNETS

Miles Bridges a marqué 32 points, Kelly Oubre Jr. en a ajouté 28 et les Hornets ont mis fin à leur séquence de trois défaites consécutives sur la route avec une grosse victoire sur les Hawks. Bridges était 11 sur 15 sur le tir sur le terrain, dont 4 sur 6 sur les triples, et Oubre était 11 sur 17 et 6 sur 10 sur les triples. Les Hornets, les plus efficaces de la saison de l’extérieur, ont inscrit 17 sur 37 du triple. La victoire a beaucoup de mérite, puisque l’équipe de James Borrego a joué avec de nombreux blessés (LaMelo Ball, Terry Rozier et Mason Plumlee, tous titulaires, et réserve Jalen McDaniels). En plus de ceux mentionnés, Cody Martin est allé à 19 points, tandis que Gordon Hayward et Ish Smith ont marqué 18 par tête. Chez les Hawks, qui ne relèvent pas la tête (12-12 après avoir disputé la finale de la Conférence Est il y a quelques mois à peine), a souligné John Collins (31 + 12), Kevin Huerter (28) et Trae Young (25, avec 15 passes décisives. De plus, Clint Capela a capté 14 rebonds et Danilo Gallinari a contribué 17 points du banc.

TORONTO RAPTORS 102 – 90 WIZARDS DE WASHINGTON

Pascal Siakam a marqué 17 de ses 31 points au deuxième quart et les Raptors ont légèrement battu les Wizards en visite. Precious Achiuwa a contribué 10 points et 14 rebonds pour les Canadiens, qui ajoutent leur deuxième victoire consécutive. Toronto a remporté deux des trois rencontres contre Washington cette saison. Chris Boucher a contribué 14 points sur le banc pour Toronto. Scottie Barnes a ajouté 11 points et 6 rebonds pour les Raptors, qui ont une fiche de 4-8 à domicile et Fred VanVleet a ajouté 10 autres points. Kentavious Caldwell-Pope, dans une performance extraordinaire, est allé à 26 points pour son équipe, qui a perdu deux matchs de suite. Bradley Beal a ajouté 14 points et Montrezl Harrell a récolté 6 et 14 rebonds.

HOUSTON ROCKETS 118 – 108 PÉLICANS DE LA NOUVELLE ORLÉANS

