La crise des Lakers est un fait

Quelle façon d’exploser. Au cours de la première semaine de compétition, bien qu’un fardeau de pertes ait été traîné pendant la pré-saison et qu’il y ait quelques blessures qui détournent l’attention de l’objectif de gagner, quelle façon d’exploser. Tension par à-coups chez les Lakers et avec une composante qui les sauverait bien qu’ayant débuté avec deux défaites : ils ont mesuré les Warriors, qui l’ont éliminé, et les Suns, qui les ont éliminés, tous les deux la saison dernière. Ce sont des rivaux importants. Cela ne les a pas valus, semble-t-il. Il y a beaucoup de faim et aussi d’entêtement, de manque d’idées et de précipitation. Les Lakers étant les Lakers. Le drame semble être venu pour l’équipe de Vogel’s, un sérieux candidat au titre qui débute avec un bilan de 0-2, et avec la mauvaise expérience d’être la première fois qu’il perd les deux premiers à domicile pour commencer une saison, et de tomber amoureux un 105-115 contre Phoenix dans un match où la bonne direction n’a été montrée que lorsqu’il n’y avait plus rien à remédier.

Les affrontement entre Anthony Davis et Dwight Howard sur le banc, devoir séparer leurs coéquipiers parce qu’ils se sont frappés, était l’aboutissement, disons, de la fatalité. Les deux se sont disputés sur une pièce de théâtre et ont failli en venir aux mains. L’image a également été capturée par des caméras de télévision. Jusqu’à ‘La magie’ Il a alerté sur ses réseaux sociaux après le match : « Depuis mes 42 ans associé aux Lakers je n’ai rien vu qui me secoue autant la tête que ça. » Il a ajouté que, pour lui, « ils ont un problème d’équipe et un problème de basket-ball ». La base légendaire utilise généralement beaucoup son Twitter pour commenter l’actualité de l’équipe, mais sans se mouiller, et ici il l’a beaucoup fait ; quelque chose aura vu. Lors des conférences de presse après la réunion, Howard a assuré qu’ils avaient réglé le problème, mais Vogel a été clair comme de l’eau de roche : « Ils s’aiment. Mais ça a été trop, ça se règle à huis clos.»

Beaucoup de tension dans un match qui, comme nous l’avons dit, peut être décevant par le résultat. Les finalistes ont été mortels lorsqu’ils avaient des espaces et ont épuisé mentalement les Lakers jusqu’à ce qu’ils explosent. Celui sur le banc n’était pas le seul incident : Anthony a dû faire face à McGee, Booker a fini par hésiter à Westbrook et Rajon Rondo a demandé à la sécurité du Staples Center de retirer un fan qui le dérangeait. Des distractions qui ne font que ternir l’avenir d’une équipe qui a fait bonne impression en fin de match, lorsqu’il a abaissé la distance de la main, entre autres, du rookie Austin Reaves de vingt à dix. Dans une nuit d’intensité, comme si le titre se jouait, les Californiens ont donné une mauvaise réponse. Parmi les leaders, LeBron et Davis, ils sont restés à 47 points, oui, mais avec 14/36 au tir depuis le terrain. La somme ne va pas à Westbrook et les centres qui ne sont pas nommés Davis ont une incidence nulle. Il y a un manque de ces ajustements à faire, que les blessés reviennent et progressent, mais ce n’est pas un bon début, car c’est mou.