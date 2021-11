La crise des médias après les victoires électorales des républicains est prévisible

C’est un spectacle épouvantable et prévisible à assister après chaque saison électorale qui n’est pas une victoire démocrate complète.

ARTICLE DE MEMBRE NRPLUS

S

Les perdants du minerai ne sont pas difficiles à trouver dans tous les partis et factions de la politique américaine, et certains perdants sont plus douloureux que d’autres. Mais si vous avez suivi les élections américaines au cours des deux dernières décennies, vous avez sans doute remarqué que les progressistes et les libéraux dans les médias, ainsi que de nombreux démocrates, sont presque totalement incapables de traiter jamais l’élection d’un républicain comme le résultat d’une politique démocratique légitime. choix des électeurs.

Cela dure depuis longtemps, et ceux qui se souviennent des élections de 1980, 1988 et 1994 peuvent citer des chapitres et des versets. Peter Jennings d’ABC…