La crise des migrants dans l’UE provoque un effondrement imminent de la solidarité alors que les États s’affrontent pour le financement Pakistan | Monde | Nouvelles

Les États membres de l’UE s’affrontent déjà sur la manière de gérer les milliers de nouveaux migrants afghans qui cherchent à fuir le pays depuis la prise du pouvoir par les talibans. L’Autriche et la Serbie se sont rencontrées pour discuter de l’interdiction des réfugiés d’entrer en Europe, au cours du week-end.

Le chancelier autrichien Sebastian Kurz a suggéré que les voisins de l’Afghanistan devraient plutôt accepter les migrants.

Il a déclaré : « C’est pourquoi nous sommes en contact avec les pays de la région.

Mais alors que les dirigeants de l’UE appellent à une approche globale de la crise migratoire, des questions sur le soutien financier de l’UE à des pays comme le Pakistan et l’Iran se posent.

La commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, a déclaré à Politico qu’une solution au problème éthique pourrait consister à utiliser les organisations des Nations Unies pour payer les gouvernements de la région.

Elle a déclaré : « Ce n’est pas si facile de traiter avec le Pakistan et l’Iran, mais il existe des moyens de soutenir directement les migrants et les réfugiés.

“Le plus important est de travailler avec les organisations des Nations Unies et d’utiliser ce canal pour de l’argent.”

Cela survient alors que le chef de l’espionnage pakistanais, le lieutenant-général Faiz Hameed, s’est rendu samedi à Kaboul.

Son programme n’était pas clair, mais un haut responsable pakistanais a déclaré la semaine dernière que Hameed, qui dirige la puissante agence Inter-Services Intelligence (ISI), pourrait aider les talibans à réorganiser l’armée afghane.

Washington a accusé le Pakistan et l’ISI de soutenir les talibans dans la lutte de deux décennies du groupe contre le gouvernement soutenu par les États-Unis à Kaboul, bien qu’Islamabad ait nié les accusations.

Les talibans ont imposé des punitions violentes et interdit aux femmes et aux filles plus âgées d’aller à l’école et de travailler lorsqu’elles étaient auparavant au pouvoir, mais ont cherché cette fois à présenter un visage plus modéré.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré la semaine dernière que les ressortissants afghans n’avaient pas fui en grand nombre à travers les frontières vers le Pakistan et l’Iran à la suite de la prise de pouvoir des talibans le 15 août, mais certains ont traversé la frontière indiquant qu’ils avaient l’intention de demander l’asile.

Babar Baloch, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), s’exprimant depuis Islamabad, a déclaré que le nombre de personnes quittant l’Afghanistan “restait faible”, mais n’a donné aucun chiffre.

“Jusqu’à présent, ce que nous n’avons pas vu, c’est un afflux important de réfugiés”, a déclaré Baloch lors d’un point de presse à Genève.

Jusqu’à 500 000 Afghans pourraient fuir leur patrie d’ici la fin de l’année, a déclaré le HCR la semaine dernière.