La crise des poids lourds fait rage comme «plus facile pour une ballerine de se rendre au Royaume-Uni» – Boris a émis un avertissement | Royaume-Uni | Nouvelles

Alors que le Royaume-Uni se dirige vers la période cruciale de Noël, Martin Reid de la Road Haulage Association (RHA), a affirmé que les règles entourant le fait de faire venir des chauffeurs de camion de l’étranger sont encore trop difficiles. S’exprimant devant la commission des affaires écossaises, il a appelé le Royaume-Uni à ajuster sa liste de postes en pénurie. Sans que l’occupation ne figure sur la liste, M. Reid a affirmé qu’il était plus facile pour « une ballerine » d’entrer au Royaume-Uni.

Il a déclaré: « Il est plus facile pour une ballerine de venir au Royaume-Uni que pour un conducteur de poids lourd.

« « chauffeur de poids lourds » n’est pas considéré comme une profession qualifiée.

« Maintenant, quiconque sait quelque chose à ce sujet saura que c’est une profession qualifiée.

« Mais parce qu’il est considéré comme le niveau 2, il ne peut pas prendre sa place sur la liste des professions en pénurie, ce qui signifie à son tour qu’il y a des niveaux de financement plus bas disponibles pour amener les gens dans l’industrie, donc il y a tout un effet d’entraînement . »

Malgré les affirmations de Remainers, M. Reid a insisté sur le fait que les problèmes liés aux pénuries de chauffeurs n’étaient pas uniquement causés par le Brexit.

Il a ajouté : « Malheureusement, les facteurs survenus au cours des deux dernières années ont exacerbé un problème déjà existant.

« Nous avons eu la situation où nous avons eu un certain nombre d’agents européens qui sont venus librement et qui travaillaient dans le pays qui ne sont plus en mesure de le faire. »

« Nous avons une main-d’œuvre vieillissante et nous comptons sur ces nouveaux tests pour se produire en raison du taux de désabonnement qui se produit. »

5 000 nouveaux pilotes supplémentaires ont également été mis à disposition par le biais de camps d’entraînement.

La DVLA a également traité 40 000 tests poids lourds et licences professionnelles au cours des quatre dernières semaines.

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a déclaré : « Nous écoutons les leaders de l’industrie qui nous ont fait part des problèmes auxquels les conducteurs de poids lourds sont confrontés avec les accords CPC.

« Maintenant que nous avons repris le contrôle de nos propres lois et réglementations, je suis ravi de dire que nous lançons une révision de ces règles de formation.

« Nous comprenons qu’il est essentiel que les conducteurs restent pleinement qualifiés, mais nous cherchons à nous assurer qu’ils peuvent le faire de la manière la plus efficace possible tout en respectant les normes de sécurité routière.

« Aucun conducteur ne devrait être privé de sa poche ou de son travail sans faute de sa part.