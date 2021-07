La crise des puces affecte déjà nos poches | Industrie

Auparavant, un tribunal de première instance avait statué que la veuve avait déjà contracté un second mariage et qu’elle n’aurait droit qu’à 5 khandi de terre pour l’entretien. La Haute Cour du Chhattisgarh a statué qu’une veuve perd ses droits sur les biens hérités de son mari (décédé) précédent au cas où elle se remarierait […] More