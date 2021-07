La crise des puces : des contrebandiers arrêtés à Hong Kong avec des dizaines de CPU collés au corps | La technologie

Si vous voulez savoir quels sont les articles les plus demandés au monde, il vous suffit de regarder un sac de contrebandier…

Bien que Hong Kong, Macao et Zhuhai fassent partie de la Chine, ce sont des régions administratives spéciales avec des lois fiscales, des niveaux de vie et des salaires différents de ceux de la Chine continentale.

C’est pourquoi il existe un service des douanes, et contrebande sur le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao, qui s’étend sur 55 km, est courante.

En juin dernier le Service des douanes de Hong Kong arrêté un groupe de contrebandiers qui avaient des processeurs Intel collés sur leur corps, comme vous pouvez le voir sur la photo d’ouverture.

Au total, ils ont porté 256 processeurs collés à votre corps, y compris des modèles haut de gamme comme Processeurs Intel Core i7-10700 et Core i9-10900K, le plus cher et le plus demandé.

Dans un autre incident qui serait lié, un autre contrebandier a été arrêté avec 52 processeurs Intel cachés sous le siège auto.

Les saisies de ce type se sont multipliées ces derniers mois, en raison de la crise des semi-conducteurs, qui a fait le stock de chips est très rare, augmentant considérablement son prix.

Ces transformateurs viennent sûrement directement des usines, et ils essayaient de les emmener à Hong Kong, où ils auraient considérablement augmenté leur valeur.

Ce processeur haut de gamme est l’un des plus puissants de la 10ème génération d’Intel, 10 cœurs et dispose de la technologie Hyper-Threading.

Le mois dernier a également vu l’un des raids les plus spectaculaires, lorsque la police des douanes de Hong Kong saisi 2 200 processeurs, plus de 1 000 puces mémoire RAM et 630 smartphones.

Et le pire de tout c’est que la crise des semi-conducteurs ne prendra pas fin de sitôt. Il devrait durer au moins jusqu’en 2022.

Bien qu’en Espagne, vous puissiez trouver relativement facilement des processeurs moyen et haut de gamme, il est plus difficile de voir les modèles haut de gamme en stock.

Bien pire est le marché des cartes graphiques, où pendant 10 mois il est impossible d’acheter des modèles NVIDIA RTX à leur prix normal. Jusqu’à récemment, ils valaient 3 ou 4 fois plus. Heureusement, la chute des crypto-monnaies a fait baisser les prix, mais elles valent toujours le double de leur valeur réelle.